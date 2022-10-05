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京都限定活動「NAKED GARDEN ONE KYOTO」點亮奇幻夜

欣傳媒／ 欣傳媒

日本的秋冬景色總是美得令人流連忘返，多次被票選為疫情後最想前往的國家NO.1。而廣受世界各地好評的日本創意團隊NAKED Inc.，於9月中旬至12月25日（日）進行「NAKED GARDEN ONE KYOTO」企劃，點亮京都重要文化財「舊三井家下鴨別邸」、世界遺産「二条城」、「平安神宮」等地，希望能迎接來自各地的旅客一同共襄盛舉。

9月中旬至12月25日(日)進行「NAKED GARDEN ONE KYOTO」企劃，點亮京都重要文化財「舊三井家下鴨別邸」、世界遺産「二条城」、「平安神宮」等地。圖片來源／京都市台灣推廣事務所與©︎naked inc.提供

不僅能夠在平常沒有開放的「舊三井家下鴨別邸」本邸，於夜間體驗日本茶道與插花的傳統文化，感受不同於白天的浪漫氛圍。也能手提「NAKED遠距離燈籠」漫步在「舊三井家下鴨別邸」庭園裡感受光雕藝術帶來的科學技術美感；亦或是將平淡無奇的酒精消毒動作加入互動藝術，伸手消毒的同時手中便會出現美麗花朵的投影，讓枯燥無味的防疫變成一件趣事。

手提「NAKED遠距離燈籠」漫步在「舊三井家下鴨別邸」庭園裡感受光雕藝術帶來的科學技術美感。圖片來源／京都市台灣推廣事務所與©︎naked inc.提供

NAKED GARDEN ONE KYOTO日期：2022年9月中～12月25日（日）地點：各展場時間及地點資訊請見官網官方網站：https://garden.naked.works/kyoto/

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