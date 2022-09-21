尋幽舒心之旅！「神樂坂」一個讓旅人最想在東京迷路的地方，不容錯過的味覺饗宴

日本自由行開放在即，下一趟東京之行跳脫逛街爆買行程，來一場隨性的尋幽舒心之旅吧！

位於新宿區的神樂坂是個以坂道而著稱的地區，此區域內擁有多達60多處的坂道。圖片／東京觀光事務所台灣辦事處提供

位於新宿區的神樂坂，是一處集江戶街道風情與和洋氛圍的靜謐懷舊幽境，漫步在古樸的坡道上，迎接而來是隱身在巷弄之間的悠然景緻，就算迷了路，也有另一番閒情逸致。

在這些蜿蜒的石磚小徑上，隱藏不少珍饈美味，有日本首間哈密瓜特製甜品專賣店、羽釜煮飯鍋炊製的蓬鬆口感白米飯定食、名廚齋藤元志郎監製炸豬排加持的蕎麥麵店、米其林摘星料理人橋本幹造開設的日本料理，每一家都值得旅人前來大快朵頤。

大道上拐入坡道小徑 立馬感受悠閒氛圍

神樂坂位於東京都新宿區牛込地區的西南邊，是一處以「坂道」而聞名的區域，區域內的高低差20公尺以上，並擁有地藏坂、逢坂、輕子坂等多達60多處的坂道於此。神樂坂在大正時期，曾是日本首屈一指的花街，而如今在當地還是能夠看到路幅不寬的石板路、高級料亭等使人遙想花街榮景的建築與風貌。

若想造訪神樂坂地區，建議可從這些車站下車再步行前往，神樂坂站（東京Metro地鐵東西線）、牛込神樂坂站（都營地鐵大江戶線）、飯田橋站（東京Metro地鐵南北線/東西線/有樂町線、JR中央線/總武線、都營地鐵大江戶線），交通十分便利。

巷弄間隱藏版美食不容錯過

左上：兵庫橫丁、左下：捉迷藏橫丁、右上：藝妓小路、右下：神樂小路。圖片／東京觀光事務所台灣辦事處提供

神樂坂一帶擁有許多可以感受日式風情的特色小徑，譬如在舊時曾經因為設置武器倉庫（兵庫）而得名的「兵庫橫丁」，或由錯綜複雜的小路所構成的「捉迷藏橫丁」，皆保留了石板路與木製黑籬笆連綿不斷的建築樣式，呈現出江戶時代的舊時氛圍。

另外，像是以往藝妓時常出沒的石階小路「藝妓小路」或拉麵店等各式餐飲店家聚集的「神樂小路」等，也是值得一訪的有趣巷弄。神樂坂除了巷弄氛圍迷人之外，隱藏在神樂坂各處的美食也不容錯過。

果房哈密瓜與浪漫（果房メロンとロマン）日本首間哈密瓜產品專賣店的特製甜品

專賣店的「哈密瓜冰淇淋汽水」使用哈密瓜特製的義式冰淇淋並佐以厚實的哈密瓜切片。圖片來源：Ⓒ果房哈密瓜與浪漫

以出產哈密瓜而聞名的青森縣津輕市，在東京所創設的特產直銷商店，同時也是日本首間的哈密瓜產品專賣店。可在此品嘗哈密瓜百匯冰淇淋、哈密瓜冰淇淋汽水、哈密瓜泡芙、哈密瓜布丁、哈密瓜起司蛋糕等等，店家善用哈密瓜與時旬食材的搭配，創造出口感獨特的美味甜點。

品嚐用羽釜煮飯鍋炊製的美味白米飯

每道定食皆使用以羽釜煮飯鍋所炊製而成的米飯，口感蓬鬆且粒粒Ｑ彈。圖片來源：ⒸAKOMEYA TOKYO

AKOMEYA食堂是以販售日本各地嚴選的白米、調味料、烹飪器具等日常生活雜貨而知名的「AKOMEYA」所營運的食堂。神樂坂店所推出的定食，最大的特色就是其白飯是使用羽釜煮飯鍋來炊製，並搭配上該品牌所精挑的調味料與食材。定食內容會依照當季食材而變更，夏季時還會推出期間限定的剉冰甜品。

名廚齋藤元志郎監製炸豬排加持的蕎麥麵店

提供蕎麥麵店難得一見的炸豬排料理，使用低溫費時的炸法，保留住豬肉本身的清甜脂質。圖片來源： ⒸStyLe.inc.

使用石臼研磨的蕎麥粉所手工製成的蕎麥麵，其麵體口感滑順並散發著蕎麥的清香氣息。與其他蕎麥麵店最大不同之處，在於神樂坂山SEMI還能夠品嘗到由名廚齋藤元志郎所監製而成的炸豬排，以低溫費時的手法所炸好的里肌肉豬排或腰內肉豬排，肉質十分軟嫩而不柴，每一口皆能感受到豬排溢出的清甜脂質。

米其林摘星料理人橋本幹造的餐廳

店主以米其林摘星的精湛手藝，提供發揮季節性食材的日式料理套餐。圖片來源：Ⓒ橋本幹造-日本料理 一凛

由米其林摘星料理人橋本幹造所開設的日本料理餐廳，主要提供由廚師依據當日食材所自由搭配的日式料理套餐，魚類從築地、金澤、福井等各縣購入，蔬菜也選自日本各產地並與京都的特約農園配合。料理人善用各種嚴選食材打造出能夠感受當地文化習俗的日式料理體驗。（此餐廳為完全預約制）

以上各店家的菜單內容，請依照店家官網或現場提供的內容為準。

【INFO】

果房哈密瓜與浪漫（果房メロンとロマン）地址：東京都新宿区神楽坂3-6-92營業時間：11:30～17:30（周一・二公休，若遇假日則營業）電話：03-6280-7020網站：（日文）

AKOMEYA食堂 神樂坂地址：東京都新宿区矢来町67番地（AKOMEYA TOKYO in la kagū設施裡面）營業時間：11:00～20:00(L.O.19:30）電話：03-5946-8243網站：（日文）

神樂坂山SEMI（神楽坂山せみ）地址：東京都新宿区神楽坂5-31 １F營業時間：【週一至週五】午餐：11:00〜15:00晚餐：17:00～22:00【週六、週日、假日】11:30～22:00電話：03-3268-7717網站：

／延伸閱讀／

Editor／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/206881