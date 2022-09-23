西九州新幹線9/23正式通車 福岡至長崎只要80分鐘！

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】連結長崎縣與佐賀縣，眾所矚目的西九州新幹線於本日（9月23日）正式通車，從福岡的博多站搭乘在來線特急列車出發後，在佐賀的武雄溫泉站同月台輕鬆換乘西九州新幹線，就能一路暢行無阻至長崎，車程縮短至少30分鐘！

武雄溫泉與長崎之間全長約66公里，沿途停靠5座車站，其中長崎縣有「長崎」、「諫早」與「新大村」，佐賀縣則為「嬉野溫泉」和「武雄溫泉」。目前一天預計運行47班次，從長崎站至武雄溫泉站最快僅需23分鐘。而海外旅客同樣可選購JR九州推出的鐵路周遊券，全九州與北九州版都可利用西九州新幹線，除了自由座之外，事前還可指定對號座位（指定席），不僅優惠也十分方便。

為了慶祝西九州新幹線通車，長崎縣內的計程車業者也推出「新幹線計程車」，彩繪成西九州新幹線列車海鷗號外型的計程車，從9月登場後，便在長崎市及長崎市近郊服務乘客，增添旅行樂趣。

車身塗裝成西九州新幹線海鷗號模樣的計程車，。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

此外，運行於長崎及佐賀間的全新沿海觀景列車「雙星4047」也於本日同步登場！雙星4047共有3節車廂，1、3車廂為全車對號座，2號車廂則是公共空間，設置了舒適的沙發跟座椅，除了沿線美食之外，還可購入周邊商品。

雙星4047主要是例假日行駛，車程約3小時，共有2條路線，分為上午出發的武雄溫泉—長崎路線，以及下午出發的長崎—武雄溫泉路線，能夠分別欣賞到沿線的海灣風景，包括日本潮差最大的有明海，以及平靜如湖的大村灣。

雙星4047的外觀。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

搭乘西九州新幹線玩長崎

外國遊客只要利用JR九州鐵路周遊券，就能在期限內無限搭乘指定的列車，因此搭乘票價較高的新幹線旅行更是划算。西九州新幹線在長崎共有3個停靠車站，沿途推薦以下景點。

■長崎站

來到長崎不能錯過的首推名列世界新三大夜景的「長崎夜景」。沿著缽狀地形，從最低點的港口一路往山坡堆疊的建築物，層層打造出立體的夜景。前往稻佐山或是鍋冠山就能將閃耀的美景盡收眼底。

從稻佐山眺望的長崎夜景。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

南部的野母崎地區有去年10月底開幕，日本第三座以恐龍為主題的「恐龍博物館」。館內展示了過去棲息在長崎的恐龍外，更有世界最大的霸王龍全身骨骼複製品。一旁的水仙之丘公園冬季有千萬株水仙花盛開，且能遠眺軍艦島，風景十分壯麗。

從水仙之丘就能眺望到軍艦島。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

距離長崎市區約半小時車程的伊王島iLand+nagasaki」渡假村，結合了住宿、溫泉、戶外活動等各種休閒設施，還有日本首座戶外互動型多媒體體驗Lumina、九州最大型的溫泉及SPA主題公園等，能在島上享受遠離塵囂又充實的度假時光。

iLand+nagasaki在島上設置數間咖啡店，住客均可免費使用。從岬咖啡可眺望純白的伊王島燈塔與大海美景。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■諫早站

諫早公園中的眼鏡橋比長崎市內眼鏡橋更為壯觀，長度是其兩倍。這座眼鏡橋建於1839年，為日本第一座被指定為國家重要文化財的石橋。此外，當年為了將眼鏡橋遷移至公園中，特地先試作了一座1/5大小的版本，這一大一小的眼鏡橋也成為當地的觀光亮點。

諫早的眼鏡橋約有50公尺長。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

諫早市的國道207號沿線還有令人眼睛一亮的打卡景點，就是近年蔚為話題的「水果公車亭」。國道兩邊分布著許多巨大化水果，包含草莓、哈密瓜、橘子、番茄、西瓜等共5種水果、16座水果公車亭。依位置不同，可拍出以雲仙岳、有明海為背景的美景。

利用鏡頭遠鏡法等，更可以拍出各種水果公車亭的有趣構圖。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■新大村站

位於大村城（玖島城）中的「大村公園」同時是日本櫻花名所百選及日本歷史公園百選之一，為長崎縣首屈一指的賞花景點。此外依季節不同，還有不同花朵盛開，以古城為背景就能拍出各種美照。

當地獨有的櫻花品種「大村櫻」，盛開時就像一朵迷你繡球花。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

從新大村站可轉乘JR大村線，前往九州知名的海景車站「千綿站」。曾被選為青春18車票宣傳海報的千綿站落成於1928年，除了樸實的木造平房建築之外，為了安全起見而設計成朝向海面傾斜的月台也是一大特色，當列車停止時，微微傾斜的姿態風景可是日本獨一無二！

千綿站的夕陽風景亦是一絕，吸引許多遊客前來拍照。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野