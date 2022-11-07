綠樹＋建築＋藝術的日本長野！不只是避暑的輕井澤二日遊

跟著 Toku 於 2021-07-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 22 個景點，其中包含 東京車站、輕井澤車站、白貓自行車。 輕井澤，想必大家就算沒來過，一定也聽過這個名字吧！ 從東京搭新幹線最快90分鐘就能抵達，從江戶時代就是著名的避暑勝地。酷夏的東京炎熱難耐，今年更是創下一日最高溫40度以上最多的紀錄，只要一張車票，就能逃到輕井澤，享受那群山環抱、溪水潺潺、綠樹成蔭、微風輕拂的清涼之地。 除了避暑，還能怎樣深入探索這片森林中的小城？ 讓Toku帶著你，從自然、藝術、美食及建築多種角度，一起來重新認識輕井澤，走～出發！

第 1 天

東京車站 | 30 分鐘

從東京到輕井澤最主要有兩種方式： Ａ、搭乘新幹線：從東京車站搭乘新幹線能夠直達輕井澤車站，是最輕鬆省時的方式。 路線：東京（北陸新幹線・指定席）→軽井沢 料金：5,820円（閑散期） 所要時間：約1小時30分鐘 轉成：無須轉乘 ※若從新宿出發 路線：新宿（JR湘南新宿線）→大宮駅（北陸新幹線・指定席）→軽井沢 料金：5,610円（閑散期） 所要時間：約1小時50分鐘 轉乘：1次 Ｂ、從新宿站、池袋站、澀谷站等的巴士轉運站搭乘高速巴士前往輕井澤，雖然比較花時間，但省錢。要注意下車點有軽井沢駅（輕井澤車站）、中軽井沢（中輕井澤）、軽井沢プリンスホテル（輕井澤王子大飯店）、信濃追分（信濃追分站）等，可依照旅程安排選擇。 路線：東京（新宿・池袋・渋谷）→軽井沢 所要時間：約3小時 料金：約2,000円～3,500円 轉乘：無需轉乘 Toku去過輕井澤兩次（秋天跟夏天），正好一次是搭高速巴士一次是搭乘新幹線，各有優點，巴士可以悠哉享受窗外景色期待旅程，新幹線則是能最有效率地安排旅程時間，當然也可以簡單理解成新幹線＝花錢省時間；高速巴士＝省錢花時間，可以依照個人所需去選擇。

輕井澤車站 | 10 分鐘

抵達軽井沢車站，馬上就會發現窗外視野無比遼闊，車站一邊是輕井澤王子OUTLET、一邊是輕井澤最重要的中心道路「軽井沢本通」，沿著這條路就是輕井澤最繁華的市街。 軽井沢町（かるいざわまち）是位在長野県北東部（東信地方）、標高約900～1,000公尺的小城，人口數不到兩萬人。由於地處高原地形，夏季平均氣温約在20℃前後，是日本最古老的避暑勝地。 1880年代，英屬加拿大傳教士發現此地與家鄉氣候相近，將此開發成傳教地點，開始大量建造教堂、西式房舍、別莊等，並帶入西洋文化。 在西洋文化流行的大正時代，日本的上流階級乃至皇族華族、政財界要人等蜂擁至輕井澤建造私人別墅，同時也作為酷夏時避暑招待客人用的社交場所。當時的著名學者、小説家、畫家、音樂家等文化界人士也聚集到此創作、舉辦文藝沙龍等，讓輕井澤有了既高級又優雅的形象。 在這樣美麗高雅的地方，自然發生過不少浪漫的愛情故事，最著名也令人津津樂道的，莫過於上皇明仁與上皇后美智子夫婦，在1958年時因為在輕井澤對網球場打了一場球，締造了命運的邂逅。 還有英國搖滾天團披頭四成員之一的約翰·藍儂，從1970年樂團解散後到1980年去世十年間，夏日都會帶著美籍日裔的妻子小野洋子（1933～）一家到此長期渡假，可見輕井澤有多少傳奇人物曾在此留下足跡。

白貓自行車 | 15 分鐘

在輕井澤移動，最推薦的方式是騎單車。 輕井澤依照發展時間及方位，又分為新輕井澤（輕井澤車站）、南輕井澤（輕井澤王子OUTLET）、舊輕井澤（雲場池、銀座通商店街）、中輕井澤（星野、榆樹街小鎮、千住博美術館）、北輕井澤等，每個區域之間有一定的距離。 由於山林中有許多小路十分狹窄，開車會比較困難，所以建議以單車的方式移動，一方面能享受綠意及涼風的吹拂，又能保護乾淨清爽的空氣品質。 這次我們選的是車站出來走路大約五分鐘就能抵達的白貓自行車出租站。 輕井澤車站一出來就可以看到幾家腳踏車租借店，各家的價錢、車況及租借條件都不相同，建議可以先查詢清楚，再依照自己的需求去選擇。 我們這次選擇的是白貓自行車出租店（白ネコサイクル），就位在APA HOTEL前，非常好找。 價格方面，一般腳踏車500日圓、自動車1000日圓，需在下午五點前歸還，若時間來不及，則可以選擇加100日圓延長時間，可以使用到隔天開店前，只要自行將車停好歸還，再將將鑰匙放在門口的小盒子裡即可，十分划算（與其他家相比真的非常便宜）。 電池方面基本上不用擔心，因為除了中輕井澤以外基本上不太會有坡，體力好的也可以選擇一般自行車（但如果是走Toku推薦的行程建議還是租電動的喔！），租好車調好椅墊，我們就準備可以出發囉～ ◎白ネコサイクル 營業時間：周一到周日 09:00–21:00 連絡電話：+81267424574 地址：〒389-0104 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東4-8

雲場池 | 40 分鐘

第一站，我們先到位在輕井澤車站西北方、屬於舊輕井澤地區的雲場池。 雲場池（くもばいけ）是輕井澤首屈一指的賞楓勝地，夏天時翠綠的湖面倒影以及藍天也相當迷人。在地人稱之「お水端（おみずばた）」，西方人則以「Swan Lake（天鵝湖）」稱呼，可見其美。 雲場池其實是一座人工湖，大正時代開發這一帶別墅區的貿易商野澤源次郎將其建造的飯店「ホテル鹿島ノ森」敷地內的小河（雲場川）堵住形成雲場池。 可以沿著池畔的步道繞行一圈，大約15分鐘就可以走完，做為輕井澤的第一站，這裡的綠意美景、池水清涼，絕對是會讓人留下深刻印象的旅程序幕。

輕井澤千住博美術館 | 2 小時

第二站，我們來到位在中輕井澤的「軽井沢千住博美術館」。 這趟旅程的主題訂為【綠樹．建築．藝術】，就是要帶大家認識除了避暑勝地以外，不同面貌的輕井澤。 輕井澤千住博美術館於2011年10月開幕，為世界知名的日本現代畫家千住博（せんじゅ ひろし、1958~ ）展示作品的個人美術館。由建築界最高榮譽普立茲克獎得主－西沢立衛（にしざわりゅうえ、1966~）設計。 千住博出生於東京，目前旅居美國紐約，以融合了西方簡約的抽象表現及日本傳統繪畫技巧而聞名，是少數入選威尼斯雙年展的日本畫家之一。 最著名的代表作「ウォーターフォール」（瀑布）在這座輕井澤千住博美術館內以獨立房間展示，站在畫前彷彿能感受到瀑布宏大的水勢及清涼的霧氣，非常壯觀。 除了繪畫，美術館本身也是一大看點。建築從外觀就相當特別，整體高度低，幾乎被樹叢所遮蔽，低調地藏身在綠意中。一進到內部，我跟朋友都忍不住讚嘆，眼前的空間是前所未見。 由於藝術家千住博對於所見過大部分美術館陰暗封閉的空間十分排斥，因此希望自己的這座美術館能夠開放明亮，且與輕井澤美好的自然及地形融為一體。 建築家西澤立衛利用大量的玻璃採光、地面隨著坡地高低起伏，並利用數個圓形的天井，將輕井澤的綠意及陽光邀請到美術館內。在欣賞藝術家精彩繪畫的同時，也一邊能感受到大自然的美。 西澤立衛在1995年與妹島和世成立SANAA建築設計事務所，兩人同時合作也有各自設計的作品。 SANAA的設計風格以「流動、輕盈、透明」為主，作品大多為潔白、使用大量玻璃採光，並且與環境結合的活潑曲面。 在2010年時SANAA獲得建築界最高榮譽的普立茲克獎，當時西澤年僅44歲，是普立茲克獎史上最年輕的得主。 美術館另外附有花園、商店、咖啡店及輕井澤當地著名的麵包店「淺野屋」，可以悠哉地欣賞、品嘗。 *台灣在即將有第一座SANAA事務所的作品－「台中城市文化館」，今年（2022）會完成建築主體，預計2025年開幕，非常期待！

村民食堂 | 1 小時

離開千住博美術館，一路向北騎，穿過中輕井澤車站後，會開始感受到爬坡（所以真的建議要租電動腳踏車，雖然還是要出點力，但真的會省力很多喔！），往山上騎一小段後就會進入輕井澤被稱為「星野地區」的範圍。 這裡除了星野集團的飯店，還有溫泉、餐廳、教堂、商店街、滑冰場、野鳥公園等設施，即使沒有住飯店也能進來體驗。 首先我們先到這裡的餐廳：村民食堂，剛好接近中午時分，必須抽號碼牌，如果像我們是假日來，很可能要等將近一小時，要有心理準備！（可以到附近的野鳥公園或是榆樹街小鎮先逛逛） 曾住在輕井澤的小説家堀辰雄（1904~1953）曾經在作品中稱輕井澤為「美しい村」（美麗的村莊），於是這間村民食堂便是這座美麗村莊以美食來招待遠道而來的客人之意。 餐點的種類雖然不多，但都是以信州（長野縣）的特產以及當地料理方式烹煮，並隨著四季遞嬗變化不同食材與菜單。當中最有名的就是「信州彩り信州（長野縣）的特產以及當地料理方式烹煮，並隨著四季遞嬗變化不同食材與菜單。 當中最有名的就是「信州彩り御膳」、「味噌山賊焼き定食」，我點的是後者（如照片），雖然是炸物但完全不油膩，淋上檸檬的味噌山賊燒口感十分清爽，用餐時能透過挑高的落地窗欣賞窗外一片翠綠，很是享受。 如果想要小酌，這裡也有提供多種信州（長野縣）產的清酒可以品嘗。 ◎村民食堂 營業時間：11:30 a.m. – 9:30 p.m.（最後點餐時間： 8:30 p.m.） 連絡電話：+81267443571 地址：〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2148 ＊不接受預約

ハルニレ テラス（榆樹街小鎮） | 1 小時

村民食堂外，稍微往山下走很快就會看到幾棟木屋及木棧道構成的區域，這裡被稱做「榆樹街小鎮」。 九棟各有特色的西式木造建築，錯落在超過一百棵名為ハルニレ（春楡）的樹林中，以「軽井沢の日常」為主題概念的16間具有個性的在地店舖所組成，雖然不大卻是富有輕井澤和洋融合氣息的一塊空間。 除了絡繹不絕的觀光客，也可以看到很多在地居民會牽著狗兒來這邊散步、買一杯咖啡在樹下乘涼，享受最棒的悠閒午後時光。 其中幾家店鋪真的令人印象深刻，像是以木製手工玩具及訂做家具為主的木製品專門店「我蘭憧」、北歐風格室內裝飾品及手工藝為主的「NATUR TERRACE」、以信州產野菜蔬果製成果醬果汁的「Karuizawa Vegetable ココペリ」等，每家店都是這裡特有、且有許多限定商品，是購買紀念品及伴手禮最好的選擇。 ◎ハルニレテラス 營業時間：各店家不一，多為10:00～18:00 地址：〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2145ｰ5

Maruyama Coffee | 10 分鐘

在榆樹街小鎮上，總會聞到陣陣撲鼻而來的咖啡香，我們循著香味找到了這家「丸山咖啡」。 丸山咖啡是輕井澤發祥的咖啡品牌，創業於1991年，而後擴展到目前在關東地區有9家分店。店主丸山健太郎會親自到產地去挑選咖啡豆，一年會有將近一半的時間都在海外的咖啡產地居住，與生產者充分溝通以求得最佳品質的咖啡豆質。 榆樹街小鎮的分店是目前輕井澤除本店外唯一的分店，店內裝潢講究，也有內用座位，但是空間不大所以座位數不多，時常是客滿的狀態，所以建議可以外帶，店外附近就有不少座位，可以享受著森林的氣息及微風，享用手沖現煮的香濃咖啡。 ◎丸山珈琲 ハルニレテラス店 營業時間：周一至周日 08:00–19:00 連絡電話：+81267310553

石之教會 内村鑑三記念堂 | 20 分鐘

榆樹街小鎮過馬路對面，會看到一條山道的入口，進入後爬一段陡坡，就會來到隱藏在樹林中的石之教會。 石之教會又名「内村鑑三紀念堂」。內村鑑三（1861~1930）是明治到大正時代著名的傳教士及思想家，畢生提倡「無教會思想」，反對一味追求制度及儀式，教堂不需要實體建築，認為人本為自然的一部分，應與自然共同成長，與其建造華麗的教堂，更重要的是誠心祈禱。這種無教會思想後來也傳到韓國及台灣。 石之教會建於1988年，由美國建築師肯德里克·班斯·凱洛格 (Kendrick Bangs Kellogg，1934~)設計。凱洛格曾師事設計「美國建築史上最偉大之作」－落水山莊的建築師：法蘭克．萊特 （Frank Lloyd Wright，1867～1959），並承繼了萊特「有機建築」（Organic architecture）的建築哲學，藉由設計促進自然環境與人類居所間的和諧。這點與內村鑑三的無教會思想契合。 凱洛格感受到輕井澤這片土地的個性，並汲取內村的思想貫徹到設計裡，以大自然原有的元素：光（陽光）、土（石頭）、木（綠意）、水（湯川）構成一座與自然對話中生成的祈禱空間。 由於出發前就看過不少石之教會的照片，對於其內部空間根據不同時間陽光投射的美非常期待。沒想到當我們好不容易爬上坡看到教堂本體，興奮地要準備進入參觀時，就看到入口處寫著「婚禮儀式進行中，今日不對外開放」...，只好站在教堂外想像裡頭的樣貌，下次再來了。 ◎石の教会 内村鑑三記念堂 可能參觀時間：10:00～17:00（※若教會內有舉行婚禮儀式，當日則不開放參觀） 地址：〒389-0195 長野県軽井沢町星野 官網：https://www.stonechurch.jp/access

湯川 | 15 分鐘

在榆樹街小鎮的樹林步道旁，有條潺潺的小溪，名為「湯川」。 湯川（ゆかわ）是由輕井澤町最高的浅間山（あさまやま）發源，屬於長野縣、新潟縣一帶重要的「信濃川水系」的一部分。 由海拔兩千多公尺的高山流下的溪水非常清澈，夏季時河道兩旁綠樹如茵，水面上也倒映著翠綠，不時有山風吹拂，十分涼爽。許多遊客到榆樹街小鎮途中，都會忍不住走到溪邊駐足欣賞。 ＊注意：湯川流經榆樹街小鎮這帶雖然不深但是頗為湍急，石頭有水氣容易打滑，行走時必須注意安全。

星野溫泉 蜻蜓之湯 | 2 小時

回到剛才用餐的村民食堂旁，這裡有著輕井澤最有名的溫泉－星野温泉（蜻蜓之湯）。 星野溫泉歷史非常悠久，於1915年開湯。自古到群馬的草津溫泉泡湯的遊客，若不想直接回家，就會到輕井澤的星野溫泉來再泡一下。 這裡所有有浴槽都是直接引自源泉「源泉かけ流し」，不再另外加水或是循環系統，每天流淌著新的溫泉水。除了能夠舒緩腰痛、疲憊感、身體虛寒以外，由於泉質細緻柔滑，泡完肌膚會感覺有水嫩感，又被譽為「美肌の湯」。 非常特別的是，在浴場外，還有能夠直接飲用的飲泉，可見其水質之純淨。 浴場的部分也非常講究，室內溫泉使用檜木為基底，泡湯時會有檜木清香；室外的露天溫泉則是以花崗岩打造，高雅地與自然融合。 要注意的是，星野溫泉實在太熱門，任何時段幾乎都要排隊，在行程安排上要注意一下，才能在泡溫泉時有足夠的時間好好放鬆享受。 ◎星野温泉 トンボの湯 營業時間：10:00–22:00 費用：大人1,350円、小孩3歲以上為800円。 現場租借毛巾浴巾300円。 連絡電話：+81267443580 地址：〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2148 官網：https://www.hoshino-area.jp/archives/area/tonbo

輕井澤高原教會 | 30 分鐘

泡完溫泉，整個人神清氣爽，此時已經接近傍晚時分，我們來到星野地區的最終站：軽井沢高原教会。 一開始曾提到，1886 年時來自英屬加拿大的國教會（英格蘭教會）傳教士將西方的文化帶到此地，因而逐漸發展成今天輕井澤的面貌。 這座「軽井沢高原教会」的前身，是1921 年開辦的「芸術自由教育講習会」，主張任何人都可以自由地在此聚會談話，當時著名的文化人士北原白秋、島崎藤村等人都曾聚集於此。 如今做為舉辦婚禮的教堂所使用。 每年耶誕節前舉辦的期間限定活動「星降る森のクリスマス」也是冬日來輕井澤最受歡迎的景點。 ◎軽井沢高原教会 參觀時間： 10:00~17:00（若有舉辦婚禮儀式則無法參觀） 連絡電話：+81267453333 地址：日本〒389-0195 Nagano, Karuizawa, 星野 官網：https://www.karuizawachurch.org/about/

ミネルバ茶房 | 1 小時

下山離開星野地區回到中輕井澤車站時天色已晚，突然降起毛毛細雨。 我們加快速度騎著電動自行車朝輕井澤方向回去。 途中雨越來越大，路旁突然出現一間很難忽視的建築，宛如歐洲莊園一般，屋簷上的燈飾彷彿在邀請著我們入內。 於是我們停下車，推開紅色的木門，一位笑容可掬的奶奶走過來。 店內的擺設與外觀一致，有著許多歐風元素，完全符合輕井澤的洋風印象。 店名「ミネルバ茶房」（米娜瓦茶房），米娜瓦是羅馬神話中的智慧女神、戰神和藝術家與手工藝人的保護神。 或許是周日晚上加上天氣不好，那晚只有我們一組客人。 老闆娘親切地向我們介紹菜單，並推薦我們可以點套餐比較划算，於是點了兩人套餐。 套餐的內容有濃湯、麵包、披薩、義大利麵、飲料，非常典型的西餐，口味雖然沒有特別突出，但健談的老闆娘、有歷史感裝潢講究的老西餐廳、靜謐地只有窗外的雨聲，令人留下深刻的印象。 ◎ミネルバ茶房 營業時間：11:00–21:00（每周四公休） 連絡電話：+81267425981 網路預約：https://www.hotpepper.jp/strJ000106373/yoyaku/request/?vos=othpporgzzzzx00000001 地址：〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉離山2009

ホテルグランヴェール旧軽井沢 | 1 小時

終於回到輕井澤車站前，我們先將腳踏車還回白貓租車行，只要將鑰匙放在門口的木盒子內，將車停好就算完成還車，相當方便。 今晚下榻的地方就在車站附近，位在站前主要道路的「中山道」上的「Hotel Grand Vert 舊輕井澤」，距離王子OUTLET或車站都相當近，位置非常便利。 飯店的特色就是有好幾面書牆，有各種書籍可供借閱，公共空間也十分寬敞。 可惜當天因為去了很多地方，兩腳已經累壞了，回到房間洗完澡很快就進入夢鄉，完全沒有多餘的心力閱讀哈。 ◎ホテルグランヴェール旧軽井沢 入住時間：下午3:00 退房時間：上午11:00 地址：〒389-0104 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東167 電話：+81267316644

第 2 天

輕井澤王子購物廣場 | 4 小時

來輕井澤度假，除了到森林中避暑、到美術館欣賞藝術，或是走訪美麗的別墅建築，還有另一種很受歡迎的方式：到OUTLET血拚！ 輕井澤王子購物廣場就位在輕井澤車站南方，出口一出來即是，極為方便。由於從東京搭乘新幹線只要一小時，許多人也會特地為了OUTLET前來。 這座OUTLET腹地遼闊，且視野相當好，購物都同時也能欣賞輕井澤廣袤的高原及不遠處的群山，冬天時那些就是一座座的滑雪勝地。 除了一定會有的知名品牌、精品，還有家具、雜貨、星巴克、各式各樣的商品，共有約200家商店，非常好逛。 在這裡時間上可以依照個人需求安排，當然可以逛上一整天，也可以跟我一樣逛半天用完午餐後，繼續回到舊輕井澤觀光。 ◎軽井沢・プリンスショッピングプラザ 營業時間：10:00–20:00 ｗｉｆｉ：(1) 選擇SSID-SHOPPING_PLAZA (2) 開啟瀏覽器，點選[Connect to the Internet] 官網：https://www.karuizawa-psp.jp/tw

軽井沢フラットブレッズ 軽井沢店 | 30 分鐘

過去對於大賣場或是OUTLET的餐廳，總是不感抱持著太高的期待，沒想到在輕井澤王子購物廣場裡，吃到了在日本三年絕對能排名前三的漢堡！ 「軽井沢フラットブレッズ」（Karuizawa furatto burezzu）是和輕井澤當地著名的麵包店「浅野屋」合作，一同研發出表皮酥脆內部鬆軟的麵包製作的三明治（漢堡）店。 店家強調所有三明治中夾的都是輕井澤當地農家產的野菜，每天新鮮直送，並用浅間山的「溶岩石」製成的鐵板燒烤肉片，讓每一滴肉汁都鎖在肉片中。 吃下第一口時，我跟朋友對看了一眼，兩人的表情都滿是藏不住吃到美食的幸福笑容。 來到輕井澤絕對不能錯過這家三明治漢堡店，Toku強力推薦！ ◎軽井沢フラットブレッズ 營業時間：10:00–19:00 地址：〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢・プリンスショッピングプラザ フードコート 網站：https://www.four-seeds.co.jp/brand/fbz/

軽井沢ニューアートミュージアム ウエディングサロン | 1 小時

買夠吃飽喝足後，我們再度跨越輕井澤車站，回到車站北方的舊輕井澤地區。 這次我們要沿著「輕井澤本通」，一路散步到舊輕井澤銀座商店街。輕井澤本通上也有一些有趣的小商家，以及許多可愛的洋式建築，散步起來非常舒服。 在接近車站及銀座通商店街中段位置，會發現一座有著潔白細長柱子的現代建築，與街上和洋風傳統建築相比顯得格外醒目。 這棟時髦外觀的建築是輕井澤新藝術博物館，於2012年開幕，原本是一般的商業設施，後來由建築家西森陸雄改造為現在的模樣。 整體以潔白色調為主，內外都有細白的長柱結構林立，以「日本落葉松」 (カラマツ）樹林為意象設計，將輕井澤的自然印象導進建築設計之中。 博物館一樓的部分結合了文創小物商店及書店，可以自由參觀，二樓的部分才是需要付費的區域，有展覽一些美術品，並會定期舉辦各種主題特展。 在博物館後方有個隱藏的景點，名為「風通る白樺と苔の森」（風吹拂白樺樹及青苔之森），是座360度以玻璃包覆、由陽光及白樺樹構成的水晶教堂（クリスタルチャペル），出自近年席捲全球的日本建築家隈研吾（くま けんご、1954~）之手，目前作為博物館舉辦婚禮的場所使用，因此平常是無法進入參觀的。 但！是！不舉辦婚禮還是有機會可以參觀這座夢幻的水晶教堂，每天中午11：30及15：00時會有兩場參觀活動，每次大約15分鐘，且限制人數10人，如果要參觀的話最好提早前去櫃檯登記，否則很容易錯失機會...就跟Toku一樣。（參觀費用為每人300日圓） ◎軽井沢ニューアートミュージアム 票價：▷ 成人：2000円 ▷ 高中．大學生：1000円 ▷ 國小．國中生： 500円 ▷ 學齡前兒童： 無料 地址：〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1151-5 官網：https://www.resortwedding.net/karuizawa/newart/

舊輕井澤銀座通 | 1 小時

順著「輕井澤本通」走到底，就會來到舊輕井澤銀座通商店街。 舊輕井澤銀座通的本名為「旧軽井沢メインストリート」（舊輕井澤主街道），最早的歷史同樣是因為1888年（明治21年）時加拿大傳教士Alexander Croft Shaw（1846 - 1902）到輕井澤開設別莊後，大量的外國人及日本著名人士開始聚集此地建設別墅，逐漸形成這條「別荘族御用達」的商店街。 老街上有許多具有歷史的老舖，像是寫真館、雕刻工藝品店、麵包工坊、洋食餐館、果醬店、鞋店、家具店等，每家店的商品都獨具特色，也可以藉此了解輕井澤的歷史與特產。 除了老街，在通往地標聖保羅天主教堂的小路也開設成為新商場「チャーチストリート軽井沢」（輕井澤教堂街），設計上延續了符合輕井澤特徵的西式賣場風格，逛起來彷彿置身歐洲小鎮。

Cerfeuil 輕井澤店 | 10 分鐘

在舊輕井澤銀座商店街上，我們發現了這家小小的果醬店「グロッサリーコートセルフィユ軽井沢」。 輕井澤是日本最早開始製作果醬的地方，被稱作「ジャム発祥地」（果醬的發祥地），因此在輕井澤不管走到哪一定都會看到不少果醬專門店。由於長野縣本來就盛產水果（蘋果、葡萄、水梨、水蜜桃、草莓等），輕井澤這些工坊製作的果醬原料多半為長野縣產，這家Cerfeuil也不例外。 除了果醬，這家店還有賣一些自家製的餅乾及甜點，當中馬上吸引我目光的，就是手裡這塊「軽井沢フルーツサンド」。來到日本後我發現並愛上了這種甜點，多半裏頭是夾萊姆葡萄乾，稱作「レーズンサンド」。濃郁的奶油香配上萊姆酒漬的葡萄乾，那誘惑的酒香及成熟的甜味令人著迷。 在吃過北海道的六花亭、鎌倉的小川軒等日本全國知名的萊姆葡萄夾心後，本以為已經很少有其他店能讓我驚艷，Cerfeuil做到了！這家的酒味特別濃醇，除了奶油的甜味外還帶有起司的酸味，水果乾咬下去酒香在舌尖蔓延開來，口感多變有層次，非常推薦可以買一塊來品嘗看看。 ◎グロッサリーコートセルフィユ軽井沢 營業時間：09:30–18:00 地址：〒389-0103 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢606-4 電話：+81267413228 官網：http://www.cerfeuil.jp/

輕井澤聖保羅天主教堂 | 10 分鐘

這趟旅程的最後一站，我們來到位在商店街後的一座小天主教堂：輕井澤聖保羅天主教堂。 教堂建立於1935年（昭和10年），當時的輕井澤約有1300人左右的西方人居住，由英國人的瓦德神父 (Fr. Leo Paul Ward)設立，並請來捷克裔美國建築師安東寧·雷蒙 (Antonin Raymond，1888~1976)設計。 建築由日本的大工使用傳統木工技術打造，設計上承襲了歐洲教堂的風格，是非常獨特的一座教堂。跨足美日兩國的安東寧也獲得美國建築學會的肯定。 前面曾提及的小說家堀辰雄、日本第一位諾貝爾文雪獎得主川端康成等人的作品中都曾以這座教堂為背景出現過。堀辰雄在小説「木の十字架」中寫道：「在聖保羅教堂結婚的人們會受到祝福。」 大家不仿在旅程的最後，來這座小小的教堂感受一下，帶著祝福踏上歸途。 ◎軽井沢聖パウロカトリック教会 開放時間：09:00–16:00 地址：〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢179 官網：http://karuizawa-ginza.org/shop/stpaul_church/

軽井沢駅 | 10 分鐘

東京車站 | 30 分鐘

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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