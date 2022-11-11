惡鬼也不敢來？日本東北雪國秘境「岩手」二日遊

跟著 Toku 於 2022-09-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 38 個景點，其中包含 東京駅、各地鐵路便當 駅弁屋 祭、一之關車站。 岩手，相信對於許多人來說是個可能有過耳聞、卻非常陌生的地名。 位於日本東北地方北端的岩手縣，面積僅次於北海道、人口卻不到120萬人，是本州人口密度最低的縣。 氣候夏涼冬寒、全縣都被認定為「豪雪地帯」，最大的城市－盛岡甚至時常比更北的青森及札幌低溫。

在這樣地廣人稀、又天寒地凍的地方，據傳曾住著一隻食人的惡鬼羅剎，讓居民原本就不容易的生活雪上加霜...如今惡鬼雖然已不在，但留下了三顆巨大的花崗岩，至今若是遇到雨天，還能在岩石上依稀看到當時惡鬼遭神靈降伏後，締結契約留下鬼手印！ 究竟這片長時間被白雪覆蓋、充滿神話色彩的秘境還有怎樣的傳說，跟著Toku的腳步一起，解開岩手的神秘面紗！

第 1 天

東京駅 | 10 分鐘

這次我們一樣從東京車站出發，準備搭乘新幹線前往東北地區。 到日本的東北旅遊，一定要知道一張超級划算的車票：＜JR東日本鐵路周遊券（東北地區）＞！ 這是一張五日券，可以連續五天（不可中斷）無限次數搭乘ＪＲ多條新幹線及鐵路，如果能有效率的安排行程的移動，就可能在交通費上省下上萬日圓（東京到青森單程就至少要17000日圓以上）。

如果您是在東京車站買票，有會說中文的服務人員（我們遇到的還是台灣人，整個超親切～），關於使用這張車票有任何不懂的地方，他們都會很有耐心地解說喔！（位置在丸之內北口）

＊建議可以先把行程會搭乘的新幹線的路線及時間查好，到新幹線購票處用ｐａｓｓ可以先畫位，會方便很多喔～～ 這張pass可以搭乘的鐵路包含： ．JR東日本線（含BRT*） ．東京單軌電車線全線 ．伊豆急行線全線 ．青之森鐵路線全線 ．IGR岩手銀河鐵路線全線 ．仙台機場鐵道線全線 ．JR東日本與東武鐵道直通行駛之特快列車「日光號」、「鬼怒川號」、「SPACIA 鬼怒川號」的普通車廂指定席。 ．東武鐵道線下今市～東武日光、鬼怒川溫泉間的普通列車（含快速）亦可搭乘。

．「栗橋～下今市間」僅可搭乘與東武鐵道互通直達的特快列車。 ．區域內的JR巴士（高速巴士、部分公車路線除外）

◎JR東日本鐵路周遊券（東北地區） 官網：https://www.jreast.co.jp/multi/zh-CHT/pass/eastpass_t.html ・請於銷售點出示護照正本（無法使用影本）。使用附護照讀取功能的指定席售票機購買周遊券時，請準備好附IC磁卡的護照。 ・購票時請由票券使用者本人出示有效護照（正本）進行購買（僅限本人購買，無法替家人或其他旅客代買。）

各地鐵路便當 駅弁屋 祭 | 10 分鐘

在出發前，首先要準備好食糧，畢竟即使搭乘新幹線到岩手的車程至少也要兩個半小時（＊Toku溫馨提醒：冬天時常會因為大雪延遲，要做好隨時改變行程的準備喔）。 在東京車站站內，離新幹線乘車處不遠的地方，有一家可以買到日本各地美食的鐵路便當店，每次經過店裡總是滿滿的人潮，很多便當都是每日限量的、賣完就沒有了，所以早點出發可以有更多選擇。

對於有選擇障礙的Toku來說，這家店真的是天堂也是地獄，每個看起來都好好吃，便當的內容物都會清楚標示，可以確認後再購買。 很多便當的外盒包裝超可愛，不只是小孩子會喜歡，大人們也會忍不住被吸引。我這次就選了一個Suica企鵝造型的便當，後來才知道這是20周年紀念的限量便當，很快就賣完了，非常幸運。

◎駅弁屋 祭 地址： JR Tokyo Station, 1 Chome-9-1 Marunouchi, Chiyoda City, Tokyo 100-0005日本 營業時間： 05:30–22:00

一之關車站 | 10 分鐘

我們的第一站，來到位於岩手縣南端的「一ノ関駅」（いちのせきえき），但是目的地還沒到，只是來轉車。 一関市（いちのせきし）是岩手縣最南端的城市，人口在縣內排第三，僅次於盛岡市及奧州市，聽起來很多，但其實僅11萬人口左右。

一之關車站是來到岩手旅遊非常重要的一個轉車地點，凡JR東日本所屬的東北新幹線與在來線幹線、東北本線等都在這裡交會，我們再來要搭乘的地方交通線JR大船渡線也是以這一站作為起點。 車站內有土產店、也有可愛的皮卡丘可以合照喔～～

猊鼻溪車站 | 5 分鐘

終於抵達了岩手之旅的第一站：位於深山中的狔鼻溪車站，日本朋友在車站外發現了很有趣的手繪看板，說有點北韓風格？

猊鼻溪 | 30 分鐘

猊鼻渓（げいびけい）是岩手県內第一個（1923年10月8日）被指定為日本「国の名勝」的觀光地，最著名的就是搭乘小舟漫遊（猊鼻渓舟下り）全長約２公里、高達５０公尺的石灰岩峽谷，河谷中遍布奇岩異石及高聳流瀑，因為在峽谷出口附近有塊被侵蝕過的鐘乳石狀如獅子（猊）之鼻，因而得名。

超級期待可以看到壯麗的美景...只！是！ 當我們走到乘船口的時候，窗口沒開，只貼了一張紙條：今日因為氣候因素，遊船無法搭乘。 實在難以形容當下的失望，畢竟從一之關到這裡也花了半小時車程，甚麼都沒搭到又要回去...實在很不甘心，於是跟日本朋友討論過後，決定先在附近走走，吃點東西，一邊跟船家保持聯繫，期待有一絲希望可以重開溪谷遊船。

トラットリアまんま | 40 分鐘

狔鼻溪所在的東山小鎮非常小、街上也沒什麼店家，因此能夠選擇的餐廳也非常少。 我們沿著鎮上的主要道路走，看到路旁有間可愛的小店，是家義大利麵餐廳，便走了進去。 店內只有幾張桌椅，一對老夫婦經營，很典型日本鄉下地方常見的小食堂。 店主婆婆親切歡迎，點了清炒得羅勒起司番茄義大利麵，麵條偏硬、蒜味及香料的味道非常濃郁、番茄也很香甜。店裡還擺了一些冷熱飲可以無限享用，我們便在這悠閒的空間裡休息片刻。

◎トラットリアまんま 地址：〒029-0302 岩手県一関市東山町長坂町308 電話：+81191485375 營業時間：11:00–15:00 ／ 17:00–22:00 (每周三公休)

パティスリーフジ | 10 分鐘

吃了鹹鹹的義大利麵後，總覺得應該來一點甜的，我們在街上找到了一家可愛的小蛋糕店。 這間山中小鎮上僅有的蛋糕店「富士」創業於1950年，店內蛋糕種類雖然不多，但是每個的造型都相當精緻。店員細心地介紹每一種蛋糕的原料及口感，依照客人的個人喜好給予建議。 我跟朋友一個挑了酒釀櫻桃醬的巧克力蛋糕跟櫻花造型的蛋糕，兩種吃起來都非常細緻，令人驚豔。

◎Patisserie fuji（パティスリーフジ） 地址：〒029-0302 岩手県一関市東山町長坂町327 電話：+81191474149 官網：http://www.patisserie-fuji1950.com/

熊野神社 | 10 分鐘

在往車站走時，經過了一間小小的神社。神社被高聳的針葉木所包圍，幾乎看不到本體，有種神秘的氛圍，於是決定進去瞧瞧。 可能因為山上溼氣重，神社的一切都蓋著一層青苔，映入眼簾的是一片翠綠。 特別讓我們留下印象的是拜殿前的狛犬（こまいぬ），有別於其他神社常見的嚴肅模樣，這裡的狛犬有著圓圓的耳朵及圓圓的臉，還有張可愛的大嘴，非常逗趣。 經過調查，根據走訪日本無數神社的狛犬專家所說，這對狛犬符合1700年代後半雕塑的特徵，也就是說猊鼻溪的東山熊野神社前的這兩隻可愛的狛犬可能是超過３００年的古物了！ 長時間鎮守在此，真的是辛苦了～

猊鼻溪車站 | 15 分鐘

很可惜的，一直到最後，猊鼻溪的天氣狀況在船家的判斷下仍然不適合遊船，雖然很失望，但也有了下次再來的理由。 我們一定會再來的！

一之關車站 | 10 分鐘

從猊鼻溪搭乘JR大船渡線，我們又回到了一之關站，由於沒有遊船，行程上比預定的還要早，也有了更多時間可以好好逛岩手的市街。 從一之關再度搭乘新幹線，很快就能抵達岩手線第一大城：盛岡。

盛岡站 | 5 分鐘

一走出盛岡車站，就可以看到帥氣的男星小栗旬的啤酒廣告。 盛岡市（もりおかし）位於岩手縣約中央位置，屬於內陸城市，人口約28.6萬，是岩手縣第一大城，也是縣廳所在地。 盛岡古稱「不來方」、「古志方」，在出發前的介紹曾經提到惡鬼不來的傳說，不來方（こずかた）是因為曾經有惡鬼羅煞侵擾此地，而後被神靈驅除，惡鬼在岩石上留下手印締下「二度と来ない方向」（不會再來）的傳說。 江戶前期當地的藩主南部利直認為這個名字實在有些晦氣，決定改名為「森ヶ丘」（音與＂盛岡＂相同），經過時代變遷漢字寫法不斷改變，而成為現在的盛岡。

但當時被嫌棄的＂不來方＂之明，如今反而被作為盛岡的雅稱使用，在市內許多的老舖餐廳仍可以看到用不來方命名。 而在盛岡市內的「三ツ石神社」仍可看到有手印的巨岩，如今的「岩手」之名可能也是因此而來。 在稍微了解這座城市的歷史後，就可以準備出發，一起來探索這座神秘的城市！

開運橋 | 5 分鐘

「開運橋」是從盛岡車站前往市區必經的橋樑，底下流過的是東北地區流域面積最大的河流：「北上川」（きたかみがわ），遠方雄壯的山峰則是岩手縣最高峰（標高2038公尺）、被譽為「南部片富士」的「岩手山」（いわてさん）。 只要是來到盛岡的人，一定都會行經此橋，而且很難不被其壯麗的景色所吸引，我跟一樣第一次來岩手的日本友人在這座橋上駐足許久，欣賞潺潺流水、以及遠方的白雪皚皚的山峯。

開運橋還有個別名：「二度哭泣橋」（二度泣き橋），源自於「転勤族」（工作經常被調動的上班族）被調職來冰天雪地的盛岡時，因為來到遙遠陌生的土地、遠離家鄉而哭泣。 然而在盛岡住一段時間後，愛上了這片土地，當又要離開時，不禁又流下眼淚，兩度哭泣而得名。「遠くに来たなぁ、と橋の上で涙を流す。しかし、時が経ち次の転勤で盛岡を離れるときには去りがたくてこの橋の上で再び泣く。」 一座橋，將這座城市與來自各地的人們緊密地連繫在一起，每個來過盛岡的人，都會留下屬於自己的開運橋回憶吧。

◎開運橋 地址： 5 Kaiunbashidōri, Morioka, Iwate 020-0026日本

盛岡大通商店街 | 幾秒

通過開運橋，就會進入盛岡人所謂的「大通・菜園」地區。 大通跟菜園位處盛岡市中心部位置，為原本盛岡城以西發展出的棋盤狀市街，是岩手県內商業設施、飲食店等最密集的區域，也是北東北最大的繁華街。 這片區域曾經是盛岡城主（南部家）所有的菜園，因此在江戸時代被稱作「御菜園」，一直到大正時代末期都是一片濕地。

通過開運橋後首先會先抵達大通地區，可以看到一整條有屋簷的商店街，由於我們去的時候是冬天，路上有結霜的積雪，非常濕滑，在屋簷下會好走許多。 街上除了常見的連鎖店，偶爾也會看到當地特色的小店，可以感覺得出來多半是飲酒為主、偏向夜間營業的商家。在一旁的巷弄裡也有些酒吧及風俗店，偏向成人客群的街區。 大通商店街周日會有＂步行者天國＂，讓行人可以走在馬路上，更方便購物。

櫻山神社 | 10 分鐘

順著大通走，快接近岩手縣廳附近，會看到一大片公園。 這裡曾經是盛岡城的所在地，如今城的建築已經不再，剩下盛岡城跡公園（岩手公園）。 在這公園中僅存、也是最重要的歷史建物，就屬櫻山神社了。 1749年（江戸時代中期）時，盛岡藩的第八代藩主南部利視建立了這座神社，用以祭祀四任藩主：南部光行・南部信直・南部利直・南部利敬等四柱祭神，因此櫻山神社也可以說是南部氏（なんぶし）的家祠。

神社建築雖然不大，但當時選址於此據說是因為這塊敷地內屬於非常強力的能量場，在這裡祈禱願望會非常靈驗。 櫻山神社以岩手縣內的最高峰－－岩手山作為祖山，來自祖山的能量順著中津川及北上川而來，神社境內正處於兩川之間，因此匯集於此，成為能量最強之地。 櫻山神社與一般神社有著很不一樣的氛圍，處處可以看到很特別的雕像。 如進門前門口就擺設著一尊奇怪的人偶，乍看還非常眼熟？

沒錯！就是非常紅的人氣漫畫「ジョジョの奇妙な冒険」裡的腳色。 這是櫻山神社在「＊節分祭」中使用，並將登場人物特殊的姿勢「ジョジョ立ち」原汁原味的呈現，因為設計太引人注目而一度成為話題的「ジョジョ鬼」（JoJo鬼）。 （＊節分在日本指各季節的分際，即立春、立夏、立秋、立冬的前一天，節分祭為立春前一天撒豆喊「鬼は外、福は内」的儀式） 另外在門的下方還有一隻大石龜，祂是有名字的：「長寿亀之助」。

據說只要撫摸長壽龜之助的頭部，在用放在一旁的タワシ（束子，小掃帚）輕輕地拂拭龜甲，就能延年益壽。掃一次就延三年、兩次就六年，最多三次可以增加十年的壽命！ 這麼好康...不對，這麼有福氣的事你怎麼能錯過～ 除了長壽龜之助，我們還發現一旁有個露出下體的野原新之助... 還有石貓、屋簷上也有貓，門樑上還掛著多拉Ａ夢漫畫裡曾經出現過的舞獅假面（オシシ仮面）等，總之有很多有趣的地方等著大家去發掘。

◎櫻山神社 地址：〒020-0023 岩手県盛岡市内丸１−42

烏帽子巖 | 10 分鐘

整個境內被稱作能量場的櫻山神社，當中有個最強的存在，就是「烏帽子岩」（えぼしいわ）。 當年在築造盛岡城時，突然出現這塊高約七公尺的巨大岩石，後被視為南部藩盛岡的守護石膜拜。 烏帽子岩就在櫻山神社右後方的小山丘上，順著石階走繞過神社屋簷就可以看到碩大的巨岩出現在眼前，存在感非常強。 烏帽子岩據說擁有賜予解決問題的能力（物事に立ち向かう力を授けてくれる），只要站在巨大的岩石前，感受其壓倒性的存在感，便會發覺困擾自己的問題有多麼渺小，因此也能成功跨越難關。 地方居民親切地將祂稱呼為「お守り岩」（守護石）。

中津川遊歩道 | 20 分鐘

走出櫻山神社後繼續順著大通走，很快就會看到另一條河－－中津川。 中津川的河床雖然沒有北上川寬闊，但是積了非常多白雪，雪山融化後流下的潺潺細流無比清澈。 雪上還有不少天鵝及野鴨在悠哉地戲水散步，天地間彷彿只剩下青空藍以及雪純白，被眼前的景色深深感動，美得好不真實。

我們走下河床試著靠近天鵝，牠們也不太怕人，專注地在雪中覓食，然後在雪上留下可愛的小腳印。 從河床上看到最明顯的，莫過於盛岡市中數一數二高的建築物：東北電力無線鉄塔，稍微往東一點，就能看到盛岡市內最具代表性的建築物：岩手銀行赤煉瓦館。 我們沿著河床散步了一陣子，享受著斜照的夕陽帶來些許的溫暖，以及在其他城市看不到的景致。 預訂外的行程總是能為旅途增添更多美好的驚喜與回憶。

盛岡＆花蓮友好城市紀念碑 | 幾秒

離開中津川河床往大通方向走回去時，我仍專注於美麗的雪景，突然日本朋友叫住了我，並指了指路邊一塊石碑。 我走近一看，竟然是台灣！上面寫著花蓮市與盛岡市締結為友好都市，時間是2019年。

兩座相隔數千公里遠的城市是如何結下關係的呢？稍微查了一下才知道，原來2002年時，花蓮市透過台灣觀光協會的牽線，邀請來盛岡每年在盛岡八幡宮例大祭時使用的山車參加踩街遊行，並在07、16及19年時，共四度到訪花蓮參加活動。 花蓮民眾在看到由百名人力牽引的5公尺高的山車後留下深刻印象，盛岡市長也都有參與活動，兩市的關係越來越好，於是在2019時正式締結為友好都市。 可惜剛宣布締結友好都市後馬上遇到疫情來襲，近三年來兩市無法再有交流，直到最近疫情稍緩，花蓮市長才首度出訪，參加了今年度（2022）盛岡八幡宮的秋大祭，並在盛岡市長的陪同下再度見識到山車。

這塊紀念碑市去年（2021）11月時，為慶祝友好城市兩周年而建。 紀念碑以兩座城市都盛產的石材為底，並將盛岡山車的人物「矢之根」、岩手山及花蓮三大原住民圖騰的意象融合，設計非常用心。 在日本遊學三年，因為疫情的關係從未返台，所以稍微遇見一點與台灣有關的人、事、物，都能牽引出無限的鄉愁。在兩千多公里外的陌生雪國，我找到了一絲來自家鄉的溫暖。

◎盛岡市．花蓮市友好都市紀念碑 地址：盛岡城跡公園 地下駐車場出入口旁的小空地 新聞出處：https://udn.com/news/story/7328/6611190（文中資訊來源，經筆者改寫）

岩手銀行赤煉瓦館 | 30 分鐘

只要查岩手縣或盛岡市觀光，這座建築物一定會出現在照片裡，在中津川旁的岩手銀行紅磚館可說是盛岡市甚至岩手縣最具代表性的建築物了。 大家一定會覺得這外觀很眼熟吧，沒錯，這棟建築的設計者就是大名鼎鼎的建築家辰野金吾（たつの きんご、1854～1919），也就是東京車站的設計者。 1911年（明治44年）落成時，為盛岡銀行本店，一直到2012年為止超過一百年間，一直都作為銀行使用。直到2016年整修完成後才改成如今供人參觀的多功能活動中心。

辰野金吾在日本各地都有作品，而東北地區中唯一現存的就是岩手銀行紅磚館。 當時與盛岡出生的當地建築家葛西萬司（かさい まんじ、1863～1942）聯手設計，在十字路口三角窗的位置建造了這座非對稱建築。

三個面對馬路的角分別以東南隅的八角形高塔、南面靠西的位置為四角形小塔、東北端則是切妻造的屋簷，所以從不同角度可以欣賞到截然不同的立面風貌。 整體外壁使用紅磚搭配花崗岩環繞的灰白帶，與東京車站有異曲同工之美。 我們抵達得時候已經快接近閉館時間，整個館內只有門口的一位老爺爺看守著。

匆匆買了門票進去，除了我們以外沒有別的參觀者，夕陽斜灑進高挑的木造大廳，由於無比靜謐一絲聲響都會引起回音。 日落得很快，時間卻彷彿停止了一般，穿梭在曾經的辦公區域，想像著當時人來人往的景象，如今只剩下空蕩蕩的房間，霎時有種寂寞的感覺。

◎岩手銀行赤レンガ館 營業時間：10:00～17:00（每周二公休） 地址：〒020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目２−20 官網：https://www.iwagin-akarengakan.jp/ 門票：一般（16歳以上） 300円 小・中学生 100円 未就学児童（7歳未満） 無料

肴町商店街 | 5 分鐘

離開岩手銀行紅磚館後，繼續順著大通走，偶然發現了一條商店街。 肴町商店街（さかなちょうしょうてんがい）與大通商店街並稱盛岡兩大商店街，且歷史最為悠久，目前約有80店舗營業。 日本各地都有不同型式的商店街，有些是為了外來觀光客形成的（通常很光鮮亮麗）、有些則是當地居民平常生活採買的去處（通常會比較有年代感）。

所以我每到一個地方，很喜歡去找那種充滿了日常感的商店街，看看他們的超市、八百屋（蔬果店）、麵包店、肉舖、食堂、小神社，不只是觀光、而是真正地深入瞭解當地生活。 我們在一家非常有昭和懷舊感的咖啡店前看到一張小茶几，上頭擺著一盆＂花籃＂，仔細一看裡頭放的是一朵朵摺好的湯鍋墊。 籃子裡寫著一個小紙條：「這是老奶奶手折的，如果有需要的人歡迎帶回家使用喔！」 就是這樣一個小小的角落，就散發著耀眼的人性光輝，也讓我完全地愛上這座極度寒冷、又無比溫暖的城市。

宮古街道 | 10 分鐘

宮古街道（みやこかいどう）是一條大約在肴町商店街中段位置、與之垂直交叉的道路。 因為是連結盛岡市及宮古市的道路而得名，又稱為「閉伊街道」（へいかいどう）。 道路的盡頭就是赫赫有名、每天秋大祭會有山車繞境的盛岡八幡宮。

這條路也是在行程安排之外，隨意到處散步時發現的。 鋪著淺色石磚，街上有各種時代、不同風格的建築物，在夕陽餘暉的照耀下被染成金黃，展現出迷人的樣貌。 由於車少，街上有不少貓悠哉地散步，每隻都圓滾滾的，來盛岡這一路上真的看到不少貓，看來又可以給這座城市多一個＂雪國貓城＂的稱號。

東家 本店 | 1 小時

盛岡有三種名物，都是麵食：「盛岡冷麺・盛岡じゃじゃ麺（炸醬麵）・わんこそば（椀子蕎麥麵）」，並稱「盛岡三大麺」。 當中，就屬わんこそば（椀子蕎麥麵）最著名，許多日本電視節目到岩手取材，一定都會安排主持人挑戰一次，看能夠吃幾碗。

我們這次來到的是「そば処 東家」（あずまや）的本店，東家開業於明治40年（西元1907年），是間超過百年歷史的蕎麥麵店，目前也傳至第五代。 從外觀就散發著老舖氣息，拉開木門，店員上前親切地介紹，店內有兩種用餐方式： 一般定食、蕎麥麵在一樓用餐，唯一般桌椅座位； 要挑戰椀子蕎麥麵的話，則是在二樓的和室用餐，屬於矮桌塌塌米型座位。 我沒有多想，直接請店員帶我們上二樓，待坐定位後，又來了另一位店員負責解說＂遊戲規則＂： 碗子蕎麥麵的挑戰方式有兩種，價位不同： Ａ、吃完的碗不會疊在桌上，店員會直接收走。客人可以使用提供的小火柴自己計數，2970日圓。 Ｂ、吃完的碗會在桌上堆疊，挑戰結束後可以清點數量，3520日圓。 我們選擇了Ａ方式（老實說聽到價格非常震驚，因為對蕎麥麵的印象就是非常便宜，沒想到會比仙台的牛舌還貴...），店員便開始備料。 首先會先將漬物、生魚片、芝麻、青蔥、海苔、鰹節、蘿蔔泥、肉麩等上桌，因為再來會進入無限蕎麥輪迴，店家考量到客人可能會膩，於是準備了這些可以換換口感的重口味佐料。

接著，我們戴上紙圍巾，專門的服務生已經拿著一大盤碗子蕎麥麵在一旁stand by，氣氛瞬間緊張起來... 挑戰正式開始！服務生一邊喊著：「ハイ、じゃんじゃん！」、「ハイ、どんどん！」，一邊快速地將一碗一碗的蕎麥麵投入我們的碗中，每一份大約剛好是一口的份量，沾一點醬汁很容易滑入口。 沒想像中難嘛？我這麼想著，看著對面的日本朋友以飛快的速度進食，服務生的節奏也隨之加快。 我一邊配著佐料吃所以慢了點，大概到35碗左右的時候，開始覺得不對勁了，便問了服務生：「來這邊的客人平均大概都能吃幾碗啊？」她笑了笑：「男生平均大概70碗左右吧！」我露出驚訝的表情，她又接著說：「達到一百碗的話，會有紀念品喔～所以加油！」 到50碗左右時，真的感覺肚子快炸裂開來，日本朋友的速度卻只比一開始稍慢一點而已。到55碗的時候，我決定蓋上碗蓋，舉白旗放棄。 兩人都吃完後，店家端上了甜點，並且發了兩張＂證明書＂。

「很可惜，兩位客人沒有達到100碗，所以是紙本證明，如果有達標的話會是木牌的紀念品。」 大家如果對自己的食量很有把握的話，來岩手一定要體驗一次椀子蕎麥麵看看喔～～

◎そば処東家本店 地址：〒020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目８−3 電話：+81 19-622-2252

紫苑飯店 | 12 小時

吃飽出來後，天色已暗。 我們搭乘公車回到了盛岡車站，準備在這裡搭車前往飯店的所在地：御所湖。 公車下車的地方一片漆黑，頓時失去方向感。 今晚下榻的旅館是「ホテル紫苑」，位在御所湖（ごしょこ），湖畔沒有甚麼光害，一路上仰望著滿天星空。 很快的我們找到了旅館入口，抵達時才知道原來是這麼大一間旅館（原本以為是傳統的鄉間溫泉旅店，小小舊舊的那種）。 館內真的相當大，房間是傳統和室，空間也非常寬敞。 紫苑飯店的特點就是館內有四座溫泉，每天男女湯會互換，因此時間掌握得好的話，能夠泡到四種不同泉質的溫泉、還有不同的景色可以欣賞。

◎ホテル紫苑 地址：盛岡市繫湯之館74-2 020-0055 岩手県盛岡市繋湯の舘74-2 交通方式 ：在JR盛岡站西口可搭乘免費接送巴士，一天開出5班。 信用卡：VISA・JCB・美國運通卡・萬事達卡・大來卡 進房/退房時間：住宿登記15：00、退房10：00 住宿房價：1人15,900日圓起（住宿1晚附加2餐）、2人同住時1人13,800日圓起（住宿1晚附加2餐） 客房數：日式客房115室、洋式客房11室、日洋式客房1室 容納人數：700名 官網：http://www.hotel-shion.com/ 餐飲：日式料理

第 2 天

紫苑飯店 | 1 小時

一早起來，迫不及待地拉開紙窗，窗外的景色果然沒讓我失望。 冰封的御所湖，以及被朝陽照耀下閃閃發亮的岩手山，坐在房間可以欣賞這樣的景色簡直是天堂般的享受。 早餐前又去泡了一次晨湯，沒什麼人，而且露天風呂還能遠眺美景，溫泉真的能使人身心靈能夠完全地放鬆。 早餐是自助餐吃到飽的形式，有不少岩手、盛岡當地的鄉土料理可以品嘗，非常滿足。

御所湖 | 15 分鐘

離開前在等接駁車時，稍微到御所湖畔走走。 這座湖其實是御所水庫（御所ダム）形成的，水庫建造在北上川水系的雫石川上，由於有橫跨湖面的繫大橋、天氣好時可以欣賞岩手山在湖中完美的倒影，四季景色都極其優美，距離盛岡市中心也不遠，因此成為岩手著名的觀光勝地。

盛岡站 | 5 分鐘

搭乘飯店的免費接駁車，又回到了盛岡車站。 拿出＜JR東北PASS五日券＞，我們即將告別盛岡，前往岩手之旅的下一站：花卷。

花卷 | 5 分鐘

花巻（はなまき），位於岩手県中西部的一座小城，人口約9.2萬，以花巻温泉郷、宮沢賢治誕生地及我們昨晚吃的「わんこそば」発祥地聞名。 以人口數來看，是岩手縣第五大城的花卷，一走出車站時廣場上卻是空無一人。 看似平凡的小鎮，卻孕育出日本家喻戶曉、被譽為國民作家之稱的詩人宮澤賢治，在這裡一定藏有甚麼魅力，等著我們去探險。

銀河ポッポ | 10 分鐘

在車站旁的小廣場，我們發現了一個可愛的時鐘，非常巧一到的瞬間常真正好走到12，輕巧愉快的音樂開始流淌，可愛的腳色人物從時鍾裡慢慢地出現，一邊手舞足蹈，一台小火車緩緩地駛出，彷彿一場人偶表演正在上演。 這座日文稱作＂からくり時計＂的機關時鐘，設立在花巻車站前的「なはんプラザ（花巻市定住交流中心）」的北側玄關位置，是以宮沢賢治最著名的童話作品「銀河鉄道の夜」（銀河鐵道之夜）為主題設計的，鐘的名稱為「銀河ポッポ」（銀河啵啵）。 每天10點～22點間，只要長針指向12點鐘方向，宮澤賢治所作的曲子「星めぐりのうた」（巡星之歌）就會開始撥放、童話裡登場的人物們也會現身。

◎からくり時計「銀河ポッポ」 地址：〒025-0092岩手県花巻市大通り1丁目2-21 電話： 0198-22-4412（なはんプラザ） 交通方式：從JR花巻駅徒歩１分鐘

林風舎 | 1 小時

在平靜的花卷街道上，有兩棟宛如教堂般的西洋建築，門前掛著貓頭鷹的看板，飄逸著魔法般的神秘氣息。 一推開彩繪玻璃門，眼前的空間彷彿瞬間來到童話世界般，處處都藏有故事。 這家名為「林風舎」（Rinpusha）的咖啡館，是由宮澤賢治的姪孫－宮澤和樹經營，參考了宮澤賢治畢生的創作、以其作品的精神及世界觀所設計。

除了可以品嚐美味的咖啡及糕點，這裡更像是一座美術館、紀念館，蒐羅了與宮澤賢治相關的各種藝術創作，即使是沒有讀過任何宮澤作品的人（如我），也能馬上透過店裡的擺設裝飾、氣氛營造體會到他的世界觀。 我們抵達的時候沒有其他客人，可以聽到老時鐘滴滴答答的聲響，以及店主煮咖啡時飄來的陣陣香氣。捧讀著宮澤賢治的繪本、聆聽的他創作的曲目，能以這樣的方式認識一位作家，也是滿浪漫的。

◎宮沢賢治の店 林風舎 地址： 1-chome-3-4 Odori, Hanamaki, Iwate 025-0092日本 營業時間：10:00–17:00 電話： +81 198-22-7010 官網：http://www.e-haweb.com/home/rinpoosha/

花卷 | 幾秒

在花卷品嘗過宮澤賢治的童話世界後，我們準備起身前往下一站：平泉。

平泉車站 | 5 分鐘

平泉，從站牌的字體就可以看出這站的與眾不同。 這幾天下來，走到哪都人煙稀少的岩手，其實曾經是日本第二大城的所在地。 那座城，就是平泉。 平安時代末期，東北的豪族－奥州藤原氏以平泉為根據地，在寬治元年（1087年）到文治5年(1189年) 的百年間，經營莊園、並與北宋進行貿易，使平泉成為當時僅次於平安京的日本第二大城，並發展出獨特的平泉文化。 一千年後的今天，平泉雖然已不如以往，變成人口不到7000的小城，但有留下曾經繁盛過的痕跡，中尊寺及毛越寺等重要的歷史建築仍被妥善地保存，在2011年（平成23年）6月26日，以「平泉―仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―」之名，受聯合國教科文組織登錄為世界遺産。

月見阪 | 幾秒

通往中尊寺的表參道有個詩意的名字：月見坂（つきみざか）。 道路兩旁目前已經沒什麼古蹟保存下來，但有看到一大片空地正在整地，似乎要建造與世界遺產相關的設施。 中尊寺位於山上，因此月見坂是條坡道，進入山區後會看到一大片杉木林，這是江戶時代統治平泉地區的伊達藩所種，至今樹齡已有3、400年，茂密的杉樹形成一條棉長的古木林蔭大道。

中尊寺 | 2 小時

中尊寺（ちゅうそんじ），山號為関山（かんざん），為佛教門派天台宗的東北大本山。 據傳是嘉祥3年（850）時，由比叡山延歷寺的慈覺大師圓仁所創建。 之後在12世紀初，奧州藤原氏的初代－清衡進行了大規模的增建，根據史料記載，當時規模達到「寺塔數量在40座以上，禪房（僧房、僧侶宿舍）在300間以上」的程度。 藤原清衡（1056~1128）在前半生與兄弟、親族血鬥相爭，無數次目睹近親在眼前死去。於是中壯年後投入大量的金錢與資源修繕佛寺，透過造寺造佛、念經寫經，對戰歿者表示追思之意，另一方面也反省自己，祈求死後能通往極樂世界。 中尊寺沿坡而建，因此寺院錯落於山中，在積雪時非常難以行走，但也更體會到佛寺的肅穆莊嚴。 境內還有一尊江戶時代最著名的俳句詩人－松尾芭蕉的銅像。

松尾芭蕉在1689年時曾到訪平泉，對於在此地發生過無數的歷史事蹟表示感嘆，對奧州藤原氏的興衰作出了「夏草や 兵どもが 夢のあと」（過去那些武將們的野望只不過是短暫一時的夢想，當年的戰場如今已是夏草叢生）的詠嘆。 平泉是芭蕉奧之細道長旅的轉折點，在這裡他留下了一些作品，當中有首是以中尊寺為題：「五月雨の 降り残してや 光堂」（連綿梅雨殘萬物，唯有光堂獨傲立）《歌碑：中尊寺金色堂前》 芭蕉也是以這趟旅程作為基礎，開始創作畢生的代表作《奧之細道》。

金色堂 | 20 分鐘

看到這座建築，大部分的台灣人應該都覺得很陌生，但如果是日本人看到，通常都會情緒很激動地說：「教科書で見た、あれです！」（是以前在學校課本看過的那個！） 中尊寺金色堂（ちゅうそんじこんじきどう）是上面曾提及，奥州藤原氏的初代－藤原清衡在天治元年（1124年）大規模修繕增建中尊寺時所建立。 金色堂與京都的平等院鳳凰堂並稱現存平安時代最具代表性的建築，是當時建築技術的集大成之作，因此也都被指定為日本之國寶。

金色堂在1951年6月9日，與其他36件建築被指定為日本国宝，由於地處最北，編號上為第一，因此也有人會以「国宝建造物第1号」介紹。 雖然鐮倉時代（1185年－1333年）後中尊寺開始衰退，並且在建武4年（1337年）發生的大火使境內諸多平安時代建造的寺院及收藏的寶物遭焚毀，但至今寺內仍保存了,000多件國寶及重要文化財，也是能一窺平安時代的美術、工藝、建築精粹的寶地。 金色堂顧名思義，是棟整座建築以金箔包覆，從裡到外、甚至連木造佛像都漆上金箔，華美的程度令人歎為觀止。 堂內禁止拍照攝影，目前照片裡看到的外觀，其實是1965年建造的鋼筋混凝土造「覆堂」，為保護金色堂所用。覆堂的建造最早從1288年便開始，這也是精雕細琢的金色堂能夠完整地被保存至今最大的原因。

白山神社 | 20 分鐘

在建築色調古樸的中尊寺境內巡禮，眼前突然出現一座艷紅的鳥居，佛寺中出現了神社。 白山神社（はくさんじんじゃ）過去曾是中尊寺的「鎮守社」（區域土地的守護神），據傳最早可追溯到850年（嘉祥3年）。 走進神社前的廣場，目光馬上被一棟建築所吸引。 這是一座「能舞台」，是古時候表演日本傳統藝能「能楽」（のうがく）的舞台建築。

這座能舞台建造於1853年（嘉永6年），由仙台藩13代藩主伊達慶邦所再建，是整個東日本僅存的近代能舞台建築，在2003年（平成15年）被指定為日本的重要文化財。 1876年（明治9年）時、明治天皇曾東巡到此欣賞了古式（田楽、開口、祝詞、若女、老女）能舞（竹生島）。

夢乃風 | 30 分鐘

離開中尊寺後，覺得身體有點冷，在月見坂下發現了一間小小的食堂，便進去暖一下身子。 老闆娘先親切地端上熱茶，然後跟我們推薦了她的招牌：「ひと口もち膳」（一口麻糬膳）。 一口麻糬（又稱「もち本膳」）是岩手縣一關市的名物，有400年以上的歷史。 當時統治本地的伊達藩命令每個月1日（月初）及15日（月中）都必須以餅（麻糬）祭祀神靈，因此與日本其他地方不同，不只正月、一年四季都會做麻糬吃麻糬。 其中麻糬本膳就是當時武家招待人的佳餚。

至於麻糬上面的配料，有甜有鹹，常見的像是納豆、芝麻、山菜、核桃、香菇、毛豆泥、クルミ、キノコ、枝豆、溪蝦、泥鰍、花枝等等，根據四季遞嬗而使用各種當地食材搭配，目前已有三百多種。 我點了最經典的毛豆泥、核桃醬跟芝麻醬，每一種都甜度適中、香氣四溢，與麻糬的米香非常搭！

平泉車站 | 5 分鐘

回到平泉車站已是落日時分，我們準備要告別岩手縣了。 在車站旁的土產店買了一盒當地的名產：黃金餅，芝麻香氣非常濃郁好吃，推薦給大家。

仙台車站 | 15 分鐘

從岩手回東京前，總覺得還能再多利用一下ＪＲ東北ｐａｓｓ五日券，於是就臨時起意在仙台下車。 這是我第三次來仙台了，對仙台車站的花玻璃大廳、車站外的連絡橋、這裡乾冷的空氣已經有些熟悉，每次來還是會有種難以言喻的興奮感，車站內的毛豆奶昔、牛舌一條街、蒲鉾，仔細回想原是舌尖對這座城市念念不忘。

仙台市（せんだいし）位於宮城縣中部，是整個東北地方最大的都市，市名由來為古城「千代城」（讀音與仙台相同），在1600年由安土桃山時代的名將伊達政宗擴建並改名為「仙台」。 來仙台要認識幾個關鍵字：伊達政宗、牛舌（牛タン）、毛豆（ずんだ）、笹魚坂（笹かまぼこ），如果沒記住恐怕很難說服人相信你來過仙台喔！ 由於只是順路經過，沒有太多時間能夠探索這座東北第一大城，要如何最有效率地對這座城市留下印象呢？...沒錯，就是「吃」！ 從關鍵字就能發現，這座城市有許多著名的美食，這次就來吃當中最具代表性、也是最奢華的：牛舌～

牛舌屋 善治郎 駅前本店 | 30 分鐘

從仙台車站出來，順著連絡橋走，只需要步行兩分鐘，就能到仙台市內最有名的牛舌老店「之一」：仙台駅駅前本店たんや善治郎（牛舌屋善治郎）。 大概排隊等了三十分鐘左右就進到了店裡，整間店瀰漫著極為誘人的炭烤香氣，牛舌在烤架上滋滋作響，真的是口水直流。 這次點的是「善治郎定食」（税込3,025円），除了最經典的鹽烤牛舌，還有善治郎特製的牛舌肉丸、牛舌香腸及水煮牛舌，當然定番的牛尾湯跟麥飯、甚至別家要加錢才有的山藥泥都有附。

如果光看價錢可能會讓人卻步，但吃了一口之後，你的味蕾會感受到前所未有的享受。炙烤過的牛舌Ｑ彈有嚼勁，香甜的肉汁源源不絕地湧出，在吃一口麥飯，兩者的美味交融，簡直是人生最高的幸福。

◎仙台駅 駅前本店 ｜ たんや善治郎 地址：1 Chome-8-38 Central, Aoba Ward, Sendai, Miyagi 980-0021日本 線上訂位：https://tabelog.com/miyagi/A0401/A040101/4011666/?cid=google_yoyaku

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：【岩手】惡鬼也不敢來？東北雪國秘境岩手二日遊

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」