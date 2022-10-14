想談戀愛、求得超級好人緣，來這裡就對了！東京戀愛神社5選推薦

【撰文:Anita / 窩日本】

好想談戀愛、求得好姻緣嗎？還是想要和另一半感情越來越好，最後順利開花結果嗎？或是單純想要求得好人緣呢？東京雖然沒有月老廟，但是有很多能保佑得到良緣的神社，來參拜這裡的神明們，祈求戀愛順利、桃花滿滿吧！

①東京大神宮

東京大神宮事實上是「伊勢神宮」的遙拜殿，一直有著「東京的伊勢神宮」稱號，以「運勢最強」而聞名，尤其是戀愛運。

因為同時供奉了結緣的神明，加上這裡也是第一間開放一般人舉辦「神前式」婚禮的神社，所以一直以來讓不少想求戀愛、想結婚的人前往參拜。

又由於能保佑求得好緣，不少上班族會來此求得工作順利，在上司，同事、客戶間都能有好人緣。

結緣鈴蘭御守、戀愛成就幸福鑰匙守、結緣星守，這些都是到東京大神宮必買幸運小物，隨時帶在身上說不定就能轉角遇到愛。

東京大神宮

地址：東京都千代田区富士見2-4-1

開放時間：6:00~21:00

官方網站

②今戶神社

原本今戶神社就是知名的戀愛神社，但因佐藤健、上白石萌音演出的日劇《戀愛可以持續到天長地久》在此取景，在神社內所購買的御守更成為了戲劇當中的重要道物，更讓這裡求好緣的人更加絡繹不絕。

在境內可以發現神社境內有許多貓型的擺設，據說拍下正殿旁的石貓像並設成手機桌面，就會讓好運滾滾來，找到好緣。

如果你想要更增加找到戀人的機率，還可以參加神社方舉辦的「緣結會」相親大會，在神明的幫助之下可能會更快達成目的唷！

今戶神社

地址：東京都台東区今戸1-5-22

開放時間：9:00~16:00

官方網站

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③赤坂冰川神社

已經擁有一千年歷史的古老神社，並被東京都指定為有形文財，赤坂冰川神社供奉了夫婦神明素盞鳴尊和奇稻田姬命，自古以來就是以祈求良緣靈驗而聞名。

這裡每個月會舉辦一次「結緣祈願祭」，包括戀愛、工作、交友等各種緣份都能求，祈願完後會得到在神社境內種植的植物「藍」的種子，以及來自神話中的「四合御櫛」梳子（讀音しあわせみくし和幸福同音），待回家一起供奉，家中就會充滿好緣的氣場。

赤坂氷川神社

地址：東京都港区赤坂6-10-12

開放時間：6:00~17:30

官方網站

④芝大神宮

芝大神宮奉供了皇室的祖先天照皇大神，以及豐受大神、倭比賣命這三位「造化三神」，已經有一千年以上歷史的它雖然遭受過歷史上許多天災與戰爭，但因為長年來受到信眾的喜好，在大家的支援之下得已修復本殿成為現在的樣貌。

來到這裡必買的幸運小物是名為「千木筥」的御守，因為千木（SENGI）發音和千著相同，千著表示有一千件衣服，意指能保佑能嫁入豪門，所以衣櫃裡會有滿滿的衣服。若你有想當貴太太的夢想，就一定要去芝大神宮參拜並將千木筥帶回家。

芝大神宮

地址：東京都港区芝大門1-12-7

開放時間：9:00~17:00

官方網站

⑤日枝神社

擁有「皇居的守護神」之稱，位於日本政治中心永田町的高台上的日枝神社一直是上班族們必去參拜，保佑會出人頭地的能量場所。

一般神社境內都是狛犬當守護使用，但在這裡是猿猴，因為猴子（さる）有趨魔（魔がさる）、做什麼事都能勝利（まさる）的吉祥諧音，但另外它也和「緣份」（えん）的發音相同，因此也能保佑能得到好緣份。

參拜時請注意正殿的大門金色裝飾，是愛心形的！據說拍下來設成手機桌面就能得到愛神眷顧唷。

日枝神社

地址：東京都千代田区永田町2-10-5

開放時間：6:00~17:00

官方網站

如果你一直在苦盼好緣份到來，能得到周圍人們的喜愛，來到東京時就一定要去參拜這些神社，好緣份可能就此從天而降。

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