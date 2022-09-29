快訊

富豪男友背景不單純？朴敏英經紀公司急切割 改口稱「分手了」

磺煙大噴發前徵兆？龜山島「龜首」今坍塌狂冒白煙

不捨愛將頻遭攻擊郭台銘要出馬了？高虹安這樣說

這倒是第一次見！老字號露天溫泉「箱根小涌園」迎接萬聖節 推出「超絕景南瓜溫泉」

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖／旅奇傳媒、藤田觀光株式會社
圖／旅奇傳媒、藤田觀光株式會社

因應萬聖節的到來，箱根小涌園Yunessun將在10月推出從北海道直送的大南瓜展望溫泉。　圖：藤田觀光株式會社／來源
因應萬聖節的到來，箱根小涌園Yunessun將在10月推出從北海道直送的大南瓜展望溫泉。　圖：藤田觀光株式會社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】

日本人因應香氣或療效會在溫泉裡放藥草、蘋果、玫瑰、柚子等，不過在露天溫泉中放「大南瓜」倒是第一次看到。

箱根小涌園Yunessun是當地的老字號溫泉樂園，經常推出紅酒溫泉、咖啡溫泉等各種創意溫泉。迎接萬聖節，從10╱1～10╱31將在可以穿泳衣泡湯的戶外區「超絕景展望露天風呂」開設期間限定的「暖呼呼南瓜溫泉」，使用從北海道直送的貨真價實、直徑達30公分的巨無霸南瓜，讓橘色大南瓜們浮在溫泉水面上。

由於此區可以帶相機或手機拍照，遊客們屆時可以一邊泡湯一邊抱著大南瓜拍下值得紀念的一瞬間。

迎接萬聖節！箱根小涌園Yunessun推出超絕景南瓜溫泉【圖 / 旅奇傳媒】
迎接萬聖節！箱根小涌園Yunessun推出超絕景南瓜溫泉【圖 / 旅奇傳媒】

╲ 箱根小涌園Yunessun・超絕景南瓜溫泉 ╱

・期間：2022年10月1日(六)～31日(一)

・營業時間：平日10:00～18:00、週末假日9:00～19:00

・費用：成人2,500日圓、兒童(3歳～小學生)1,400日圓(含稅)

日本旅行情報局，24小時不打烊：www.lovejapantrip.tw

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉 泡湯 咖啡

延伸閱讀

桃園四稜溫泉野溪泡泉意外 楊梅男清潔隊員溺斃

歡度2週年！火炎山下與溫泉有約 來一趟享沐美人湯之旅

吃南瓜控血糖？升血糖？2種人注意食用 3招挑對好吃南瓜

溫泉水費全台最高 陳其邁：明年每噸降至40元

相關新聞

這倒是第一次見！老字號露天溫泉「箱根小涌園」迎接萬聖節 推出「超絕景南瓜溫泉」

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】 日本人因應香氣或療效會在溫泉裡放藥草、蘋果、玫瑰、柚子等，不過在露天溫泉中放「大南瓜」倒是第一次看到。 箱根小涌園Yunessun是當地的老字號溫泉樂園，經常推出紅

「吉卜力主題公園」2022年11月愛知縣開幕！實景照片、園區看點一次報你知～

粉絲們最期待的吉卜力主題公園，第一期的三個園區即將於今年秋天在愛知縣與大家見面！有哪些看點呢？

願再次改名鮭魚！東京3間鮭魚控夢幻名單：鮭魚拉麵、雙色鮭魚丼、豪氣鮭魚便當

還記得不少人為了享優惠品嚐免費鮭魚料理，為此改名的新聞事件嗎，到底鮭魚有什麼魅力？其實鮭魚不僅富含多種營養成分，其豐富油脂、入口即化的美味還真讓人垂涎三尺，無法抗拒！ 這次特別推薦有「美食天堂」之譽

關西機場自駕90分鐘就到了！拜見和歌山絕美天空之鏡

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本版「天空之鏡」景點快收藏起來！和歌山縣的「天神崎」距離關西國際機場車程不到1.5小時，絕景神似玻利維亞的烏尤尼鹽湖而在網路爆紅，成為和歌山熱門打卡景點。 退

動漫聖地！不是日本動漫迷也必知的關東著名景點 是動漫迷更要前往朝聖一波

不管是不是動漫宅，來到日本體驗他們的動漫二次元文化都是一種樂趣。無論是到傳說中的御宅聖地秋葉原，到女僕咖啡廳萌一下，或是到池袋腐女天堂走走，可都是體驗宅文化的經典行程。不過若覺得這樣的行程宅腐味實在太

先收藏！去過立山黑部也可能不知道，隱藏版景點下趟來攻略

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】從室堂轉運站徒步可達的「立山自然保護中心」大家去過嗎？這裡免門票、不分晴雨都很適合逛，快來看看有哪些亮點。 ▊ 珍稀雷鳥及立山的魅力情報一次網羅 由於景點所在的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。