京都人現在流行吃雲朵！超夯話題視覺系甜點「雲朵慕斯」，讓人好想咬一口
【旅奇傳媒/日本部報導】坐落在京都的「雲ノ茶(雲之茶)」日本茶館是一間以「優雅地在京都來杯茶」為概念，充滿京都典雅氣質的現代派甜點茶店。
雲ノ茶在京都有３家分店，其中位於清水三年坂的分店為和風摩登裝潢，能品嘗在日本社群掀起話題的雲朵甜點。
雲ノ茶的「雲朵慕斯」除了白色雲朵外，也陸續推出季節限定黃色柚子雲朵、粉紅色水蜜桃雲朵等。秋天新作則是奇幻的藍色雲朵，以京都殘暑的天上雲朵為意象，令人好奇的口味則是藍莓，內餡包裹著檸檬卡士達醬。
期待雲ノ茶之後推出的各種和風甜點，下回來到清水寺參拜可以順道一遊。
☁️雲ノ茶KUMONOCHA 清水三年坂店
地址：京都市東山区産寧坂松原上る入清水3丁目317番地
官方IG@kumonocha_kyoto
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言