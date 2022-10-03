攜手身心障礙藝術家打造美麗客房！日本連鎖飯店多人數輕鬆住
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】疫後玩日本有更多住宿新選擇！2020年登場的連鎖飯店「FAV HOTEL」主打多人數住宿，不僅客房面積寬敞、房內幾乎都規劃有簡易廚房、客廳、洗衣機等，營造出就像回家般的舒適感，安排長天數旅行相當方便。
8月下旬剛開幕的廣島分館就像是住進美術館般，飯店與專門企劃、收藏身心障礙藝術家作品的日本企業HERALBONY合作，推出美麗的藝術客房，不需額外加價就能住，4人同住包含早餐，每人4,000日圓起。
FAV HOTEL目前在日本全國有6棟分館，無論北海道、中部北陸、關西、四國或九州地區都有機會入住。
交通：JR廣島站徒步約9分鐘。
地址：廣島縣廣島市南區西蟹屋3-6-24
◎更多日本住宿情報，請鎖定「日本住宿情報局」。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言