日本3家「美容品牌概念店」 體驗最新護膚及化妝服務，還有咖啡廳網美打卡？

【撰文:Shinon/ 窩日本】

很多人來到日本都會逛藥妝店，想要買便宜好用的開架化妝品。如果想有更高級的美容享受，很多知名化妝品/護膚品品牌都有在日本開概念店提供特別的美容服務，有些甚至附設咖啡廳可以吃吃甜點，讓你身心都感到療癒放鬆，提升女子力！

1. SKINCARE LOUNGE BY ORBIS

ORBIS是日本化妝品及護膚品品牌，而這家位在青山的店舖旨在教授客人如何進行每日的保養，以及學會了解自己的肌膚狀態。在一樓的PICK&FEEL區域會有店員為你講解及介紹產品，如果購買他們的化妝水還可客制瓶子的設計和加上名字，送禮自用都很適合。

逛到累了，店裡還有果汁吧提供新鮮果汁和各種茶飲，附上他們的招牌美容食品ORBIS DEFENCERA，喝飲料也不忘保養肌膚。

2樓是會員限定樓層，可以在這裡嘗試美容產品，也提供需要事前預約的工作坊及美容沙龍。來這裡一趟可以變得美美再回去。

地址：東京都港区南青山5-7-1

2. CHANEL BEAUTY HOUSE BY TOKYO

https://www.chanel.com/jp/chanel-beauty-house-at-tokyo/

在2022年4月於表參道開幕的CHANEL BEAUTY HOUSE，外觀就很時尚，讓人想要打卡。一樓是化妝品及香水區域，在這裡可接受免費的30分鐘的肌膚諮詢與15分鐘化妝服務(預約優先制)，付8,800日幣的話更可接受60分鐘的全面化妝教學。

2樓的POP IN SPACE會不定期舉行主題活動，例如上圖的TWEED 2022 EVENT就是配合眼影及眼線筆產品而設計，在這裡可以試用產品，再在可愛的佈景前拍照，吸引很多日本女生來訪。

地址：東京都渋谷区神宮前5-12-1

3. SABON l’Atelier SPA

SABON是來自以色列身體保養品牌，以沐浴油、磨砂膏及身體乳液等著名。

在2022年3月於中目黑開幕的SABON l’Atelier SPA，除了一般的商店，還設有品牌在世界首家的SPA！女性專用SPA提供3種服務，利用品牌擅長的香氛與產品進行徹底的身體保養。價格從19,800日幣起，雖然不太便宜，但保證讓你有療癒放鬆的享受。

店內還附設咖啡廳，提供期間限定的下午茶(需要預約)，配合新產品的香氣主題帶來一系列素甜點與點心。想像一下做完SPA再來個豐富的下午茶，真是太享受了！

地址：東京都目黒区上目黒1-17-3

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