快訊

獨／華視新聞「共軍導彈襲台」連出6包不罰 法官給原因

下班注意！北市超大豪雨持續 9縣市發布豪雨特報

稱與馬籍女大生「交往5天」 凶嫌坦承犯行曝殺機：只想嚇嚇她

日本名城配楓紅！弘前城菊花和紅葉節10／28登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：弘前市／來源、日本旅行情報局／提供
圖：弘前市／來源、日本旅行情報局／提供

目前弘前城天守閣因石牆修繕而被移動位置，預計2025年移回原處。圖為過去楓紅盛況。　圖：弘前市／來源
目前弘前城天守閣因石牆修繕而被移動位置，預計2025年移回原處。圖為過去楓紅盛況。　圖：弘前市／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】青森縣紅葉名所「弘前公園」將在10月28日起舉辦「弘前城菊花和紅葉節」，園內上千棵楓樹、2600棵櫻花樹的紅葉以及樹齡300年以上的大銀杏樹將幫古城妝點上秋色。弘前城天守、瞭望台、城門、楓葉樹、櫻花樹也會在夜間打上燈光，展現古城在秋夜中獨有的魅力。

另外，主會場「弘前城植物園」還會有花藝展示、菊花展、光雕投影等。推薦可搭乘期間限定的護城河遊船，以不同的視角悠閒賞楓

▲往年護城河畔的夜間點燈配上水面倒影，美不勝收。　圖：日本旅行情報局／提供
▲往年護城河畔的夜間點燈配上水面倒影，美不勝收。　圖：日本旅行情報局／提供

◎2022弘前城菊花和紅葉節

期間：10月28日～11月6日

時間：9:00～19:00（弘前城植物園最後入園時間18:30；紅葉特別點燈16:00～21:00）

會場：弘前公園（主會場／弘前城植物園）

◎更多日本紅葉情報，請鎖定「日本旅行情報局」。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 賞楓 銀杏

延伸閱讀

年底東京最夢幻展覽！夢的設計師DIOR特展不能錯過

日本男子稱想看夜景酒後偷飛無人機 警函送偵辦

3至9%的微醺 日本超人氣沙瓦「檸檬堂」3種風味首登台

日本觀光巴士富士山附近翻車 1死3重傷多人輕傷

相關新聞

日本名城配楓紅！弘前城菊花和紅葉節10／28登場

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】青森縣紅葉名所「弘前公園」將在10月28日起舉辦「弘前城菊花和紅葉節」，園內上千棵楓樹、2600棵櫻花樹的紅葉以及樹齡300年以上的大銀杏樹將幫古城妝點上秋色。弘前城天守

想談戀愛、求得超級好人緣，來這裡就對了！東京戀愛神社5選推薦

東京雖然沒有月老廟，但是有很多能保佑得到良緣的神社，來參拜這裡的神明們，祈求戀愛順利、桃花滿滿吧！

日本讀書之秋！給文青愛書人的東京首都圈「圖書館書店」5選

愛書的你，想必對日本的書店和圖書過有些憧憬——從二手書街到特別的書店或是圖書館，日本圖書和出版界總是有不少創意或是令人耳目一新的建設。所以來到日本旅遊，當然也要把握機會走訪一些日本不錯的「書景點」。有

日本全面解封先衝「Airbnb x MUJI體驗住宅」！每人一晚不用900元CP值超高

日本日前正式宣佈全面解封取消旅客入境並開放自由行，只要打滿指定的3劑疫苗就能出國爽玩日本了！恰逢「Airbnb x無印良品」聯合推出「全MUJI設備」客房，一晚最便宜甚至不用1800元，相當於一人只要約900元就可以享受高CP奢華入住體驗。

降幅最殺5千元！ 長榮航空機票「日本線大降價」較勁星宇 東京來回1.6萬有找

忍了2年多終於可以出國了，許多民眾不管機票價格翻倍也願意買下去。10/11機票達人布萊N發文表示，被星宇刺激到的長榮航空，跟進調降日本線價格，降幅高達3千至5千元，讓想飛日本的民眾眼前為之一亮！

日本東京秋天賞花景點3推薦 賞不到楓葉還有別的選擇

古有悲秋之說，畢竟時至秋季，自然界的草木開始凋零，多少給人帶來一些惆悵思緒。不過其實也是有很多植物在秋天開花的，而且秋天也是收穫的季節嘛，因此也有喜秋派。雖然說起秋天到日本玩，大家都會想到賞楓，實際上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。