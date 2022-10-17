日本名城配楓紅！弘前城菊花和紅葉節10／28登場
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】青森縣紅葉名所「弘前公園」將在10月28日起舉辦「弘前城菊花和紅葉節」，園內上千棵楓樹、2600棵櫻花樹的紅葉以及樹齡300年以上的大銀杏樹將幫古城妝點上秋色。弘前城天守、瞭望台、城門、楓葉樹、櫻花樹也會在夜間打上燈光，展現古城在秋夜中獨有的魅力。
另外，主會場「弘前城植物園」還會有花藝展示、菊花展、光雕投影等。推薦可搭乘期間限定的護城河遊船，以不同的視角悠閒賞楓。
◎2022弘前城菊花和紅葉節
期間：10月28日～11月6日
時間：9:00～19:00（弘前城植物園最後入園時間18:30；紅葉特別點燈16:00～21:00）
會場：弘前公園（主會場／弘前城植物園）
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