萬聖節不吃南瓜改吃番薯！日本星巴克推期間限定「紫薯星冰樂」好魔幻

文／陳盈蓉

每年10月迎接「不給糖，就搗蛋」的萬聖節，星巴克都會推出一系列萬聖節飲品、甜點和杯子等商品，而日本星巴克今年萬聖節不走傳統橘色系，反而被充滿魔幻氛圍的「紫色」給取代，飲品部分更是推出期間限定「紫薯星冰樂」！

日本星巴克推出期間限定「紫薯星冰樂」

日本星巴克今年萬聖節系列，以「黑貓」、「鬼魂」為主軸，但設計上捨棄傳統黑橘色系搭配，改推出黑紫色調系列商品，像是「紫色貓貓」、「幽靈馬克杯」，一上市就被搶購。另外，也期間限定(10月19日至10月31日）推出「紫薯星冰樂」，該品項有紫薯粉和紫薯香草醬混搭，官方表示是味道就像烤紫薯配香草冰淇淋般的甜點，搭配紫調鮮豔的外表，很適合在今年萬聖節來一杯，更提到該飲品售完為止！

此消息在《日本流行中毒者 / Japan Fashion Mania》粉絲團曝光後，網友紛紛留言表示：「有厲害到！」、「這顏色蠻厲害的」、「好想喝！」、「感覺很威」，而日本《スターバックス コーヒー ジャパン Starbucks》粉絲團上也有人留言說好想喝。

image source：スターバックス コーヒー ジャパン Starbucks

台灣星巴克主打南瓜系列飲品 網友：星冰樂顏值很可以

拉回到台灣星巴克推出的萬聖節系列產品，進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「星巴克 萬聖節」近一個月（2022/09/19 - 2022/10/18）熱門關鍵字，可以看到「南瓜」、「橘色」、「重磅」、「風味」、「香料」等一詞上榜，主要是因台灣星巴克今年是以黑貓、狗狗、南瓜、星巴克熊作為主題設計，且讓熱賣逾4億杯的傳奇飲品「南瓜派風味那堤」重磅回歸，在網路上引起熱議。

星巴克「南瓜派風味那堤」在全球熱賣超過四億杯，是以南瓜派作為設計靈感，將經典義式濃縮咖啡與牛奶混合，添加南瓜、肉桂、荳蔻、 丁香等香氣，是款能滿滿感受到秋天的韻味。另外，台灣星巴克這次也將「南瓜派風味咖啡星冰樂」首度引進市場，把咖啡、南瓜醬與冰塊、牛奶混合，讓不少星巴克粉絲都很期待喝這款新品。

而南瓜風味系列飲品消息一出，網友紛紛表示：「南瓜那堤喝了很暖心」、「熱南瓜那堤換燕麥奶超暖好好喝」、「南瓜好喝」、「真的有吃南瓜派的感覺」、「嫩橘色的星冰樂顏值很可以呢」、「濃郁的辛香料與南瓜香氣非常有記憶點」。

image source：starbucks

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月19日至2022年10月18日。