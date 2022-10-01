日本最強開運景點！5座神社統統拜 走過橋就能到愛知縣「竹島」
【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】「竹島」是愛知縣蒲郡市的知名地標。這座小島不需要搭船，用走的過橋就能到；長387公尺的竹島橋連結著竹島和陸地，由於自然生態豐富，整個竹島都被指定為國家天然紀念物。
「竹島橋」又被稱為結緣之橋，據說若是戀人夫妻千萬不要手牽手過橋、在走過橋上的鳥居之前也千萬不能回頭免得被分手。但如果是單身，相傳只要專心想著喜歡的人過橋就能得到幸福。
每逢春天退潮時，竹島周邊也成為挖海瓜子的熱門地點，尤其黃金週假期更是聚集大批親子在此，熱鬧非常。
▍超迷你小島，繞島一圈30分鐘
竹島真的很小很迷你，西側有修建完善的遊步道，東側則是原始泥土地，整整繞島一圈才680公尺，連1公里都不到，大約只要30分鐘就能走完。環島散步眺望大海，欣賞當地有名的「竹島八景」，也別有樂趣。
★竹島八景Quick View★
1常盤の磯（ときわのいそ）
2甑嶋（こしきじま）
3千歳渚（ちとせなぎさ）
4川獺岩（かわうそいわ）
5旭渓（あさひなだ）
6竜神岬（りゅうじんみさき）
7沖の島（おきのしま）
8焙烙岩（ほうろくいわ）
▍5座神社統統拜・前所未有大開運
整個竹島都是八百富神社的神域，竹島橋上的鳥居便是進入八百富神社的第一道鳥居，祭拜七弁天中的市杵島姬命大神，主管開運、安產、姻緣等等。最有名的首推香油錢箱旁邊的「福種錢」，其實也就是台灣人慣稱的「錢母」，只要100日圓就能拿到，放進錢包就能保佑生財。同時，這裡還有全日本也很少見的「大大吉」籤，比大吉還要好的籤讓許多到訪遊客都忍不住來許願抽籤，下次不妨也來抽抽看。
另外竹島雖小，還有宇賀神社、大黒神社、千歳神社、八大龍神社4個神社，據說全島5大神社都拜過的話，一定會大好運，也成了開運之島的由來。
▍拍出天空之鏡魔幻美，變身打卡熱點
要走過竹島橋之前，會看到有塊大理石。幾年前有人透過大理石的鏡面反射拍出竹島水面上下的對稱照，上傳到社群網站後，成了愛知版的「天空之鏡」美照，瞬間爆紅，也讓竹島從此成為網美級打卡熱點。每逢假日就出現大排長龍拍照的盛況。
╲ 蒲郡市・竹島╱
・地址：愛知縣蒲郡市竹島町3-15
・交通：蒲郡站南口徒歩約15分鐘即達；或可到車站內的「ナビテラス」免費借電動腳踏車，約騎5分鐘即達。
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