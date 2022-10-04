快訊

竹北市長參選人林冠年驚傳酒駕 民眾黨決議開除他黨籍

直播／疫情連九升！本土+49509 境外+65 病歿+31

下次遊新瀉試著搭乘豪華觀光列車「雪月花」，一邊品嚐美食一邊欣賞風景吧！

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

位於日本北陸地方的新瀉以美麗的自然景色聞名，春夏一片新綠、秋天楓葉染紅，冬天則可看到迷人的雪景。有什麼舒適地欣賞景觀的方法？何不搭乘豪華觀光列車「雪月花」，安坐在車廂裡觀賞沿途變換的美景，還可品嘗當地食材製作的美食喔~

延伸閱讀:

⇒⇒ 出發吧！搭上寶可夢POKÉMON with YOU列車前進日本東北！同場加映行駛地區景點推薦

認識「雪月花」號列車

「雪月花」號由越後心動鐵道所營運的觀光列車，列車的設計到服務都十分講究，旨在讓乘客可享受到一場精彩的列車旅行。

雪月花號來往上越妙高站及系魚川站，會停靠二本木站、妙高高原站、直江津站及筒石站。

「雪月花」號車廂設計

雪月花號由日本建築師川西康之所設計，憑著出色的設計曾獲得日本鐵道友之會頒發的2017年桂冠獎，外觀採用鮮明而帶有傳統感覺的朱紅色，一號車廂和二號車廂分別有不同設備。

一號車廂

一號車廂設有日本所有列車中最大的窗戶，所有座位都面向窗戶，方便欣賞景色。你可以選擇寬敞的沙發或是較貼近窗邊的椅子，所有座位都有設有桌子方便享用飲料或食物。而窗戶材質也有隔熱作用，可阻擋90%的紫外線，即使在陽光明湄的日子搭乘也不怕會太熱或有暴曬的感覺，保證有愜意的搭乘體驗。

二號車廂

二號車廂同樣有一大面玻璃窗戶，而椅子及桌子更寬闊，會坐得更舒服。在車廂尾部的四人座位更可看到司機駕駛的過程，除了外面的風景也是難得可看到的場面。

這裡還設有「櫻花休息室」提供來自上越市、妙高市和系魚川市20家釀酒廠的新瀉名產清酒，乘客可以比較一番找出自己喜愛的一款。

另外，還有新瀉產紅酒、新瀉咖啡店所獨自調配的雪室咖啡、當地健康飲品雪下胡蘿蔔汁、日本啤酒等多種飲料可以選擇。

在「雪月花」號列車上品嚐美食

搭乘日本火車時又怎可缺少美味的鐵路便當？在上午和下午開出的雪月花號列車會提供不同菜色的便當，兩款都請來著名大廚監修，使用新瀉時令的當地食材製作，所以根據搭乘的季節，菜單也會稍有不同，以下是一些例子：

由出身自新瀉縣的二星級廚師飯塚隆太所監修的法國菜，蝦仁餡餅、糖醋油炸鯛魚等開胃菜使用了從新瀉漁港中獲取的海鮮

主菜則以新潟蔬菜製作，可樂餅加了當地傳統Kanzuri柚子胡椒調味料，帶有清新香氣，搭配賞心悅目的蔬菜卷、法式雞卷與新瀉雞肉牛蒡卷；

接著是以妻有豬肉製作的三明治與日式飯糰，品嚐新潟著名米飯。加上濃郁的玉米湯與甜點，非常豐富的午餐。

下午班次使提供的則是由200年歷史傳統料亭的五代目大廚青木孝夫所監修的日本料理。首先是鋪滿了糸魚川市名產香住蟹肉的散壽司，配以使用當地蔬菜及海鮮製作的郷土料理，如山椒烤鯛魚或鱸魚、牛肉捲、茶碗蒸等等。還少不了放了沙丁魚糰子的味噌湯、清爽的寒天與甘酒等甜點。

無論是法式或日式都可品嚐到新潟食材的滋味，搭配窗外景色更是錦上添花。

雪月花號列車真是個獨特又寫意的旅行方式，在車上品嚐美食，看看風景，順便可以到其他地方旅遊，到新瀉旅行時必定要試試看！

窩日本推薦閱讀：(懶人包)東京交通一日券12種總整理+活用法及推薦行程分享–東京地下鐵、JR一日券、東急電鐵一日券等等　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 咖啡廳 東京 海鮮 酒店 咖啡

延伸閱讀

南瑪都颱風襲日雨量創紀錄 至少2死、豐田等廠商停工

日媒稱年輕人流行小紅書「貼近潮流、與世界接軌」 日網傻眼質疑真實性

英國女王國葬 日本皇室罕見出席

中國遊客不來 亞洲各國望穿秋水

相關新聞

喜迎日本重啟入境觀光！Palace Hotel Tokyo推開業10周年紀念入住套餐

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著有日出之國美譽的日本迎來旅行的新曙光，該國頂級奢華酒店之一現正準備再次歡迎國際旅客到訪。為紀念酒店開業10周年，Palace Hotel Tokyo揭幕其全新入住套餐，誠邀

下次遊新瀉試著搭乘豪華觀光列車「雪月花」，一邊品嚐美食一邊欣賞風景吧！

位於日本北陸地方的新瀉以美麗的自然景色聞名，下次可以試試搭乘豪華觀光列車「雪月花」，安坐在車廂裡觀賞沿途的美景，還可品嘗當地食材製作的美食喔~

日本3家「美容品牌概念店」 體驗最新護膚及化妝服務，還有咖啡廳網美打卡？

很多知名化妝品/護膚品品牌都有在日本開概念店提供特別的美容服務，有些甚至附設咖啡廳可以吃吃甜點，讓你身心都感到療癒放鬆，提升女子力！

日本最強開運景點！5座神社統統拜 走過橋就能到愛知縣「竹島」

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】「竹島」是愛知縣蒲郡市的知名地標。這座小島不需要搭船，用走的過橋就能到；長387公尺的竹島橋連結著竹島和陸地，由於自然生態豐富，整個竹島都被指定為國家天然紀念物。 「

這倒是第一次見！老字號露天溫泉「箱根小涌園」迎接萬聖節 推出「超絕景南瓜溫泉」

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】 日本人因應香氣或療效會在溫泉裡放藥草、蘋果、玫瑰、柚子等，不過在露天溫泉中放「大南瓜」倒是第一次看到。 箱根小涌園Yunessun是當地的老字號溫泉樂園，經常推出紅

「吉卜力主題公園」2022年11月愛知縣開幕！實景照片、園區看點一次報你知～

粉絲們最期待的吉卜力主題公園，第一期的三個園區即將於今年秋天在愛知縣與大家見面！有哪些看點呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。