「吉卜力主題公園」2022年11月愛知縣開幕！實景照片、園區看點一次報你知～

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

吉卜力工作室的動畫電影以天馬行空的設定、可愛又有親和力的角色，細膩的畫風與故事俘虜大人與小孩的心。在日本雖然也有一些主題商店及美術館，但對粉絲來說還是不夠逛或是已經去過了，粉絲們最期待的吉卜力主題公園，第一期的三個園區即將於今年秋天在愛知縣與大家見面！有哪些看點呢？票價及購票方式又是如何呢？快跟著來瞧瞧吧~

吉卜力主題公園(ジブリパーク)

吉卜力工作室與愛知縣達成合作協議，將共同於愛知縣2005年舉辦的世博會會場「愛・地球博記念公園」，合作打造出全新的「吉卜力主題公園」。將以「龍貓、天空之城、魔女宅急便、霍爾的移動城堡及神隱少女」等著名動畫為主軸，建造出「五大園區」，分兩期開幕。

第一期的三個園區已預定於2022年秋季11月1日開幕，而第二期預期在2023年及2024年開幕。

以下為大家逐一介紹每個園區有什麼看點。

第一期開幕園區

在2022年11月1日率先開幕的有青春之丘區、吉卜力大倉庫區及Dondoko森林區。

青春之丘區(青春の丘エリア)

位於吉卜力主題公園北入口旁的青春之丘區會率先迎接旅客，首先會看到宏偉的升降機塔(エレベーター塔)。這是把公園原本的管理大樓重新整頓，活用斜坡與地面的高低差，結合《天空之城》及《霍爾的移動城堡》元素，改建成19世紀末的科學風格的升降機塔建築。

另外，區內也有還原出電影《心之谷》中的古董店「地球屋」，以及以電影中的迴旋處為靈感的「迴旋廣場」(ロータリー広場)，會設有電話亭、佈告板等等，營造出如身處在電影中的空間。

除此之外還有《猫之報恩》的「貓之事務所」(猫の事務所)，當中家具及雜貨都會用迷你模型尺寸製作及重用。

門票收費：大人1000日幣、小孩(4歲~小學生) 500日幣

吉卜力大倉庫區(ジブリの大倉庫エリア)

這個園區把2018年9月歇業的溫水游泳池重新整頓，將打造出有展覽區、投影區、商店、咖啡廳以及兒童遊樂場的樂園，名副其實就像個大倉庫，集合多部吉卜力人氣作品，讓大家可以盡情享受吉卜力的魔幻世界。

在展覽區會分常設展覽及不定期的企劃展覽，還有3間設有170個座位影像展示室，可以期待在這裡看到精美的影像作品。

當中最受注目的是在《天空之城》中變成了廢墟的拉普達為原型的「天空之庭」(天空の庭)，會在天花板吊起全長約6米的巨大天空飛船。

而兒童遊樂場以《龍貓》為主題，不只有巨型的貓巴士，還會有大龍貓所居住的大樹。除此之外，也有以《千與千尋》中出現過的奇妙街道為靈感的空間。

另外，還有《借物少女艾莉緹》的區域，會以巨型佈置重現艾莉緹的家及植物，讓大家就像變成小矮人一樣，看到艾莉緹眼中的世界。

門票收費：平日大人2,000日幣、小孩(4歲~小學生) 1,000日幣；週末及假日大人2,500日幣、小孩(4歲~小學生) 1,250日幣

Dondoko森林區(どんどこ森エリア)

Dondoko森林區被一片綠意所包圍，入口處有《龍貓》以皋月和小梅的家為原型的建築，進去後可在森林散步。當中還有龍貓造型的木製遊戲設施讓小孩可以走到裡面探索。看著充滿昭和年代感的田園風景，就像走在電影世界中。

門票收費：平日大人1,000日幣、小孩(4歲~小學生) 500日幣

第二期開幕園區

第二期園區有妖怪之鄉區及魔女之谷區，分別預期在2023年秋天及2024年3月開幕。

魔法之鄉區(もののけの里エリア)

設有取用《魔法公主》中的達達拉城與蝦夷村落設計的體驗學習設施及休憩處，營造出著和風里山風景，並會設置「邪魔神」和「乙事主」讓大家更能體驗到電影中的自然風光。

此園區預期在2023年秋天開幕。

魔女之谷區(魔女の谷エリア)

以「北歐」為設計的建築，融合《霍爾的移動城堡》與《魔女宅急便》，彷彿真的和霍爾及琪琪一同在充滿北歐風的小鎮內旅行般。園區內會有遊戲設施、休憩設施及餐廳區，是個富娛樂性的綜合空間。

其中最讓人期待的就是重現《霍爾的移動城堡》中登場的移動城堡與女主角蘇菲所工作的哈達帽子店。

既然園區名字是「魔女之谷」，當然少不了《魔女宅急便》中的Guchokipanya麵包店，還有琪琪的老家歐其諾邸。

魔女之谷區原本也預定在2023年開幕，但因為木材運輸等建材問題，將會延期至2024年3月開幕。

吉卜力主題公園第一期園區目前已知的購票資訊:

哪裡買: boo-woo ticket網站

購票方式: 購票時需指定時間與日期，並且各園區必須分開預約

營業時間: 平日 10點至17點; 假日 9點至17點

休園日: 每周的星期二

票價: 吉卜力的大倉庫：平日 大人 2000日幣 小孩 1000日幣

周末及休假日 大人 2500日幣 小孩 1250日幣

青春之丘：大人 1000日幣 小孩 500日幣

Dondoko森林區：大人 1000日幣 小孩 500日幣

地址: 愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1愛・地球博記念公園内

單是看預想圖已可發現很多作品的細節和元素，真的很期待這個主題公園的落成，到時候一定要去愛知縣好好遊玩一番！

※照片轉自官網©Studio Ghibli／圖片來源：愛知県

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