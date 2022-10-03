攜手身心障礙藝術家打造美麗客房！日本連鎖飯店多人數輕鬆住

根據房型不同，藝術客房最多可6人同住。 圖：霞ヶ関キャピタル株式会社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】疫後玩日本有更多住宿新選擇！2020年登場的連鎖飯店「FAV HOTEL」主打多人數住宿，不僅客房面積寬敞、房內幾乎都規劃有簡易廚房、客廳、洗衣機等，營造出就像回家般的舒適感，安排長天數旅行相當方便。

▲「FAV HOTEL 廣島STADIUM」鄰近廣島站，交通相當便捷。 圖：霞ヶ関キャピタル株式会社／來源

8月下旬剛開幕的廣島分館就像是住進美術館般，飯店與專門企劃、收藏身心障礙藝術家作品的日本企業HERALBONY合作，推出美麗的藝術客房，不需額外加價就能住，4人同住包含早餐，每人4,000日圓起。

FAV HOTEL目前在日本全國有6棟分館，無論北海道、中部北陸、關西、四國或九州地區都有機會入住。

▲館內具備2種不同的藝術客房供住客選擇。 圖：霞ヶ関キャピタル株式会社／來源

廣島縣 FAV HOTEL 廣島STADIUM

交通：JR廣島站徒步約9分鐘。

地址：廣島縣廣島市南區西蟹屋3-6-24

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