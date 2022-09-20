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挑戰騎單車遊琵琶湖！新手必知二三事，看這篇就對

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圖：琵琶湖・近江路觀光圈活性化協議會／來源
圖：琵琶湖・近江路觀光圈活性化協議會／來源

騎乘自行車暢遊琵琶湖一點都不難！做好功課一起出發吧！　圖：琵琶湖・近江路觀光圈活性化協議會／來源
騎乘自行車暢遊琵琶湖一點都不難！做好功課一起出發吧！　圖：琵琶湖・近江路觀光圈活性化協議會／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】滋賀縣擁有日本最大湖「琵琶湖」，從京都前往不到1小時即能抵達，從大阪、名古屋也是能當天往返的距離。湖畔城市保留著古老的街道和城堡，擁有優美風光和日本自古以來的生活氣味。推薦可以利用自行車遊琵琶湖周邊，能夠以恰到好處的速度輕鬆慢遊。

若沒有經驗也不用擔心，琵琶湖畔的自行車路線規劃完善，適合新手入門。

▊騎自行車繞琵琶湖一周要多久？

琵琶湖一周約220公里，騎自行車約10小時可以完成，建議可以規劃成2天1夜或3天2夜愜意之旅，走訪環繞琵琶湖的滋賀縣各城市。

▲「米原站前自行車車站」設立於JR米原站東口。　圖：琵琶湖・近江路觀光圈活性化協議會／來源
▲「米原站前自行車車站」設立於JR米原站東口。　圖：琵琶湖・近江路觀光圈活性化協議會／來源

▊推薦季節？

推薦春天（尤其5月）和秋天，夏天也可以，但天氣炎熱要注意身體狀況。冬日寒冷且若遇積雪前進不易，不建議騎車。

▲「米原站前自行車車站」具備多款自行車提供遊客租借。　圖：琵琶湖・近江路觀光圈活性化協議會／來源
▲「米原站前自行車車站」具備多款自行車提供遊客租借。　圖：琵琶湖・近江路觀光圈活性化協議會／來源

▊新手推薦路線？

米原市、長濱市、彥根市所在的琵琶湖東側相較於西側路線較平坦好騎，適合想首次挑戰的人。且米原車站設有自行車出租站，從京都或名古屋搭乘新幹線來就可以馬上出發！

▲不僅提供自行車租借，站內也設有淋浴間等設施。　圖：琵琶湖・近江路觀光圈活性化協議會／來源
▲不僅提供自行車租借，站內也設有淋浴間等設施。　圖：琵琶湖・近江路觀光圈活性化協議會／來源

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