JR東日本新潟大地藝文旅 燕三條職人工藝小鎮的自然野營趣
燕三條：看職人精工技藝 品自然鬼斧神工
位於新潟縣央地區的燕市與三條市，常被並稱為「燕三條」，而JR東日本也在兩市之間設置有JR燕三條站，是日本設計工藝及職人文化的代表小鎮之一。不同於十日町和越後湯澤處於豪雪地帶，燕三條冬天的雪量相對較少，自然比較適合城鎮發展。
這一帶地區孕育雲集了日本國內許多優秀的工藝職人，設有各式各樣的作坊工廠，結合傳統與現代技術，製造著一批又一批的精緻且具絕佳工藝美感的用品，包括日本工業設計大師柳宗理、以手工鈦杯及不鏽鋼保溫瓶走紅台灣的日本國禮級品牌SUS Gallery、戶外用品之名牌Snow Peak等的旗下商品，都有來自此地。隨著後來當地籌劃的「燕三條 工廠的祭典」活動，也進一步打開了燕三條的國際知名度。
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