最新景點！日本複合式「淺草橫町」，逛UNIQLO淺草店還能順便體驗日本祭典文化與美食

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

飛日本想體驗當地的祭典文化，卻又擔心遇到壞天氣來攪局嗎？未來到東京旅遊不用再擔心日曬雨淋囉！到淺草的最新景點「淺草橫町(橫丁)」就能輕鬆體驗日本祭典與美食～

2022年7月1日開幕的「淺草橫町」位在複合式商業設施「東京樂天地浅草ビル」，1、2樓是UNIQLO淺草店、3樓是壽司郎，而淺草橫町就位在4樓，有吃、有玩、有逛，能盡情在裡面度過一個下午的時光～

地址：東京都台東区浅草2-6-7東京楽天地浅草ビル4階

營業時間：和服出租店 10:00～17:00／餐飲店 12:00～23:00

交通：筑波快線「浅草駅」徒步1分鐘／東武晴空塔線「浅草駅」徒歩7分

「淺草橫町」以祭典和美食為題，除了有充滿祭典氛圍的裝潢、霓虹燈外，每天不定時還有街頭藝人的精采表演，到周末更有日本傳統舞蹈阿波舞或盆踊的精彩演出，彷彿將日本街頭的夏日祭典原封不動的搬進來～

淺草橫町的店鋪有哪些？

淺草橫町有7間美食餐廳及一家和服出租店進駐，有日式居家屋、串燒、鰻魚、韓國料理等，不論是要吃道地的日式生魚片，大口吃肉配生啤酒…選擇豐富、讓你邊逛邊玩不怕餓肚子！

簡單介紹一下淺草橫丁裡的店舖:

ユラユラ: 使用嚴選的素材製作的燒鳥及烤串的店。能夠在輕鬆的氣氛下，與朋友共同享受本格燒鳥。

日本栄光酒場 ロッキーカナイ: 以”世界各地的美味肉料理”為主題的居酒屋。想大快朵頤享受大口吃肉快感時，來這家就對了~

ハンマート: 氣氛相對輕鬆新潮的韓國料理店

神豚（シントン）: 以烤豬肉串及健康蔬菜為賣點的居酒屋，無論是個人小喝一杯還是與朋友一起暢飲都非常適合

浅草すし: 活用江戶前壽司的美味食材，再佐以現代的手法，可同時輕鬆享受壽司及啤酒的樂趣

うなぎの蒲の穂焼: 現在給人高價印象的鰻魚，其實以前在江戶時代是庶民料理。這家店則希望以更平實的價格，讓大眾都能體會鰻魚的美味。除此之外，還有烤牛舌及馬肉刺身等料理。

ホルモンペペ: 以新鮮Q彈的內臟為主角的內臟鍋專門店

和服出租店「きものレンタル Wargo」: 到淺草還有一項體驗絕不能錯過，那就是穿浴衣或和服！「きものレンタル Wargo」是淺草橫丁內唯一進駐的和服出租店，換好美美的和服/浴衣後，不僅能在淺草橫丁內拍美美的照片，天氣好的時候也能到淺草街頭、雷門等景點拍照，留下美美的紀念照

下次到東京不幸遇到雨天的話，不妨將淺草橫町收進口袋名單裡，作為最新雨天備案景點，保證好玩又享受！

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