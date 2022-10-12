日本全面解封先衝「Airbnb x MUJI體驗住宅」！每人一晚不用900元CP值超高
日本日前正式宣佈全面解封取消旅客入境並開放自由行，只要打滿指定的3劑疫苗就能出國爽玩日本了！恰逢「Airbnb x無印良品」聯合推出「全MUJI設備」客房，一晚最便宜甚至不用1800元，相當於一人只要約900元就可以享受高CP奢華入住體驗。
「無印良品MUJI」自1980年代創立後，提供種類繁多且品質優良的衣服、生活用品、食品等商品，不過自2019年在日本東京開設第一家「MUJI HOTEL GINZA」後獲得廣大多數正面的評價，主打「不奢華與不廉價」的風格，把所有生活用品、家具、廚具等都套用MUJI對應的產品，形塑「全MUJI體驗住宅」，可以讓無印粉或喜歡無印的消費者都能享受最極致的簡約風。
這回加緊腳步推出「Airbnb x無印良品」聯名企劃，於北海道十勝清水町推出超限定只有2間客房的住宿專案，從裡到外都可以感受滿滿的「日常」，包含純白透光的窗簾、簡約日式裝潢與各種MUJI的家具、家電與廚具等，保證住客都可以享受到不奢華與不廉價的享受，現在最低每房一晚只要8000元日幣（台幣約1800元），相當於一個人一晚不到900元台幣，CP值超高。值得注意的是入住都不能抽煙且不能攜寵物與無非提公不到2歲的幼兒入住喔。現在快至Airbnb訂起來吧！
北海道十勝清水町／無印良品MUJI體驗住宅
入住時間：13:00至17:00；隔日退房10:00退房
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