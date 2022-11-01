到日本輕井澤遠距工作輕旅行 後疫情時代數位遊牧的新旅遊提案

隨著網路科技日新月異，遠距工作、遠端工作、數位遊牧等名詞越來越夯，更成為不少年輕世代理想或是正在實踐中的工作模式。且不說，或許目前正在看文章的你，就正在遠距工作中。這工作模式的改變，同時為大家的旅遊方式帶來新的可能，而日本度假勝地的輕井澤，也乘上這波浪潮。就在大家熟悉的輕井澤王子購物廣場中，誕生了一座舒適且設備齊全的遠距工作設施Karuizawa Prince The Workation Core（輕井澤王子遠距工作中心），讓遠距工作、旅遊及購物能完美結合，更可說是新時代的旅遊提案。

輕井澤是不少東京人度假時的優選之一，優美的自然環境及其有些西式的浪漫氛圍可說是名揚海外，再加上自東京搭乘北陸新幹線莫約1小時便能抵達，自然也是一些日本的遠距工作者們樂於選擇的行旅之所。位在距離輕井澤站只有4分鐘腳程的輕井澤王子購物廣場中，新誕生的遠距工作空間Karuizawa Prince The Workation Core，整體採用明亮的木製裝潢設計，搭配大面積的玻璃窗，採光十分明亮，且窗外面對的是購物廣場中寬闊的大草坪，工作中小憩之時，抬頭看看綠色草坪，於身於心都頗為療癒。

除了一般的公共空間外，若想要有點私密性，在Karuizawa Prince The Workation Core內也有隱蔽感等級不同的多種獨立空間可選擇。從沙發座椅的半包廂、辦公型的半包廂、全然獨立的包廂，再到大大小小的會議室等都有，同時也有免費的Wifi和飲料機可供使用。

更貼心的是，Karuizawa Prince The Workation Core還有文具、手機充電線等可以借用，並有可以存放小型行李的置物櫃，也有可以放大行李箱的空間，再加上空間中併設有咖啡店「The Cafe & Gift」，提供豐富的咖啡飲品菜單，包括有輕井澤王子購物廣場中人氣的MIKADO咖啡，還有一些具有長野輕井澤特色的點心及伴手禮。

這樣舒適的工作空間，且不說適合遠距工作Workation，亦十分適合商務旅行時的臨時辦公。關於Karuizawa Prince The Workation Core的空間利用，雖然說最好是註冊SEIBU PRINCE CLUB的會員帳號才能以會員價享受完整的服務，尤其是當需要使用包廂或是會議室時。不過即便沒有註冊會員，依然可以以550日圓/30分鐘的消費方式使用，只是僅能使用一般公共空間。

Karuizawa Prince The Workation Core（輕井澤王子遠距工作中心）

位置：輕井澤王子購物廣場 NEW WEST NW-73

營業時間：

8:00～20:00

※咖啡店 The Cafe＆Gift

4月～10月 9:00～18:00

11月～3月 10:00～18:00

官方網站

在Karuizawa Prince The Workation Core中遠距工作，雖然說工作中心中也有咖啡和點心，不過正餐時間，當然還是要到輕井澤王子購物廣場中覓食。無論是雲集了各國料理的餐廳街「AJINOMACHI美食街」，還是有更多親民美食的「FOOD COURT太陽與綠意的廚房」，都有許多人氣美食料理可選擇。

PICK UP推薦美食

輕井澤Flatbreadz淺間熔岩石牛肉三明治

若窗外的風和日麗，讓你好想在外面野餐的話，非常推薦位於FOOD COURT太陽與綠意的廚房中的「輕井澤Flatbreadz」。主打的特製三明治，不僅採用新鮮嚴選蔬菜，並在其中夾上以淺間溶岩石板香烤出來的牛肉，多汁而美味，而三明治的麵包更是與輕井澤名烘焙坊「淺野屋」共同開發的特殊麵包，比一般的三明治麵包更有豐厚口感。

輕井澤Flatbreadz（軽井沢フラットブレッズ）

位置：FOOD COURT FC-07

官方網站

除了各式美輪美奐的餐廳及室內用餐空間，在輕井澤王子購物廣場中的TREE MALL區及GARDEN MALL區，都能見到大片的青草地，且其中設有不少露天座位，絕對適合戶外野餐放空。若說正餐時間更想要在餐廳內好好享受，那麼工作中途的休息時間，帶上或是購買一些輕食，到草坪上小小野餐一下，看著園內客人帶著愛犬們走來走去加放空，也是一種療癒充電的好方法。

（圖片提供：輕井澤王子購物廣場）

當結束工作時間，終於可以享受休閒時光！無論是想要散步發呆放空，還是想要找尋美食療癒，我們在前面的介紹中都有和大家分享。當然，如果你是屬於喜歡花錢消費療癒感的話，輕井澤王子購物廣場毫無疑問能滿足你的購物需求。這裡腹地廣大，以輕井澤車站與停車場為中線可粗略切為「東區」和「西區」，實際上劃分成10區，簡單羅列如下，更詳細可參考官方網站（繁體中文）：

（圖片提供：輕井澤王子購物廣場）

南口出來左邊東區

EAST（E）主打歐美尖端戶外休閒及運動品牌

NEW EAST（NE）精緻時尚品牌及日本知名複合精品店為主，包括運動品牌及男士服飾等

GARDEN MALL（GM）國際奢華時尚品牌以及高質感複合精品店，走高級且優質路線

南口出來右邊西區

WEST（W） 兒童用品為多，還有藥妝和便利商店

NEW WEST（NW） 以時下流行服飾、配件及生活雜貨等為主

TREE MALL（TM） 流行奢侈品、舶來品、複合精品等為多，並設有愛犬共餐咖啡以及遛狗區

CENTER MALL（CM）以女性喜歡的日用品、美容及珠寶飾品類品牌為多，另外遊客諮詢中心也在此區

SOUVENIR COURT（SC）長野縣輕井澤町當地土特產為主

FOOD COURT（FC）綜合美食街和休息區

AJINOMACHI（AJ）餐廳美食區

近年來無論是在日本還是在中華圈，戶外運動和活動都越來越有人氣，無論是登山、踏青健行，還是露營野餐等，都可讓人在與大自然接觸的同時療癒自我。來到輕井澤的你，若正好對於這方面感興趣，非常推薦你可把握機會在輕井澤王子購物廣場中選購一些戶外運動相關的用品。

像是在購物廣場內的EAST區，就集結了許多歐美知名的戶外運動用品品牌，包括THE NORTH FACE、Columbia哥倫比亞、SALOMON所羅門、ARC'TERYX始祖鳥等，以及人氣露營用品品牌Coleman等，從戶外運動的衣著鞋襪，到野外露營的裝備，在這裡都能找到。

值得一提的是，輕井澤王子購物廣場中的Coleman是日本全國少數的直營店之一，在這裡可以找到一些直營店專屬的商品及款式。當然，配合不同季節時期，店內也不定時會有多樣的優惠活動，對於喜歡露營的朋友來說，會是購入一些用品的好機會。

Coleman（コールマン）

位置：EAST E-22・B

官方網站

（圖片提供：HOKA）

此外，今年（2022年）春天，EAST區內也新進駐了來自歐美的人氣慢跑運動鞋品牌「HOKA 」門市，搜羅了旗下多樣功能型的運動鞋，且鞋型設計新潮，即便是日常穿搭也十分容易，是有跑步習慣甚或是喜歡跑馬拉松的朋友們值得參考的選項之一。

（圖片提供：HOKA）

HOKA（ホカ）

位置：EAST E-06

官方網站

對於家裡有小朋友的朋友來說，在購置自己戶外運動服飾之外，想必更想要為孩子們也添購一些適合戶外活動的衣物和用品。在輕井澤王子購物廣場內距離輕井澤車站最近的CENTER MALL中，今年亦開設了人氣日本品牌BEAMS的兒童品牌KODOMO BEAMS的門市。在裡面能找到包括KODOMO BEAMS的品牌兒童服飾及用品，也能找到如patagonia、THE NORTH FACE、KEEN等戶外品牌的兒童版商品，是為小小戶外探險家們購置裝備的好去處。

KODOMO BEAMS（こども ビームス）

位置：CENTER MALL CM-04

官方網站

雖然說遠距工作是一種新的潮流和生活方式，但它也並非完美選項，即便一邊工作一邊旅行聽起來很浪漫，但想必還是有些朋友會喜歡將工作與旅行清楚地切割。然而如同在輕井澤王子購物廣場中的Karuizawa Prince The Workation Core這類空間，無疑是為大家的工作及旅遊方式提供了新的可能。

無論你喜歡的是哪一種工作模式，在這裡都有實現的可能——最終的選擇權依然在於你手中，工作與休閒模式之間的得當轉換與平衡，想必在未來也一直會是你我必須修練的課題吧。

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