居家空間滿滿都是小丸子！懷舊版「櫻桃小丸子」35周年紀念 優雅原創商品登場

【撰文:窩日本快訊/窩日本】

霹靂啪啦霹靂啪啦～熟悉的音樂旋律讓你想起了陪伴我們成長的櫻桃小丸子了嗎？今年是小丸子連載35周年紀念，為了慶祝這特別的日子，日本BELLE MAISON推出8款實用的小丸子原創紀念商品，而且全套蒐集完要花上大半年的時間？究竟是怎麼一回事呢？一起來看看！

以懷舊的櫻桃小丸子造型為主軸，推出8款經典原創商品，並採用「訂閱制」的方式，下單後每月支付該商品的費用，若該商品有四款就會分四個月寄到消費者手上，因此每個月都能讓粉絲抱持著期待的心情收到驚喜商品！

打造專屬於你的小丸子居家空間吧

迷你托盤

共六種圖案的迷你托盤，不僅能當餐盤使用，也可以做為居家裝飾的一部分！放在桌上收納雜物等也很適合～

訂閱回數：6回

價格：1,190日圓／一回

不鏽鋼隨行杯

四種造型的隨行杯，以沉穩的色系配上精緻的圖案，即使是小丸子的周邊商品，也不會顯得稚氣、大人也能輕鬆使用。不鏽鋼二重構造具有保溫效果，容量約260ml

訂閱回數：4回

價格：2,190日圓／一回

DIY裝飾畫框

放暑假與孩子們在家DIY打造專屬的畫框吧！六種不同的小丸子主題造型，每一款都非常可愛值得收藏～DIY時再搭配專用的裝飾畫筆與軟墊（660日圓）輔助使用唷~

訂閱回數：6回

價格：1,790日圓／一回

坐墊套

花紋非常細緻可愛，但又不會顯得幼稚的坐墊套，大小為45cm X 45cm，可以自己買適合大小的坐墊來套上喔~而且正反面都有不同設計的圖案，可以看心情換面享受不同的氣氛~

訂閱回數：4回

價格：1,290日圓／一回

布巾

圖案細緻華麗但又不俗氣的櫻桃小丸子布巾，使用方法非常自由多樣。48×48cm的適中大小，可以拿來裝便當盒或其他的小型物品，也可以掛在家中任何一面牆上當裝飾。大膽的配色與設計所呈現的小丸子世界觀，讓人不知不覺盯著看而忘了時間呢~

訂閱回數：4回

價格：990日圓／一回

其他商品歡迎到官網直接查詢，如果擔心商品太多，中途想取消訂閱也完全沒問題。有興趣的朋友不妨快尋找代購幫你下單訂回台灣吧！

照片轉自官網

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