京都人現在流行吃雲朵！超夯話題視覺系甜點「雲朵慕斯」，讓人好想咬一口

京都視覺系甜點超強，現在流行這款在日本社群掀起話題的雲朵甜點。 圖：株式会社金平堂／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】坐落在京都的「雲ノ茶(雲之茶)」日本茶館是一間以「優雅地在京都來杯茶」為概念，充滿京都典雅氣質的現代派甜點茶店。

雲ノ茶在京都有３家分店，其中位於清水三年坂的分店為和風摩登裝潢，能品嘗在日本社群掀起話題的雲朵甜點。

雲ノ茶的「雲朵慕斯」除了白色雲朵外，也陸續推出季節限定黃色柚子雲朵、粉紅色水蜜桃雲朵等。秋天新作則是奇幻的藍色雲朵，以京都殘暑的天上雲朵為意象，令人好奇的口味則是藍莓，內餡包裹著檸檬卡士達醬。

期待雲ノ茶之後推出的各種和風甜點，下回來到清水寺參拜可以順道一遊。

☁️雲ノ茶KUMONOCHA 清水三年坂店

地址：京都市東山区産寧坂松原上る入清水3丁目317番地

官方IG@kumonocha_kyoto

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▲藍色雲朵甜點切開來內餡是檸檬卡士達醬，雲朵本身是藍莓口味的慕斯，酸酸甜甜超美味。 圖：株式会社金平堂／提供

▲藍色雲朵午茶組1380日圓（含稅），飲料可以更換。 圖：株式会社金平堂／提供

▲位於京都清水三年坂的雲ノ茶分店為和風摩登裝潢，能品嘗當紅話題的雲朵甜點。 圖：株式会社金平堂／提供

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