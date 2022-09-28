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日本衝一波！ANA 10月30日起天天直飛「松山往返羽田」

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ANA航空10/30日起松山羽田天天飛。　圖：ANA／提供
ANA航空10/30日起松山羽田天天飛。　圖：ANA／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】隨著疫情逐漸趨緩，各國開始進入後疫情時代，也將迎向與病毒共存，走向回歸生活的常態。自2022年10月30日起，ANA松山羽田航線將由每週五班增加至每日一班。同時，旅客可於抵達東京羽田機場後，當天輕鬆轉機銜接至美國主要城市。漫長等待是值得的，ANA和您一起翱翔，與世界重逢！

ANA最新航班資訊如下：台北松山飛往東京羽田，去程每日一班，航班NH852，台北13:35出發，17:45抵達東京；回程每日一班，航班NH851，東京10:05出發，12:35抵達台北松山。另當天可經由東京羽田轉機飛往洛杉磯、舊金山、檀香山等北美都市。另外可當天經由洛杉磯、舊金山等航點經由東京羽田返回台北松山機場

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