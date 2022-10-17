日本名城配楓紅！弘前城菊花和紅葉節10／28登場

古有悲秋之說，畢竟時至秋季，自然界的草木開始凋零，多少給人帶來一些惆悵思緒。不過其實也是有很多植物在秋天開花的，而且秋天也是收穫的季節嘛，因此也有喜秋派。雖然說起秋天到日本玩，大家都會想到賞楓，實際上

2022-10-12 09:00