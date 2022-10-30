好重口味？櫥窗中超吸睛「泡菜蛋糕」，韓國泡菜＋鮮奶油，暗黑組合讓人沉默！

讓人意想不到的黑暗料理！「韓國泡菜＋蛋糕」這個組合你想過嗎？這不光是味覺上的衝擊，視覺上也是很震撼，沒想到日本人做到了！真不愧是發明創造大國，奇特腦洞開很大。 近日，在中國社群小紅書上看到網

2022-10-30 15:30