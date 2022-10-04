下次遊新瀉試著搭乘豪華觀光列車「雪月花」，一邊品嚐美食一邊欣賞風景吧！

【撰文:Shinon/ 窩日本】

位於日本北陸地方的新瀉以美麗的自然景色聞名，春夏一片新綠、秋天楓葉染紅，冬天則可看到迷人的雪景。有什麼舒適地欣賞景觀的方法？何不搭乘豪華觀光列車「雪月花」，安坐在車廂裡觀賞沿途變換的美景，還可品嘗當地食材製作的美食喔~

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認識「雪月花」號列車

「雪月花」號由越後心動鐵道所營運的觀光列車，列車的設計到服務都十分講究，旨在讓乘客可享受到一場精彩的列車旅行。

雪月花號來往上越妙高站及系魚川站，會停靠二本木站、妙高高原站、直江津站及筒石站。

「雪月花」號車廂設計

雪月花號由日本建築師川西康之所設計，憑著出色的設計曾獲得日本鐵道友之會頒發的2017年桂冠獎，外觀採用鮮明而帶有傳統感覺的朱紅色，一號車廂和二號車廂分別有不同設備。

一號車廂

一號車廂設有日本所有列車中最大的窗戶，所有座位都面向窗戶，方便欣賞景色。你可以選擇寬敞的沙發或是較貼近窗邊的椅子，所有座位都有設有桌子方便享用飲料或食物。而窗戶材質也有隔熱作用，可阻擋90%的紫外線，即使在陽光明湄的日子搭乘也不怕會太熱或有暴曬的感覺，保證有愜意的搭乘體驗。

二號車廂

二號車廂同樣有一大面玻璃窗戶，而椅子及桌子更寬闊，會坐得更舒服。在車廂尾部的四人座位更可看到司機駕駛的過程，除了外面的風景也是難得可看到的場面。

這裡還設有「櫻花休息室」提供來自上越市、妙高市和系魚川市20家釀酒廠的新瀉名產清酒，乘客可以比較一番找出自己喜愛的一款。

另外，還有新瀉產紅酒、新瀉咖啡店所獨自調配的雪室咖啡、當地健康飲品雪下胡蘿蔔汁、日本啤酒等多種飲料可以選擇。

在「雪月花」號列車上品嚐美食

搭乘日本火車時又怎可缺少美味的鐵路便當？在上午和下午開出的雪月花號列車會提供不同菜色的便當，兩款都請來著名大廚監修，使用新瀉時令的當地食材製作，所以根據搭乘的季節，菜單也會稍有不同，以下是一些例子：

由出身自新瀉縣的二星級廚師飯塚隆太所監修的法國菜，蝦仁餡餅、糖醋油炸鯛魚等開胃菜使用了從新瀉漁港中獲取的海鮮；

主菜則以新潟蔬菜製作，可樂餅加了當地傳統Kanzuri柚子胡椒調味料，帶有清新香氣，搭配賞心悅目的蔬菜卷、法式雞卷與新瀉雞肉牛蒡卷；

接著是以妻有豬肉製作的三明治與日式飯糰，品嚐新潟著名米飯。加上濃郁的玉米湯與甜點，非常豐富的午餐。

下午班次使提供的則是由200年歷史傳統料亭的五代目大廚青木孝夫所監修的日本料理。首先是鋪滿了糸魚川市名產香住蟹肉的散壽司，配以使用當地蔬菜及海鮮製作的郷土料理，如山椒烤鯛魚或鱸魚、牛肉捲、茶碗蒸等等。還少不了放了沙丁魚糰子的味噌湯、清爽的寒天與甘酒等甜點。

無論是法式或日式都可品嚐到新潟食材的滋味，搭配窗外景色更是錦上添花。

雪月花號列車真是個獨特又寫意的旅行方式，在車上品嚐美食，看看風景，順便可以到其他地方旅遊，到新瀉旅行時必定要試試看！

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