這倒是第一次見！老字號露天溫泉「箱根小涌園」迎接萬聖節 推出「超絕景南瓜溫泉」
【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】
日本人因應香氣或療效會在溫泉裡放藥草、蘋果、玫瑰、柚子等，不過在露天溫泉中放「大南瓜」倒是第一次看到。
箱根小涌園Yunessun是當地的老字號溫泉樂園，經常推出紅酒溫泉、咖啡溫泉等各種創意溫泉。迎接萬聖節，從10╱1～10╱31將在可以穿泳衣泡湯的戶外區「超絕景展望露天風呂」開設期間限定的「暖呼呼南瓜溫泉」，使用從北海道直送的貨真價實、直徑達30公分的巨無霸南瓜，讓橘色大南瓜們浮在溫泉水面上。
由於此區可以帶相機或手機拍照，遊客們屆時可以一邊泡湯一邊抱著大南瓜拍下值得紀念的一瞬間。
╲ 箱根小涌園Yunessun・超絕景南瓜溫泉 ╱
・期間：2022年10月1日(六)～31日(一)
・營業時間：平日10:00～18:00、週末假日9:00～19:00
・費用：成人2,500日圓、兒童(3歳～小學生)1,400日圓(含稅)
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