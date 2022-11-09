13公尺高「哈利波特耶誕樹」現身大阪！免費燈光秀浪漫度過2022聖誕節

【撰文:Natalie/ 窩日本】

最近好多朋友都準備好出發日本了！你也準備好了嗎？若剛好在年底要前往日本的話，那你絕對不能錯過大阪即將登場的最新景點「哈利波特魔法耶誕樹」～

大阪梅田 Grand Wish Christmas 2022〜陪你浪漫過聖誕

「Grand Wish Christmas 2022〜哈利波特魔法世界的聖誕節邀請函」活動將從11/10一路展出到12/25，地點位在JR大阪/大阪梅田站旁的Grand Front，聖誕樹總高達13公尺高，加上哈利波特魔法的加持，整棵樹將會飄浮在空中非常壯觀。

除了聖誕樹，館內還會掛上霍格華茲四大學院的旗幟，晚上還有夜晚燈光秀，絢麗的燈光、音樂，以及空中若隱若現的飄浮樓梯，充滿驚喜的燈光秀保證嘆為觀止！

延伸閱讀:

⇒⇒ 任天堂粉絲快衝大阪！官方直營專賣店「Nintendo OSAKA」將在大丸梅田百貨開幕！

哈利波特魔法世界的聖誕節邀請函

11/10～12/25

燈光秀時間：平日17：00～24：00、假期16：00～24：00（11/10改為19：00～24：00），每小時00、20、40分舉行

地點：GRAND FRONT OSAKA 北館 1 樓 KNOWLEDGE PLAZA

官網：https://www.grandfront-osaka.jp/

同場加映｜大阪站Umekita廣場聖誕點燈活動

每年聖誕節，大阪站旁的Umekita廣場也會換上金光閃閃的燈飾，用33萬顆LED燈打造出充滿香檳金的耀眼廣場。今年特別的是，為了配合哈利波特聖誕主題，Umekita廣場的聖誕布置偷偷加入了哈利波特的圖案，讓大家走在這悠閒漫步時，還能一邊尋寶充滿樂趣！

Umekita廣場聖誕點燈

11/10～2023/2/28

※哈利波特相關聖誕燈飾只到12/25

點燈時間：17:00～24:00

地點：梅田廣場外圍、北館西側櫸樹散步道

窩日本推薦閱讀： 東京疫情期間新開幕景點10選推薦！出國到日本自由行就去這些地方！

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」