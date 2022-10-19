JR東日本新潟大地藝文旅！越後湯澤玩樂美食筆記 大地藝術祭通關口也好玩

越後湯澤：豪雪地內溫泉鄉 滑雪度假超人氣

說起越後湯澤，或許不少日本通很快就能想到「滑雪」和「溫泉」兩大關鍵字。越後湯澤所在的湯澤町，也是新潟雪國觀光圈的「成員」之一。實際上名為「湯澤町」，只是為了與秋田縣的「湯澤」區別，因而被稱作「越後湯澤」。湯澤溫泉自鐮倉時代就是有名的溫泉地，而後也成了作家川端康成的經典作品《雪國》的小說舞台。地處在豪雪地帶，因而如滑雪、雪板等的冬季運動也非常受歡迎。隨著當地周遭多座滑雪場的開闢、新幹線的開通等，使得越後湯澤成了不少東京首都圈人們度假的好去處，還因此得了「東京都湯澤町」的稱號。

如今的越後湯澤，依然是許多滑雪客冬日必訪的地方，無論是前往著名的GALA湯澤滑雪場、苗場滑雪場、湯澤高原滑雪場等，都需要在這一站轉車。而作為溫泉鄉，JR越後湯澤站外周邊更有足湯、溫泉旅館等的溫泉設施及溫泉街不說，站內也有豐富的美食、伴手禮等觀光設施可以逛個盡興。

CoCoLo湯澤：吃喝玩樂備全 等車時間不夠逛

與JR越後湯澤站站內直通的複合式商業設施「CoCoLo湯澤」，集結了包括服飾雜貨、咖啡、美食餐廳、伴手禮，甚至是錢湯等，且大多都非常有新潟在地特色，讓旅客的等車時間一點都不無聊。其中最為人津津樂道的，莫過於蒐羅了全新潟酒藏之日本酒、有和臉一樣大的炸彈飯糰，以及酒浴池的「本酒館」。

新潟是日本稻米產量第一的都道府縣，自然成就了其為境內擁有最多釀酒廠的都道府縣。簡單一句話，就是新潟的米和酒都是在日本出了名的。而旨在將日本酒，尤其是越後的日本酒推廣到海外的「本酒館」進駐CoCoLo湯澤內，在此蒐集了新潟境內所有酒藏的當家名酒，並以500日圓最多可能可嚐到5小杯的銅板價，造福所有好酒之徒。先進的自助式試飲設備，即便語言不通，一樣能任意品嚐到自己有興趣的日本酒，對於喜歡日本酒的外國人來說亦是福音來著。

有地方品酒，當然少不了可「品米」的地方。本酒館中的雪洞炸彈飯糰，採用的是正港的新潟南魚沼產之特A區的「越光米」，基本大小為可兩人分的一合米（約150g），並提供16種內餡兒可選擇，有點日式台式飯糰綜合版的感覺。依據餡料不同，價格自370日圓起跳。重點是，這飯糰完成後的大小幾乎堪比半張人臉，不管是捧在手上還是吃下肚都很有份量。若覺得炸彈飯糰的份量還無法滿足，也可以選擇四合米的大爆飯糰，不過價格就要上看2200日圓囉。

CoCoLo湯澤 本酒館 越後湯澤驛店

（CoCoLo湯沢 ぽんしゅ館 越後湯沢驛店）

營業時間：【12/18〜3/31】9:30〜19:00（L.O.18:45）

※ 炸彈飯糰雪洞平日營業時間只到18:30（L.O.18:15）

電話：025-784-3758

費用：

【品酒處（唎酒番所）】一次500日圓，依據挑選品項不同，最多可能可享用5杯

【炸彈飯糰（爆弾おにぎり）】 1合（約2碗）370日圓起

【大爆飯糰（大爆おにぎり）】 4合（約8碗）2200日圓

官方網站

https://www.ponshukan.com/

除了本酒館之外，CoCoLo湯澤還有很多其他的美食餐廳及當地特色雜貨、咖啡等著大家探索。而就在出站後前往CoCoLo湯澤通道兩旁，一樣有各式各樣的新潟及越後地區的特產及伴手禮可參考。另外在車站西口，有近年才新增設的溫泉足湯，方便旅客可以輕鬆快速的方式體驗湯澤溫泉。

CoCoLo湯澤（CoCoLo湯沢）

地址：新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢（大字）2427-1

開館時間：10:00‐18:30

※ 各店鋪營業時間有異，請以首頁的營業時間公告為主。

公休日：年中午休

交通方式：JR「越後湯澤」站 站內直達

官方網站

https://jenic.jp/cocolo/?sc_name=yuzawa

溫泉街快閃 手作竹葉糰子與古早射擊遊戲

一出越後湯澤站剪票口，就能看到伴手禮處陳列許多新潟名物的竹葉糰子。有的攤位上還很詳細地標注了各家品牌竹葉糰子的甜度、口感等供大家參考，還蠻有趣的。不過如果時間充裕的話，不妨走出車站，到越後湯澤溫泉街上轉轉，溫泉街上有一些竹葉糰子老舖，例如蠻有人氣的手作竹葉糰子舖「名物堂TONOYA」，還有非常有古早溫泉街特色的射擊遊戲店。

名物堂TONOYA的竹葉糰子清香，而紅豆餡的甜度剛剛好，適合本來就不是喜歡吃很甜的朋友。而隔壁的射擊遊戲店真的頗有復古風味，老闆娘服務親切，仔細說明遊戲方法不說，還會不時地「傳授」秘訣。

名物堂TONOYA（名物堂 とのや）

地址：新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢354-16

營業時間：8:00‐20:00

公休日：不定期公休，每月兩日

交通方式：JR「越後湯澤」站西口出站 步行6分鐘左右

官方網站

https://tabelog.com/niigata/A1504/A150404/15009539/

射擊遊戲 山崎屋（射的 山崎屋）

地址：新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢354-24

營業時間：

平日11:00～21:00

週六日、國定假日 10:00～22:00

公休日：不定期公休

交通方式：JR「越後湯澤」站西口出站 步行6分鐘左右

官方網站

https://hokumaga.jp/tabearuki/echigo-yuzawa/shateki-yamazakiya/

GALA湯澤滑雪場：輕鬆方便滑雪去

提到越後湯澤，也很難不提到滑雪，這一帶的著名的GALA湯澤滑雪場、苗場滑雪場、湯澤高原滑雪場等，都蠻受到台灣滑雪客們的歡迎。而其中又以與JR東日本集團旗下GALA湯澤滑雪場為最，更是不少朋友入門滑雪時的第一座滑雪場。

能直通GALA湯澤滑雪場的GALA湯澤站，在雪季期間，是有從東京出發直達的上越新幹線運行，車程只要74分鐘快速便捷不說，站內更有非常完備的滑雪裝備租借服務、溫泉設施等，即便什麼滑雪裝備都沒有，直接前往也沒問題。再加上外國朋友可搭配JR東日本的JR東京廣域周遊券使用，不僅節省交通費用，在滑雪場內還會有不少搭配優惠方案可選擇。因此GALA湯澤滑雪場，無論對於資深滑雪客還是新手滑雪者來說，都是非常有魅力的滑雪場。

GALA湯澤滑雪場（GALA湯沢スキー場）

地址：新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字茅平1039-2

營業期間（本季）：12/11（六）～5/5（四）

※ 5/5（四）為國定假日

營業時間（本季）：

【3/31前】

滑雪中心 7:00～19:15 | 練習場 8:00～17:00

【4/1〜4/10】

滑雪中心 7:00～18:00 | 練習場 8:00～16:00

【4/11〜5/5】

滑雪中心 平日 7:00～18:00 | 練習場 8:00～16:00

滑雪中心 週六日、國定假日 7:00～17:10 | 練習場 8:00～16:00

官方網站

https://gala.co.jp/winter/

毛渡澤橋樑 鐵道迷的口袋裏風景

在JR上越線，距離越後湯澤站三站之遙的土樽站附近，有一座非常具有荒涼美感的鐵道橋「毛渡澤橋樑」。這座高聳於魚野川上的鐵道橋，巨大的橋樑柱以石磚砌成，有種歐洲古堡風。這段鐵道正好有些蜿蜒，與川邊草木景色，形成一幅格外蒼茫的畫面。據說這座橋建於約80年前，本來只是一些鐵道迷們的口袋風景，近年在東京電視台的報導之下知名度大增，成為人氣增長中的攝影景點。

毛渡澤橋樑（毛渡沢橋梁）

地址：新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽

交通方式：JR「土樽」站 步行10分鐘左右

越後湯澤的大眾交通方式

前往越後湯澤，可自東京出發，搭乘JR上越新幹線到JR越後湯澤站，並依據自己規劃走訪的景點，選擇轉乘其他鐵路線或是巴士前往，或是選擇當地租車方便移動。若是有意前往GALA湯澤站，建議選擇有直達GALA湯澤站的上越新幹線，或是在越後湯澤站轉搭巴士等。而身為外國人的我們，可活用JR東日本為外國人遊客發行的JR東日本集團鐵路周遊券。

若是規劃3天以上的行程，可選擇有效期限長達5天的JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）。大人票價為18000日圓，可在連續5天內不限次數搭乘指定區間內的JR東日本集團列車及巴士，包括了新幹線、特急列車等。

若是規劃3天以內的行程，可選擇有效期限長達3天的JR東京廣域周遊券，大人票價為10180日圓。可在連續3天內不限次數搭乘指定區間內的JR東日本集團列車及巴士，包括了新幹線、特急列車等。特別適合生活在日本的外國朋友，作為週末假日旅遊規劃的參考。且若前往GALA湯澤滑雪場，在當地消費時出示這張券，會有一些優惠折扣可領取。

JR東日本旅客鐵路株式會社

官方網站 | JR東日本網路訂票系統

越後湯澤多風姿 快閃漫遊都相宜

作為新潟雪國的重要交通樞紐地，以及越後妻有大地藝術祭的通關口，擁有溫泉的越後湯澤同時也被說是川端康成名著《雪國》的舞台。除了這次和大家分享的這些玩樂美食筆記外，也有一些文學迷喜歡依小說探訪這一帶地區。下次再到越後湯澤，不妨多留一些時間轉轉，也許你會有屬於自己的特別發現。

JR東日本新潟大地藝文旅

越後妻有大地藝術祭 | 越後湯澤 | 燕三條

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