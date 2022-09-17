高雄大好き！暌違3年台日首場實體交流「Taiwan Plus 2022台灣吉日」東京登場

綠園道彩繪，歡迎國外旅客來一趟巷弄小探險。 圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】日本，好久不見！暌違3年，由中華文化總會邀請全台超過50個特色攤位的台日首場實體觀光、文化藝術交流活動「Taiwan Plus 2022台灣吉日」，即將在9月17、18兩日在東京上野隆重登場，高雄市政府觀光局也不缺席，這次除準備新的觀光行銷影片「高雄大好き」分享給久違的日本民眾，更準備最新的高雄觀光吃喝玩樂旅遊資訊，展場透過趣味小遊戲、特色贈品與民眾互動，希望讓大家看到高雄這3年來的新觀光意象，冀望日後國境開放，日客旅遊台灣、首選高雄，重新體驗高雄獨特的人情味及熱情。

▲活動主視覺，象徵將最新潮、最好玩、最美味的「最高雄」帶到日本。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市長陳其邁表示，台日關係友好、疫情前日本就是來高雄旅遊非常重要的遊客市場，後疫情時代高雄市會更加重視各國外市場的聯繫與推廣，特別是日本、韓國、香港以及東南亞各國都是我們要努力爭取的客源。

世界的觀光趨勢在疫情期間發生質變，唯一不變的是高雄對於山海河港觀光的持續推動，並加強景區相關軟硬體的建設，如南橫的重新開放，帶動高雄後花園東九區發展；還有深深吸引國外旅客的茂林、那瑪夏、桃源三區的原民文化及瑰麗山景；市區的建設也不曾停歇，如璀璨的港內亞灣區、綠園道鋪成城市的綠色動脈、歷史軌跡的鹽埕及鼓山哈瑪星等；還有滿滿潮味風景及無敵海鮮的旗津及南北高雄茄萣、永安、彌陀、梓官、林園等，是全台獨有豐富多元的觀光景緻，加上今年高雄首次入榜2022米其林及必比登的39間美食餐廳，絕對可在國境開放後，吸引更多國際觀光客慕名而來，品嚐令人驚豔的高雄美食。

▲高雄觀光亮點多，適合外國旅客輕鬆愜意旅遊。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長周玲妏進一步表示，本次參加中華文化總會的「Taiwan Plus 2022台灣吉日」，將在日本時間9月16日有展前日本記者會，宣告臺日兩國在後疫的首場觀光文化交流活動；17、18日上午11點至18點，於東京上野恩賜公園舉行實體展覽。這次特別邀請市府兩位發言人周璟瑜及張硯卿，協助拍攝新的觀光行銷影片「高雄大好き」，將在日本展場首播，從東高山城、市區街景、美麗港灣等一覽無遺，藉由兩位知性美麗發言人的視角，帶大家發現蛻變中的高雄新亮點。

▲高雄美食多元，食力堅強，高手在民間必比登等國際觀光客來嘗鮮。 圖：高雄市政府觀光局／提供

周璟瑜表示，這次影片拍攝，印象最深刻的是在六龜與茶農體驗採山茶，發現山茶與茶樹完全不同，茶香入口帶有蜂蜜的甘甜，尾韻清香宜人，覺得日本的朋友們有機會來高雄品茗，一定會深深愛上！張硯卿表示，藉由這次行銷高雄觀光的拍攝，走訪高雄非常多美麗又有特色的景點。

不論是在綠園道騎單車，欣賞社區的彩繪藝術，還是搭乘輕軌漫遊港灣，高雄越來越美，真的讓人驚艷！兩位發言人希望透過影片，讓日本民眾再次重溫高雄美麗的山海河港、歷史文化底蘊，更認識蛻變中的高雄，在國境開放後，快來高雄觀光旅行吃美食！

▲騎Ubike徜徉城市綠園道，享受悠閒時光。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲寶來花賞溫泉公園可以溫暖療癒旅客的心。 圖：高雄市政府觀光局／提供

另兩天展期活動，觀光局也特別設計台灣夜市常見的互動遊戲，讓來訪民眾可以透過趣味遊戲，重新認識不一樣的高雄，民眾只要說出要去的高雄著名地標或美味小吃（如龍虎塔、高雄流行音樂中心、駁二藝術中心、旗津彩虹教堂、肉燥飯、大碗公冰、烤魷魚、輕軌列車等）並投擲圈環套中目標，即表示可以心想事成，並獲得高雄特色贈品。

希望藉由兩天的實體展覽活動及相關社群平台，提供日本民眾最新的高雄訊息，把高雄的國際觀光品牌形象及知名度，進一步在日本擴散，讓更多日本人越來越愛高雄。

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