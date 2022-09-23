動漫聖地！不是日本動漫迷也必知的關東著名景點 是動漫迷更要前往朝聖一波

不管是不是動漫宅，來到日本體驗他們的動漫二次元文化都是一種樂趣。無論是到傳說中的御宅聖地秋葉原，到女僕咖啡廳萌一下，或是到池袋腐女天堂走走，可都是體驗宅文化的經典行程。不過若覺得這樣的行程宅腐味實在太重（誤），那麼走訪一些動漫作品的取景聖地會是另一種選擇。不管是喜歡日劇、動漫、電影還是小說，走訪取景地都是日本旅遊的一大樂趣，一來是被取景總是有其代表性，二來是有劇情加持，也許原來看起來一般般的風景，品味起來都有不一樣的風味。這次就和你分享，在東京所在的關東一帶，有哪些經典到，就算你不是動漫宅沒看過那些作品，也值得知曉的幾個動漫場景聖地。

只要有稍微接觸過《火影忍者》這部作品，就會知道主角漩渦鳴人的體內住著九尾狐，因而擁有強大的查克拉。關於九尾狐，出現在不少東方傳說中，大多有詭計多端聰明，且擅長幻術迷惑人心的能力。在栃木的那須高原上，有個叫做殺生石的景點，傳說裡面封印有隻曾經危害世間甚至謀害天皇的九尾狐。雖然說，《火影》中的九尾狐是被封印在鳴人體內，而不是被封印在石頭裡，不過就因為殺生石的九尾傳說，還是吸引不少人前來朝聖。

值得一提的是，今年（2022年）3月時，這塊殺生石破裂成兩半，所以九尾狐可能再現身？不過其實，透過當地可利用的AR APP「COCOAR2」的照相功能，真的可以讓插畫九尾狐出現在鏡頭前，且這插畫版的九尾狐，是由日本知名插畫家姬川明輝繪製的唷！想要感受一下九尾狐的強大力量，不妨去殺生石看看。

殺生石

地址：枥木県那須市那須町町湯本182号

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在《鬼滅之刃》中，進入鬼殺隊可說是主角炭治郎的人生一大進程。儘管經過各種嚴格的訓練，不過最終是否能入隊，還是必須通過最終測驗。而這最終測驗的場景——藤襲山，是個一年四季都有紫藤花滿開的地方，而由於《鬼滅之刃》中的鬼們十分討厭懼怕紫藤花，藤襲山便成了關押鎮住鬼的所在。

雖然說藤襲山只是《鬼滅之刃》中的虛幻場景，不過日本國內的確有不少藤花名所可是賞藤花，而栃木的足利花卉公園就是其中一個。園內擁有約160歲樹齡的大藤樹，每年4月花季滿開時，總能吸引來自各處的遊客前往觀賞。尤其是，這裡入夜後還有藤花點燈，而這夜紫藤的氛圍與藤襲山的感覺更加相似，因而成為不少《鬼滅之刃》讀者們爭相朝聖的景點。

足利花卉公園（あしかがフラワーパーク）

地址：栃木県足利市迫間町607

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2018年《你的名字》全球風靡，讓日本動畫導演新海誠的名聲更加為世人所知。《你的名字》男女主角時空交錯的浪漫及有些懸疑的劇情，都是這部作品的迷人之處，而且中男主角比較常活動的東京都市場景，則有不少取景自新宿。所以，前些年不少粉絲在做「聖地巡禮」時，都在新宿踩了不少點，包括新宿車站南口、西新宿的環狀紅綠燈路口等。當然背景音樂要搭配Radwimps詮釋的原聲帶囉。

除了一些比較日常的新宿風景外，《你的名字》最後阿瀧和三葉交錯相遇的階梯，也是在新宿的四谷須賀神社，這個場景當年可真是爆紅。

除了《你的名字》外，新海誠的其他作品中，也常常出現新宿的場景，包括像《天氣之子》中，一樣能見到西新宿都廳通一帶的高樓林立、歌舞伎町的燈紅酒綠、新宿大鐵道高架橋（新宿大ガード）等。只可惜，《天氣之子》中女主角向男主角展現天晴神力時的場景代代木會場，由於建築實在太老舊，在前兩年被拆除了。另外，值得一提的是，在新海誠的另一部作品《言葉之庭》中的最主要場景，也是位於新宿的新宿御苑。由此或許可以看出⋯⋯導演對於新宿一帶是頗有感情的？（笑）

新宿御苑

地址：東京都新宿区内藤町11

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動漫是不少海外人士開始愛上日本的開始，而動漫聖地巡禮，當然也是不少人來到日本必行之事。其實無論有沒有看過這些作品，在觀光的同時可以知道一些特別精彩的故事，總是能讓旅行變得更加有趣味。下次在規劃行程時，不妨也把一些喜歡的動漫場景排入行程吧，相信你一定能享受那種身入自己喜歡的動漫場景中的樂趣。

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