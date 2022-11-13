京都秘境紅葉！毘沙門堂紅葉階梯11月下旬火紅登場

跟著 Toku 於 2022-09-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 38 個景點，其中包含 東京駅、各地鐵路便當 駅弁屋 祭、一之關車站。 岩手，相信對於許多人來說是個可能有過耳聞、卻非常陌生的地名。 位於日本東北地方北端的岩手縣，面積僅次於北海道、人口卻不到120萬人，是本州人口密度最低的縣。 氣候夏涼冬寒、全縣都被認定為「豪雪地帯」，最大的城市－盛岡甚至時常比更北的青森及札幌低溫。 在這樣地廣人稀、又天寒地凍的地方，據傳曾住著一隻食人的惡鬼羅剎，讓居民原本就不容易的生活雪上加霜...如今惡鬼雖然已不在，但留下了三顆巨大的花崗岩，至今若是遇到雨天，還能在岩石上依稀看到當時惡鬼遭神靈降伏後，締結契約留下鬼手印！ 究竟這片長時間被白雪覆蓋、充滿神話色彩的秘境還有怎樣的傳說，跟著Toku的腳步一起，解開岩手的神秘面紗！

2022-11-11 14:30