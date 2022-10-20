為吉卜力主題公園熱身開場～「吉卜力公園與吉卜力」日本巡迴展開跑囉！

【撰文:Shinon/ 窩日本】

身為吉卜力粉一定都知道，大家引頸期盼的「吉卜力主題公園」部分園區將在今年11月1日於愛知縣登場！為了讓大家提前熱身，吉卜力官方特別舉辦「吉卜力公園與吉卜力展」日本巡迴展，從長野縣立美術館開始、共5個會場，一路巡迴至2023年～一起來看看吧！

圖片轉自吉卜力公園與吉卜力展（ジブリパークとジブリ展）官方網站

「吉卜力公園與吉卜力展」透過各種模型與原稿，並初次公開吉卜力公園建成的貴重製作資料與試作品，讓大家一窺背後的祕密。

📍吉卜力大倉庫：

一個充滿不思議的空間，集結了各種好東西和怪奇的東西等你來挖掘。其中還有1:1等身大、重現龍貓中的貓巴士，讓你登上巴士拍照打卡

📍千與千尋：

噓～小聲點！不要打擾到正在埋頭工作的湯婆婆。展覽完整還原了湯婆婆辦公室，從牆上擺飾、辦公桌上物件，甚至是湯婆婆在撰寫的合約內容，全部細節都不馬虎的一一呈現

📍千與千尋：

你也能成為動畫的主人公！上車坐在無臉男的旁邊，想像自己化身為主角小千，和無臉男一起搭乘電車吧

📍魔女之谷：

預計在2024年春天開園的魔女之谷「霍爾的移動城堡」，也在這次吉卜力公園與吉卜力日本巡迴展中展示了城堡的各種模型

📍心之谷：

地球屋的貓男爵夫婦人偶模型

📍草子和次子的家：

1:5尺寸重現，且屋外涼棚使用真實的柱子、1:1還原，房子內部的照片也大公開！

首場長野縣立美術館將展出到10月10日，來不及的朋友們也別擔心，一直到明年的9月，展覽將陸續在愛知縣立美術館、熊本縣立美術館、神戶市立美術館與山口縣立美術館輪番登場，期待日本的觀光逐漸鬆綁後，衝一波巡展之旅吧！

吉卜力公園與吉卜力展（ジブリパークとジブリ展）各縣市展覽時間

長野縣立美術館

日期：即日起～2022年10月10日

愛知縣立美術館

日期：2022年10月29日～12月25日

熊本縣立美術館

日期：2023年1月20日～3月26日

神戶市立美術館

日期：2023年4月15日～6月25日

山口縣立美術館

日期：2023年7月15日～9月24日

詳細票價與活動訊息請洽官網：https://ghiblipark-exhibition.jp/

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