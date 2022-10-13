日本讀書之秋！給文青愛書人的東京首都圈「圖書館書店」5選

愛書的你，想必對日本的書店和圖書過有些憧憬——從二手書街到特別的書店或是圖書館，日本圖書和出版界總是有不少創意或是令人耳目一新的建設。所以來到日本旅遊，當然也要把握機會走訪一些日本不錯的「書景點」。有趣的是，在日本有著「讀書之秋」的說法，一方面是天涼好讀書，一方面秋季作為收穫的季節，閱讀獲得知識也是收穫的一種吧。這次就藉著「讀書之秋」，來跟你分享東京首都圈中值得一訪的圖書設施吧。

角川武藏野博物館

由日本名建築師隈研吾操刀建築設計的角川武藏野博物館，在當年在尚未開館前就頗受到矚目。作為日本出版龍頭之一的角川集團旗下設施，角川武藏野博物館是將美術館、圖書館及博物館三館結合而成的新概念博物館。裡面的藏書不僅有一般的日本書籍，同時包括了漫畫和輕小說，並有舒適的閱讀空間可供書友們翻閱喜愛的作品。角川武藏野博物館中最經典的名景，主要是4樓的「Edit Town（編輯小鎮）」，其中包含了非常具有設計感，且藏書多達25000冊的圖書展示空間「Book Street（書香大道）」，以及結合數位投影技術和藏書30000冊左右的高大書架等實景演出的燈光秀「本棚劇場」。

除此之外，館內也不定時會舉辦一些企劃展覽，宛如美術館一般。

角川武藏野博物館（角川武蔵野ミュージアム）

地址：埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3

開館時間：

週日～四 10:00～18:00（最後入館 17:30）

※ Kado Cafe10:00～19:00（L.O.18:30）

※ SACULA DINER 11:00～22:00 （最後入店19:00 / L.O.21:00）

週五、六 10:00～21:00（最後入館 20:30）

※ KadoCafe 10:00～21:00（L.O.20:30）

※ SACULA DINER 11:00～22:00 （最後入店 21:00 / L.O.21:00）

休館日：每個月第1・第3・第5個星期二（若遇國定假日則開館・隔日公休）

大眾交通：JR武蔵野線「東所澤」站 步行約10分鐘

官方網站

國際兒童圖書館

上野公園一帶有許多美術館與博物館聚集，其中也包括了這座非常有名的日本國會國立的國際兒童圖書館。西式復古的建築中，有著舒適的閱讀空間，更收藏了莫約22000冊的日本海內外多種語言的兒童或青少年書籍和繪本。雖然叫做圖書館，但其實這座設施也是一座歷史展覽館，記錄展示了日本兒童出版及繪本出版的相關歷史，更不定時會舉辦企劃展，展出來自世界各地的兒童文學作品，是愛書人，特別是喜愛繪本的朋友們值得一走的圖書館。

國立國會圖書館 國際兒童圖書館（國立國會図書館 國際子ども図書館）

地址：東京都台東市上野公園12-49

開館時間：9:30～17:30

公休日：週一、國定假日（5月5日兒童節除外）、年末年始、每月第三個週三

大眾交通：

JR上野站 公園口出來步行10分鐘

東京Metro 日比谷線・銀座線 上野站7番出口出來步行15分鐘

官方網站

代官山 T-SITE 蔦屋書店

位於代官山的T-SITE蔦屋書店，已經被無數設計生活雜誌報導過，想必也是不少愛書人來東京旅遊時必朝聖一次的「景點」。以「森林中的圖書館」為主概念設計，T-SITE蔦屋書店主要有三座書店建築及多家咖啡館和餐廳構成，書店內能見到豐富多元的藝術設計攝影類和生活書籍及雜誌，同時並設有星巴克、麵包店、早午餐店等，同時也有雜誌愛好者們喜愛的Anjin Library & Lounge。

書店室外綠意盎然，境內有寵物店、相機店等特色店舖，無論是平日還是假日都能見到不少人們在此散步休息，有的還會帶著自家的狗狗出來散心。此外，這裡也不定時會舉辦許多特色市集，也是感受東京質感休日的好地方。

代官山 T-SITE 蔦屋書店

地址：東京都渋谷区猿楽町16-15、17-5

營業時間：9:00～22:00（書店）

※境內各店鋪營業時間不一，具體請參考官方網站

公休日：年中無休

大眾交通：東急東横線 代官山站出站，步行5分鐘。

官方網站

TSUTAYA BOOKSTORE 下北澤

在與代官山不同風格的下北澤的另一家蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE，最近也十分有話題性。座落在下北澤一帶新誕生的MIKAN下北澤——一座進駐有各國料理餐廳及復古服飾雜貨店的有趣空間，TSUTAYA BOOKSTORE下北澤不僅僅是一般的書店空間，更開闢了舒適時尚的公共辦公空間SHARE LOUNGE，並設有咖啡飲品服務。雖說是適合遠端工作的辦公空間，不過其實也是當作好歇腳的咖啡店或閱讀空間。這裡計時收費，費用中包含了飲品和點心，若在蔦屋書店買一本喜歡的雜誌或書，再去咖啡空間坐坐也是不錯。

TSUTAYA BOOKSTORE 下北澤（TSUTAYA BOOKSTORE 下北沢）

注音：東京都世田谷区北沢 2-11-15

營業時間：9:00～22:00

休息室收費：1,100 日元/小時

大眾交通：京王井之頭線、小田急小田原線 下北澤站

官方網站

前面分享了蠻有特色的圖書空間，現在要再帶你走到更遠的栃木那須高原，看看2020年新開館的美麗圖書館——那須鹽原市圖書館MIRURU。就在那須高原上的JR黑磯站旁，那須鹽原市圖書館MIRURU是由日本建築師伊藤麻理（UAo）設計操刀，以「走入森林」為主題概念，透過一層又一層高大的木製書架的排列、特別的木造裝飾設計、大片落地玻璃窗及冷灰色調的水泥牆地，打造出有人、書與光影共同參演的「森林」空間。兩層樓的建築中，規劃了多處舒適的閱讀空間，每一個都蠻適合喜歡看書的你待上一會兒，感受那彷彿會隨著時間與季節呼吸的建築中，與書籍對話的幸福時光。

那須鹽原市圖書館MIRURU（那須塩原市図書館みるる）

地址：那須塩原市本町1番1号（※JR黒磯駅西口前）

開館時間：週二～五 10:00〜21:00 | 週六日、國定假日10:00〜18:00

公休日：週一，遇國定假日則照常開館，隔日公休。12/31～1/3閉館整理

交通方式：JR「黑磯」站 徒步1分鐘

官方網站

這次和你分享了這麼多舒適迷人的圖書閱讀空間，不知道你最喜歡哪一間？不得不說，到日本旅遊，拜訪各種書店空間和建築，真的是一種樂趣和享受，即便日文書籍並不一定都看得懂。這次介紹了比較多是圖書公共空間，其實他們的二手書店和二手書街也是蠻值得晃晃的。另外，前些年也蠻有話題的圖書旅宿BOOK AND BED也蠻值得去體驗看看的。

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