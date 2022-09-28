日本衝一波！ANA 10月30日起天天直飛「松山往返羽田」

不管是不是動漫宅，來到日本體驗他們的動漫二次元文化都是一種樂趣。無論是到傳說中的御宅聖地秋葉原，到女僕咖啡廳萌一下，或是到池袋腐女天堂走走，可都是體驗宅文化的經典行程。不過若覺得這樣的行程宅腐味實在太

2022-09-23 09:00