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全攻略！如何規劃一場完美的日本京都蜜月之旅？

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips

如何擁有一趟完美的日本京都蜜月

通常在這之前我都會跟客人溝通一件事

何謂完美的行程

只要老婆開心

到哪裡都是完美的行程

但是如果老婆不開心

縱使到了天堂

我看也是災難的開始

那如何讓老婆開心呢

跟各位大大分享幾項密技

一定會有很愉快的京都蜜月旅行

1.決戰春秋 ★

除了避開寒暑假和一堆瘋狂的小孩以外

涼爽的氣候

可以讓老婆在整理行李時的服裝安排

輕鬆不少

涼爽的氣候

更可以讓老婆在外拍照的時候

不用一直擦汗補妝

正所謂[謀事在人 成事在天]

2.時尚氣墊鞋

要好好的體驗京都的美

漫步在嵐山渡月橋

逛街在二.三年坂

登頂上清水寺

每一步要走的踏實卻輕鬆

買給老婆一雙

時尚的氣墊鞋

省去晚上還要幫老婆按摩小腿的時間

3.重質不重量的景點

一次蜜月旅行

就想要把京都之美盡收眼底

是不可能的事情

匆忙的跑點

那倒不如細細品嘗

你會發現

比起熱鬧的商店街

巷弄的咖啡店會更吸引你

4.米其林餐廳

極力推薦-吉兆嵐山本店
極力推薦-吉兆嵐山本店

京都米其林三星的懷石料理
京都米其林三星的懷石料理

位處在嵐山渡月橋旁
位處在嵐山渡月橋旁

美食.美景相輔相成

相得益彰

你老婆這時候一定覺得

嫁給你很值得

5.省時省力包車旅遊

體力當然要花在美好的事情上阿

這種體力活

就交給我們橘子貓日本包車

你們只要輕鬆的坐上車

不用管電車時刻表

一切依老婆的時間為主

橘子貓日本包車就是你老婆的購物車

6.便利優雅的飯店

京都千酒店 (The Thousand Kyoto) 

京都車站往東徒步約2分鐘

圖片來源：ザ・サウザンド京都 the thousand kyoto
圖片來源：ザ・サウザンド京都 the thousand kyoto

京都格蘭比亞酒店 (Hotel Granvia Kyoto) 

就在京都車站裡

圖片來源：京都格蘭比亞大飯店官網
圖片來源：京都格蘭比亞大飯店官網

購物是每個女人的天性

你已經變成最懂老婆的老公了

白天的清靜脫俗

晚上的世間凡俗

這就是京都的魅力

如果可以做到以上六點

你就是超越一百分的老公了

延伸閱讀：東京自由行 | 五天四夜親子行程規劃：景點、美食、住宿推薦　

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京都 蜜月 酒店 米其林

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