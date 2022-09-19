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最萌收藏！「日清 X 迪士尼」超強聯名杯麵珍藏組 好吃又療癒 還有米奇衛兵幫你堅守美味

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自shopDisney
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日本經典泡麵品牌「日清」和「迪士尼」的超強聯名來了！視覺與味覺的雙重療癒，還有多款系列周邊商品，管他是泡麵控還是迪士尼控，先收就對！

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此次，「日清」與「迪士尼」聯手推出一系列商品，包含聯名款杯麵、米奇杯麵沙漏計時器、可愛杯麵TSUM TSUM小玩偶等。「聯名款杯麵」在經典的日清杯麵外包裝上多了巧思，除了有可愛活潑的米奇、唐老鴨及高飛陪你享用美味外，還有超萌鐵盒讓你收藏，先搶再說！

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「米奇杯麵沙漏計時器」上的米奇化身杯麵衛兵，幫你注意美味時刻，可愛又實用，真的太有創意啦！還有多款TSUM TSUM聯名小玩偶，小小杯麵變身TSUM TSUM小夥伴們的家，是不是超Q！周邊一次收，快樂輕鬆有，快來Get你的日常療癒小物吧！

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迪士尼 日本美食 泡麵 杯麵

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