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西九州新幹線9/23正式通車 福岡至長崎只要80分鐘！

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西九州新幹線的列車海鷗號由豪華寢台列車七星號的設計師水戶岡鋭治所打造。　圖：JR九州／提供
西九州新幹線的列車海鷗號由豪華寢台列車七星號的設計師水戶岡鋭治所打造。　圖：JR九州／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】連結長崎縣與佐賀縣，眾所矚目的西九州新幹線於本日（9月23日）正式通車，從福岡的博多站搭乘在來線特急列車出發後，在佐賀的武雄溫泉站同月台輕鬆換乘西九州新幹線，就能一路暢行無阻至長崎，車程縮短至少30分鐘！

武雄溫泉與長崎之間全長約66公里，沿途停靠5座車站，其中長崎縣有「長崎」、「諫早」與「新大村」，佐賀縣則為「嬉野溫泉」和「武雄溫泉」。目前一天預計運行47班次，從長崎站至武雄溫泉站最快僅需23分鐘。而海外旅客同樣可選購JR九州推出的鐵路周遊券，全九州與北九州版都可利用西九州新幹線，除了自由座之外，事前還可指定對號座位（指定席），不僅優惠也十分方便。

為了慶祝西九州新幹線通車，長崎縣內的計程車業者也推出「新幹線計程車」，彩繪成西九州新幹線列車海鷗號外型的計程車，從9月登場後，便在長崎市及長崎市近郊服務乘客，增添旅行樂趣。

車身塗裝成西九州新幹線海鷗號模樣的計程車，。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
車身塗裝成西九州新幹線海鷗號模樣的計程車，。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

此外，運行於長崎及佐賀間的全新沿海觀景列車「雙星4047」也於本日同步登場！雙星4047共有3節車廂，1、3車廂為全車對號座，2號車廂則是公共空間，設置了舒適的沙發跟座椅，除了沿線美食之外，還可購入周邊商品。

雙星4047主要是例假日行駛，車程約3小時，共有2條路線，分為上午出發的武雄溫泉—長崎路線，以及下午出發的長崎—武雄溫泉路線，能夠分別欣賞到沿線的海灣風景，包括日本潮差最大的有明海，以及平靜如湖的大村灣。

雙星4047的外觀。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
雙星4047的外觀。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

搭乘西九州新幹線玩長崎

外國遊客只要利用JR九州鐵路周遊券，就能在期限內無限搭乘指定的列車，因此搭乘票價較高的新幹線旅行更是划算。西九州新幹線在長崎共有3個停靠車站，沿途推薦以下景點。

■長崎站

來到長崎不能錯過的首推名列世界新三大夜景的「長崎夜景」。沿著缽狀地形，從最低點的港口一路往山坡堆疊的建築物，層層打造出立體的夜景。前往稻佐山或是鍋冠山就能將閃耀的美景盡收眼底。

從稻佐山眺望的長崎夜景。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
從稻佐山眺望的長崎夜景。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

南部的野母崎地區有去年10月底開幕，日本第三座以恐龍為主題的「恐龍博物館」。館內展示了過去棲息在長崎的恐龍外，更有世界最大的霸王龍全身骨骼複製品。一旁的水仙之丘公園冬季有千萬株水仙花盛開，且能遠眺軍艦島，風景十分壯麗。

從水仙之丘就能眺望到軍艦島。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
從水仙之丘就能眺望到軍艦島。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

距離長崎市區約半小時車程的伊王島iLand+nagasaki」渡假村，結合了住宿、溫泉、戶外活動等各種休閒設施，還有日本首座戶外互動型多媒體體驗Lumina、九州最大型的溫泉及SPA主題公園等，能在島上享受遠離塵囂又充實的度假時光。

iLand+nagasaki在島上設置數間咖啡店，住客均可免費使用。從岬咖啡可眺望純白的伊王島燈塔與大海美景。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
iLand+nagasaki在島上設置數間咖啡店，住客均可免費使用。從岬咖啡可眺望純白的伊王島燈塔與大海美景。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

■諫早站

諫早公園中的眼鏡橋比長崎市內眼鏡橋更為壯觀，長度是其兩倍。這座眼鏡橋建於1839年，為日本第一座被指定為國家重要文化財的石橋。此外，當年為了將眼鏡橋遷移至公園中，特地先試作了一座1/5大小的版本，這一大一小的眼鏡橋也成為當地的觀光亮點。

諫早的眼鏡橋約有50公尺長。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
諫早的眼鏡橋約有50公尺長。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

諫早市的國道207號沿線還有令人眼睛一亮的打卡景點，就是近年蔚為話題的「水果公車亭」。國道兩邊分布著許多巨大化水果，包含草莓、哈密瓜、橘子、番茄、西瓜等共5種水果、16座水果公車亭。依位置不同，可拍出以雲仙岳、有明海為背景的美景。

利用鏡頭遠鏡法等，更可以拍出各種水果公車亭的有趣構圖。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
利用鏡頭遠鏡法等，更可以拍出各種水果公車亭的有趣構圖。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

■新大村站

位於大村城（玖島城）中的「大村公園」同時是日本櫻花名所百選及日本歷史公園百選之一，為長崎縣首屈一指的賞花景點。此外依季節不同，還有不同花朵盛開，以古城為背景就能拍出各種美照。

當地獨有的櫻花品種「大村櫻」，盛開時就像一朵迷你繡球花。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
當地獨有的櫻花品種「大村櫻」，盛開時就像一朵迷你繡球花。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

從新大村站可轉乘JR大村線，前往九州知名的海景車站「千綿站」。曾被選為青春18車票宣傳海報的千綿站落成於1928年，除了樸實的木造平房建築之外，為了安全起見而設計成朝向海面傾斜的月台也是一大特色，當列車停止時，微微傾斜的姿態風景可是日本獨一無二！

千綿站的夕陽風景亦是一絕，吸引許多遊客前來拍照。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
千綿站的夕陽風景亦是一絕，吸引許多遊客前來拍照。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

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