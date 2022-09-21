岩手必吃！盛岡人的靈魂食物「福田麵包」，聽說夾心口味超過60種，你吃過嗎？

福田麵包在岩手縣無人不知，是盛岡人的靈魂食物。 圖：岩手縣觀光協會／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】許多人搭東北新幹線在盛岡車站途中下車時，肯定會到車站2樓外帶一份福田麵包來吃！這款被稱為「盛岡人靈魂食物」的麵包，你也吃過嗎？

▍ 福田麵包的起源&人氣種類

1948年創業的「福田麵包」，以銷售夾心麵包(コッペパンサンド)聞名。據說是1970年代於岩手大學賣麵包時，為了想讓學生吃飽，而發想出「一個夾心麵包搭配一盒牛奶等於白飯2菜1湯的熱量吃法」，擁有各種鹹甜食材互搭的夾心麵包因此誕生，也成為該店的招牌長銷商品。

目前店內光是可供選擇的夾心種類據說超過60種，人氣夾心組合前4名分別為紅豆奶油、花生奶油、果醬奶油、抹茶紅豆，通常每款夾心麵包因應組合內餡不同，價格約落在180至400日圓之間。

▲福田麵包光夾心食材就超過60種，任意搭配可達數百種！ 圖：岩手縣觀光協會／來源

▍ 本店現做現吃最讚，盛岡車站內隨手外帶很方便

推薦可到距離盛岡車站徒步約15分鐘的「福田麵包長田町本店」，可以盡情選擇喜歡的內餡組合，請店員現做現吃最新鮮美味，店內也有提供飲食空間。沒時間的話就是直接在盛岡車站2樓北剪票口旁的賣場，直接包裝好的各種夾心麵包隨你選，只要付錢立刻就能帶走。

\ 福田麵包哪裡買？/

★長田町本店：盛岡市長田町12-11，從盛岡車站東口徒步約1公里、15分鐘。

營業時間為7:00-17:00。

★iwate tetoteto：盛岡車站2樓北剪票口旁邊。

■ 完整照片報導請看日本旅行情報局。

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