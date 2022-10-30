好重口味？櫥窗中超吸睛「泡菜蛋糕」，韓國泡菜＋鮮奶油，暗黑組合讓人沉默！
讓人意想不到的黑暗料理！「韓國泡菜＋蛋糕」這個組合你想過嗎？這不光是味覺上的衝擊，視覺上也是很震撼，沒想到日本人做到了！真不愧是發明創造大國，奇特腦洞開很大。
近日，在中國社群小紅書上看到網友上傳一則「大阪泡菜蛋糕」的貼文，雖然讓人不解，但也大為震撼。「大阪泡菜蛋糕」是原PO路過大阪鶴橋一家泡菜店時拍下的，原PO分享「看到櫥窗裡的泡菜蛋糕，驚訝地停下腳步」，普通的鮮奶油蛋糕不罕見，但上面放滿韓國泡菜可是頭一遭，雖說大阪鶴橋為韓國人聚集地，但火紅的韓國泡菜與純白鮮奶油的組合，實在很衝擊視覺啊！
其他網友看見此篇貼文後，紛紛留言「喜歡泡菜和喜歡蛋糕以及喜歡泡菜和蛋糕的人都沉默了」、「比香菜還匪夷所思」、「我的辣白菜、我的蛋糕，他倆這是幹什麼？」看出大家對「泡菜蛋糕」的不理解，同時也讓人好奇滋味如何，不過貼文最後，原PO說明「泡菜蛋糕僅供觀賞，只是商家擺設的噱頭」，但的確也賺足了眼球。
延伸閱讀：
．巧克力控必看！11月2款必吃聯名甜點「精品甜甜圈、奧利奧泡芙」，4品牌強強聯手搶攻午茶市場
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言