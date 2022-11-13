京都秘境紅葉！毘沙門堂紅葉階梯11月下旬火紅登場
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】「毘沙門堂」坐落於京都東側，地理位置快接近滋賀縣，相較於其他景點來說，這裡人潮稍少一些，因此能感受不被打擾的紅葉秘境。
來到這裡的人，會忍不住在參道前停下腳步，為的就是捕捉這幕「紅葉階梯」絕景。由於周圍沒有公車站，想欣賞毘沙門堂紅葉需從JR山科站徒步前往，根據腳程不同，單趟約20分鐘。
京都府 毘沙門堂
紅葉期：11月下旬～12月上旬
交通：JR山科站徒步約20分鐘。
地址：京都府京都市山科區安朱稻荷山町18
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