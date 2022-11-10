岩手盛岡新飯店 打造8間「藝術家彩畫套房」好吸睛
【旅奇傳媒/日本部整理】在日本，藝術作品和飯店的合作屢見不鮮；但是Heralbony公司將岩手在地的8位身心障礙藝術家的畫作與全新飯店「HOTEL MAZARIUM」攜手，打造出8間繽紛的彩畫套房，同時也把旅客支付的住宿費每晚每間提撥出500日圓給藝術家，可說是業界首創、也備受注目。
世界上有各種人、各種價值觀、各種不同的生活方式，「HOTEL MAZARIUM」從飯店命名到彩畫套房的合作，都希望能讓旅客體驗到這種獨一無二的住宿感動。
HOTEL MAZARIUM的魅力
■ 大浴場～KANAN SPA～充滿摩登感的大浴場備有正統芬蘭式三溫暖，同時也有利用地下水的水風呂、以及碳酸泉和普通溫泉的兩種浴池。
■ 位於盛岡巴士中心3樓的飯店，擁有絕佳地理位置。
→岩手銀行紅磚館徒歩2分
→盛岡城跡公園徒歩4分
→盛岡八幡宮徒歩9分
■ 飯店內設有享譽世界的爵士鋼琴家穐吉敏子的爵士博物館(Toshiko Akiyoshi Museum)。館內也附設咖啡吧檯雅座，提供插座和WIFI。
■ 屋頂廣場～PARK SIDE-B～是開放式空間，可前往眺望盛岡市街風光。
╲ HOTEL MAZARIUM ╱
・地址：岩手縣盛岡市中ノ橋通1丁目9-22（盛岡巴士中心3F）
・交通：JR盛岡站東口巴士6番線搭公車約10分，或徒步25分即達。
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