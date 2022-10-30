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好重口味？櫥窗中超吸睛「泡菜蛋糕」，韓國泡菜＋鮮奶油，暗黑組合讓人沉默！

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自小紅書@君君大魔王在大阪、百度百科
圖／取自小紅書@君君大魔王在大阪、百度百科

讓人意想不到的黑暗料理！「韓國泡菜蛋糕」這個組合你想過嗎？這不光是味覺上的衝擊，視覺上也是很震撼，沒想到日本人做到了！真不愧是發明創造大國，奇特腦洞開很大。

韓國泡菜。圖／取自百度百科
韓國泡菜。圖／取自百度百科

鮮奶油蛋糕。圖／取自百度百科
鮮奶油蛋糕。圖／取自百度百科

近日，在中國社群小紅書上看到網友上傳一則「大阪泡菜蛋糕」的貼文，雖然讓人不解，但也大為震撼。「大阪泡菜蛋糕」是原PO路過大阪鶴橋一家泡菜店時拍下的，原PO分享「看到櫥窗裡的泡菜蛋糕，驚訝地停下腳步」，普通的鮮奶油蛋糕不罕見，但上面放滿韓國泡菜可是頭一遭，雖說大阪鶴橋為韓國人聚集地，但火紅的韓國泡菜與純白鮮奶油的組合，實在很衝擊視覺啊！

大阪泡菜蛋糕。圖／取自小紅書@君君大魔王在大阪
大阪泡菜蛋糕。圖／取自小紅書@君君大魔王在大阪

其他網友看見此篇貼文後，紛紛留言「喜歡泡菜和喜歡蛋糕以及喜歡泡菜和蛋糕的人都沉默了」、「比香菜還匪夷所思」、「我的辣白菜、我的蛋糕，他倆這是幹什麼？」看出大家對「泡菜蛋糕」的不理解，同時也讓人好奇滋味如何，不過貼文最後，原PO說明「泡菜蛋糕僅供觀賞，只是商家擺設的噱頭」，但的確也賺足了眼球。

大阪泡菜蛋糕。圖／取自小紅書@君君大魔王在大阪
大阪泡菜蛋糕。圖／取自小紅書@君君大魔王在大阪

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泡菜 蛋糕 大阪 香菜 小紅書

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