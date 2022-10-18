史努比粉絲別錯過～托特包、收納袋、郵票組都超欠買！史努比與日本郵局聯名商品再推2022新款

【撰文:Anita/ 窩日本】

日本郵局每季都會和不同的人氣角色聯名合作商品，本季的主角就是深受各個年齡層喜愛的史努比Snoopy！

這次的商品都非常實用，不管大人小孩都能適合，不管是大小二款包包還是文具，全部都可愛到令人想尖叫！另外去年大受好評的周邊也將期間限定復活，一起來看看有什麼商品吧！

超實用托特包與收納袋

這次推出了一大一小二款包包，較大的是外出時的托特包，雖說它是大包，但其實尺寸僅有長20CM X寬11 CM X高21CM，非常地輕巧，是適合臨時外出時簡易拎的包，或當作便當袋來使用也很不錯。

包包雖然不是特別大，但內側和外側都另外縫了口袋，可以讓人分開放置物品不會亂跑，功能性十足！外面的圖樣是史努比、查理布朗、莎莉布朗一起寫信的樣子，實在是超級可愛！

女生不只衣櫃裡永遠少一件衣服，也永遠少一個化妝包。

這款四角方包市面上少有，非常值得購買！長寬14公分X寬1.5公分的正方形扁平化妝包，可以拿來放化妝品、充電器、衛生棉，或是當零錢包，用途非常廣泛。

雖然只是小小的化妝包但細節滿滿，包包的正面背面裡裡外外都有史努比圖樣，有和查理布朗一起去寄信，還有史努比收到信驚訝的可愛表情，全都收納其中。

實用文具便箋紙夾增添辦公樂趣

便箋就像信紙一樣是用來傳遞給某人重要的訊息，因此這款便箋上印著史努比和查理布朗一起去寄信的模樣，代表著寫信的人多麼重視內容，也希望看的人能夠了解傳遞之人的心意。

平時放在辦公桌上用來裝飾，在受了同事或上司的幫助時用這款便箋表達感謝之意，對方一定會很開心。便箋一份含有100張，並以時尚可愛的鐵盒包裝，信箋用完了可以放置小物，一物多用很環保。

同事傳來的重要MEMO、待辦事項，那麼多紙條要怎麼樣才不容易弄丟？讓史努比MEMO夾來當你的小助手吧！

讀著剛從郵筒內拿出來的信，臉上洋溢著幸福微笑的史努比就在書桌前守護著你，即使是繁雜又討厭的公事，看著他的臉就能暫時忘記這些惱人的事囉！

渡假巴士郵票套組

夏天當然就是要去海邊玩水呀！這組郵票套票就是以史努比和朋友們一起坐上渡假巴士去海邊玩耍的概念設計的。

郵票放進巴士後，5個角色就瞬間從窗戶裡探出頭來，設計超有創意！除了郵票同時還附有5張貼紙，分別是沖浪、堆沙堡、巴士等等，都讓人可愛到捨不得用！

史努比人氣商品再復活

去年推出的史努比系列是以「在郵局工作的角色們」為概念設計的，當時因為大受好評所以現在又再度期間限定復活！有環保袋、多用途護照包、化妝包、資料夾、鑰匙圈、存錢筒等等。如果你去年沒買到，現在不要再錯過了！

這些史努比周邊加入了滿滿的郵局元素在一般市面上很難看到，另外又是季節限定，更是沒有不搶購的道理，喜歡史努比的朋友還不趕快收集起來！

史努比X日本郵局聯名商品官網: https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/pages/snoopygoods2022.aspx

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