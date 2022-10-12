日本東京秋天賞花景點3推薦 賞不到楓葉還有別的選擇

古有悲秋之說，畢竟時至秋季，自然界的草木開始凋零，多少給人帶來一些惆悵思緒。不過其實也是有很多植物在秋天開花的，而且秋天也是收穫的季節嘛，因此也有喜秋派。雖然說起秋天到日本玩，大家都會想到賞楓，實際上除了賞楓也有不少其他的花朵可賞，而且像在日本愛知縣的豐田，還有秋天開花的櫻花呢。即便是在東京都內，也是有大波斯菊、曼珠沙華，和日文寫做「萩」的胡枝子等。

位於東京灣邊上的濱離宮恩賜庭園，最早在江戶時代時曾是德川家康家族的庭園，是將軍家族等貴族人士們的獵鴨和獵鷹場，更在此填海造陸建造了居所。明治維新之後，這裡變成了日本皇室的離宮，並改名為「濱離宮」。儘管因為關東大地震及戰爭的破壞，使原本包括茶室在內的多處建築草木毀損而失去原有風采，不過後來在昭和年間重新整備之後，以「濱離宮恩賜庭園」重新開放，而後也被指定為日本國家特別名勝及史蹟。

大隱於市的濱離宮恩賜庭園，無疑是東京都內的城市綠洲之一，園內擁有東京都內現存的江湖庭園中唯一的海水池「潮入之池」，會隨著東京灣的漲潮退潮二條街池水進出，呈現出不一樣的池庭氛圍。池中設有小茶屋，是欣賞濱離宮庭園景色的絕佳之所。就在這樣的日式庭園中，時至秋季時能見到一片片橘色、黃色、粉色等不同顏色的波斯菊花海，十分可愛。

濱離宮恩賜庭園（浜離宮恩賜庭園）

地址：東京都中央区浜離宮庭園1-1

開園時間：9:00～17:00

門票：300日圓

大眾交通：

都營大江戶線 汐留站、築地市場站，步行5分鐘可抵達中之御門口，步行7分鐘可抵達大手門口

百合海鷗線 汐留站，步行5分鐘可抵達中之御門口，步行7分鐘可抵達大手門口

官方網站

近年來隨著賞花風氣興盛，日本秋日賞曼珠沙華亦日漸人氣。曼珠沙華又名「彼岸花」，據說在佛教經典中記載為「天界盛開的花」，而曼珠沙華的名字正是來自佛教經典。只是在日本，曼珠沙華其實更多給人的是與死亡相關的印象，不僅有「彼岸花」之稱，也有幽靈花、地獄花等的說法。這一來和彼岸花花開的時間幾乎與日本的所謂的「秋彼岸」相當有關，也和彼岸花本身有毒，古時候常被用來放在棺材中驅蟲等有關。而位於東京墨田區的都立橫網町公園，就是一座因慰靈而生的公園，或許也是因此成為東京都內的彼岸花景點之一。

都立橫網町公園所在的這片土地，早年還在整備成公園期間，遭遇了關東大地震。當時這附近的居民們帶著家當被褥等，到這塊地上避難，誰知卻意外發生了重大火災，導致約3萬8千人在此葬身火海。而後當時的人們在此進行了大規模的慰靈儀式，政府也在這片土地上建設了慰靈塔、日式庭園等設施——這也是都立橫網町公園的前身「大正震災記念公園」。昭和年間，因二戰的東京遭受空襲而傷亡慘重，死亡與失蹤人數逾10萬人。戰後，這些亡者一併葬於此，而這裡亦改名為「東京慰靈堂」。

逝者已逝，彼岸花依然年年花開，這座公園與花海對於東京來說，可說是非常重要的歷史記憶象徵。

都立橫網町公園

地址：東京都墨田区横網2丁目3番25号

開園時間：24小時（慰靈堂及復興紀念館除外）

大眾交通：

JR兩國站，西口出來步行10分鐘

都營大江戶線 兩國站，A1出口出來步行2分鐘

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胡枝子，日文漢字寫做「萩」（注意，是「萩」，音同「秋」，不是「荻」。），是中藥材的一種，在日本則是「秋之七草」之一。秋季時會開出紫紅色的小花朵，頗惹人憐愛。在與都立橫網町公園一樣位於墨田區的向島百花園中，秋天能見到一條開滿胡枝子花的隧道，是不少東京人秋日賞花的好去處。

向島百花園是一座蠻有特色的日本庭園。日本有許多庭園，最早都是將軍或地方大名等上層武士為娛樂而建，不過向島百花園是最早是仙台古董商開闢的梅花園，園內種植有約360棵梅花樹，是當時僅次於龜戶的江戶賞梅名所，吸引不少文人雅士造訪賞花、吟詩作對。而後，庭院主人亦栽種了更多適合詩歌創作的花草，包括了日本的秋之七草等，其中就包括了如今秋季盛開的胡枝子，以及各種庭園造景和文人歌碑。

儘管向島百花園在近代也一度因為建設及二戰的空襲而荒廢損毀，好在戰後政府依然將之復興再開，並做為重要文化財保存了下來。雖說庭園的規模不及往日，但依然能見到自江戶時代以來保存下來的一些文物建物，包括了如松尾芭蕉在內的江戶文人的歌碑等，且保留下來的風景亦如往昔，是江戶町人文化的重要歷史遺跡。

向島百花園

地址：東京都墨田区東向島3丁目18−3

開園時間：9:00～17:00（16:30最後入園）

門票：150日圓

大眾交通：

東武晴空塔線 東向島站下車，步行約8分鐘

京成電鉄押上線 京成曳舟站下車，步行約13分鐘

官方網站

雖說古詩人愛悲秋，但也是有不少喜秋派，不知道正在看文章的你是哪一派？無論如何，就從杜甫詩中的「秋高氣爽」這一詞來看，秋天都是十分適合出遊的季節，而秋天儘管有不少草木凋零，卻也有不少花兒盛開。而其實無論外在季節如何變化，是喜是悲也都端看個人心情吧。（笑）

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