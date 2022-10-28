網紅「漢娜在翻譯」也愛富士五湖！ 住宿首選日本第一座豪華露營場虹夕諾雅富士

日本政府邊境已於10月11日解封，現在台灣人到日本可以免簽自由行了。根據觀光局統計，疫情前台灣人最愛旅遊的國家就是日本，從2016年開始每年有約4百萬人次造訪。

今年在日本政府確定鬆綁邊境管制後，日本觀光局和ANA立即推出「Beyond #MissingJapan」的活動，透過亞洲 7 個不同國家網紅、社群名人的獨家旅遊視角，帶你探遊、重溫日本知名景點。

透過360°影片和7個不同國家網紅視角體驗日本

「Beyond #MissingJapan」活動靈感來自旅客因疫情而想念日本的社群貼文，如想念日本的拉麵、壽司、和牛，四季分明的氣候，可以在春天時賞櫻、夏天賞花、秋天賞楓、冬天賞雪。

藉由觀看「Beyond #MissingJapan」的360°影片，可以無死角的將日本風景一覽無遺。從下飛機開始，走過櫻花盛開的新倉山淺間公園，到富士急樂園坐上雲霄飛車，透過鏡頭體驗刺激好玩的雲霄飛車，就好像切身到日本走過一遍。深深喚起旅客到日本旅行的渴望，讓遊客先一步規劃行程。

透過長期旅居日本的台灣人「漢娜在翻譯」，連同亞洲其他國家如香港、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼的網紅視角，為重新迎接所有觀光客提供獨家景點。

ANA推出「BEYOND #MissingJapan 」和你一起解放出國的渴望。（ANA 提供）

日本達人帶你玩富士五湖 推薦獨家景點

旅居日本的台灣人「漢娜在翻譯」推薦富士五湖，住宿首選日本第一座豪華露營場虹夕諾雅富士，跟上世界潮流結合露營及豪華住宿體驗的豪華露營地。偌大的落地窗可直接欣賞富士山的壯麗景色，或在河口湖上泛舟近距離感受富士山美景。喜歡體驗刺激的旅客可以到富士急樂園玩上一整天，園區內著名的「過山車之王」最高時速達130公里，最大高低落差70公尺，最高高度為79公尺，堪稱世界頂級過山車。

另外新倉山淺間公園，在春天時盛開的櫻花搭配莊嚴的忠靈塔和富士山，絕美的景色成為底片殺手，讓遊客沉醉其中流連忘返。

ANA亞洲和大洋洲行銷業務副總小野功先生表示：「我相信這次的『Beyond #MissingJapan』活動讓那些因疫情而想念日本的遊客，有機會透過台灣「漢娜在翻譯」部落客推薦及360°影片重新探索日本。在ANA，我們將繼續提供安全、整潔的環境與舒適的服務，並期待很快能迎接遊客來到日本遊玩。」

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/207777