跟著當地人做這10件事，化身道地的城崎溫泉旅人

1.漫步城崎溫泉街的小徑

沿著柳樹蔭大道的大溪川，是大家眾所皆知城崎溫泉的主要街道，但大家知道其實城崎溫泉鮮為人知的小徑也有隱藏著絕美的風景嗎？

每到4月上旬，木屋町整排的櫻花並木盛開之際也非常的美麗，並且沿著小徑從「湯之山公園」為起點，以及位在「弁天公園」的弁天神社的紅色鳥居竟是鮮為人知的景點。

其實在城崎溫泉周圍藏了許多能夠讓人放鬆又時髦摩登的咖啡廳，而今天要推薦給大家的「OFF」也是其中之一。開業於2018年，一夕之間在當地與觀光客間引發熱潮，餐點主要使用當地所產的新鮮有機食材，有機會的話推薦大家一定要去品嘗看看。

3.參拜城崎溫泉的守護神「四所神社」

來去參拜有著城崎溫泉守護神美名的「四所神社」吧！在溫暖的季節裡，漂浮著五顏六色美麗花朵的手水舍滌淨身心，參拜眾神明也是來到城崎溫泉必體驗的項目之一。

4.留下美好回憶，溫泉集章活動

為了紀念城崎溫泉開湯1300年，在溫泉街設有14個蓋章處，還能於城崎溫泉觀光中心兌換城崎溫泉原創貼紙，歡迎大家來體驗集章活動！

5.盡情享用當地的甜點和小吃

城崎溫泉限定的烙印有螃蟹圖案的「爆漿起司塔」。圖片／豐岡市台灣推廣事務所提供

來到城崎溫泉街絕對不能錯過街上琳琅滿目的甜點與小吃店，不論是城崎溫泉限定的烙印有螃蟹圖案的「爆漿起司塔」、「MINATOYA」限定的草莓大福」，又或者是「ITAYA」的霜淇淋連當地人也推薦！另外，「但馬牛DELICA茶屋」的但馬牛肉包和螃蟹肉包也絕對不能錯過！

6.洗淨雙腳疲勞的足湯

城崎溫泉有5處免費足湯可體驗。圖片／豐岡市台灣推廣事務所提供

在城崎溫泉的「里之湯」、「柳之湯」、「一之湯」、「纜車前」、「城崎文學館前」等5處有免費足湯可體驗，最適合來洗淨因旅途而疲憊不堪的雙腳疲勞。甚至在城崎文學館還有能夠暖手的手湯呢！

7.參觀新鮮海產店

開業自1925年的「OKESHO鮮魚店」，是目前城崎溫泉地區最大的海產店與料理店。圖片／豐岡市台灣推廣事務所提供

由於城崎溫泉靠近日本海，漁夫所捕獲的新鮮海產則會直接送往在街上的海產店和餐廳進行販售。特別是冬季，更是以出產松葉蟹的產地而聞名！這間開業自1925年的「OKESHO鮮魚店」，是目前城崎溫泉地區最大的海產店與料理店，1樓販售新鮮海產，2樓則可進行烹製，新鮮馬上送到嘴裡。

8.走向大自然體驗的大師山健行

大師山展望台。圖片／豐岡市台灣推廣事務所提供

想要登頂大師山，那就得先穿越街道後那一大片綠意盎然的森林，再往前走便會看到有茂密樹林與小石子鋪製而成的健行路線。到達溫泉寺需要15分鐘、抵達山頂則需要45分鐘，就能眺望溫泉街廣闊的景色。

9.騎乘自行車前往玄武洞

玄武洞公園。圖片／豐岡市台灣推廣事務所提供

城崎溫泉車站前的「SOZORO城崎遊客中心」可租借自行車，穿越城崎溫泉街，沿著円山川騎乘大約20分鐘就能抵達玄武洞，便能一睹160多萬年前就形成的柱狀節理的玄武洞窟。

10.出發前往城崎溫泉近郊的小鎮探險

除了城崎溫泉必定要來訪之外，也推薦到城下町「出石」。圖片／豐岡市台灣推廣事務所提供

除了城崎溫泉必定要來訪之外，也推薦到城下町「出石」、懷舊的海濱城鎮「竹野」、製作皮包與東方白鶴故鄉的「豐岡」、冬季能夠體驗滑雪的高原渡假村「神鍋」、體驗寧靜田園風情的「但東」等，日後等旅人來發掘城崎近郊地區的各自獨特魅力。

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Editor／Sasa

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