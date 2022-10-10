Disney Store 30週年慶！地方限定TSUM TSUM登場 同場加映巨大TSUM TSUM現身台南

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

你知道日本的Disney Store第一間門市是什麼時候、在哪裡開幕的嗎？答案是「1992年8月21日、橫濱開幕」！今年2022年正是30週年紀念日。

日本Disney一定不會錯過這樣特別的好日子，第一彈限定活動派出了萌翻天、人見人愛的TSUM TSUM打頭陣，將一口氣推出23款30週年限定TSUM TSUM角色，還有地方限定的TSUM TSUM也將同步登場～

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30週年迷你TSUM TSUM限定禮盒

限定禮盒集結了23款TSUM TSUM角色，除了有迪士尼的代表人物米奇米妮外，還有高人氣的小熊維尼、小美人魚、小飛象、胡迪、巴斯光年與阿拉丁等，只有在日本Disney Store獨家販售。

在迪士尼大學故事中創造出的角色「大學熊」也包含在這次TSUM TSUM限定禮盒裡！

有發現奇奇蒂蒂哪裡不一樣嗎？禮盒中只有奇奇蒂蒂以印有迪士尼TSUM TSUM LOGO的特殊紙盒包裝著，千萬別錯過可以獲得特別包裝禮盒的機會！

30週年的TSUM TSUM禮盒，為了一次網羅多款角色，因此TSUM TSUM的大小比起一般還要來的小，是mini迷你尺寸的，不論是裝飾或掛在包包上更加小巧可愛～

另外日本還有八間門市以不同的TSUM TSUM角色設計店內的裝飾，歡迎在日的朋友們跟窩日本分享離你最近的門市是什麼樣的可愛布置吧！

品名：ツムツム ぬいぐるみ ディズニーキャラクター セット Disney Store Japan 30TH

TSUM TSUM玩偶 迪士尼角色組 Disney Store Japan 30TH

售價：24,200日圓含稅

官網：https://shopdisney.disney.co.jp/goods/4550424869074.html

地方限定TSUM TSUM新登場

除了30週年紀念禮盒，Disney Store也加碼推出日本3個地區的地方限定TSUM TSUM！

📍仙台地區

山形縣：TADACHA豆

這是小編最喜歡的一款造型，變身成毛豆的唐老鴨、奇奇與蒂蒂也太可愛了吧～「TADACHA豆」毛豆是山形縣的特色農產品之一，除了綠色豆子外觀的奇奇蒂蒂外，唐老鴨還特地穿上毛茸茸的外衣，變身成著名小吃「毛豆麻糬」模樣十分療癒。

📍靜岡地區

濱松市：鰻魚＆靜岡：茶葉

濱松市的鰻魚飯與靜岡產茶葉可說是靜岡地區廣為人知的兩大名產，換上鰻魚裝的唐老鴨、米奇，揹著竹簍變身採茶姑娘的米妮、黛西，完美呈現靜岡的特色。

📍名古屋地區

三重縣津市：日式炸蝦飯糰＆名古屋：炸蝦

炸蝦飯糰來自三重縣津市一間名為「千壽」的餐廳，據說原本飯糰只是為了丈夫而做的午餐，沒想到成為店裡的著名菜色，更延伸至全日本，成為大家都喜愛的飯糰口味。

至於名古屋炸蝦則是因為愛知縣的三河灣是日本主要的捕蝦場之一，因此名古屋代表美食絕對少了炸蝦了！

哪裡買：https://shopdisney.disney.co.jp/

同場加映｜巨大Tsum Tsum台南驚喜現身

2022年迪士尼慶典，米奇和好友們一起造訪台南、Chill遊台南囉！巨大Tsum Tsum夥伴們在台南安平港碼頭疊疊樂，高達15公尺的裝飾藝術，吸引不少粉絲到場合照留影～

除了Tsum Tsum外還有「迪士尼主題快閃店」，讓近幾年無法出國到迪士尼玩的朋友們可以解解愁、爆買一頓！另外台南市政府也預告10月還有神秘的驚喜會登場，讓我們一同期待迪士尼台灣與台南市政府的最新消息吧。

圖片轉自台灣迪士尼FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/DisneyTaiwan/

2022迪士尼慶典—米奇與好朋友 Chill 遊台南

9/9～10/30

安平港遊憩碼頭

台南市安平區運河路43號之1

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