親手設計！以牛仔褲聖地「岡山」的高級丹寧布、親手打造屬於自己的牛仔褲吧

【撰文:Anita/ 窩日本】

每個人的衣櫃中最基本的一項單品就是牛仔褲了，不管任何場合、任何季節只要套上牛仔褲就能出門，牛仔褲從發展到現在除了功能性之外更追求時尚感，在東京你還可以體驗用來自「牛仔褲聖地」岡山縣倉敷的高級丹寧布親手打造出只屬於自己風格、全世界僅有一件的牛仔褲，連傑尼斯偶像菊池風磨、小瀧望，人氣女星永野芽郁、今田美櫻都曾造訪並體驗製作過！

小編這次也去體驗了自己設計牛仔褲，過程非常有趣，而且牛仔褲非常地修飾身材，穿起來有大長腿效果！

體驗親手設計牛仔褲的樂趣

這次小編去體驗的是來自岡山的牛仔褲品牌「Betty Smith」位於東京惠比壽的工房。Betty Smith是知名大廠Big John特別針對女性這一塊而推出的，不但是日本國內第一間發展LADY’S JEANS的品牌，現在更已經是女性牛仔褲界的的龍頭。

不但時尚服飾品牌BEAMS也委託Betty Smith生產原創商品，還和JR西日本的新幹線合作限量車內商品，創下立即完售的記錄！（Betty Smith也有生產男性牛仔褲）

牛仔褲製作體驗流程

1.由工作人員說明製作流程，並挑選喜好的牛仔褲樣式試穿

從惠比壽西口出來直走約五分鐘就能抵達工房所在地，一進入位於5樓的工房就能看到品牌吉祥物Betty娃娃在門口迎接。向工作人員報到並聽取流程說明後，即可開始挑選牛仔褲。

女性牛仔褲主要有三種版型，不敗款煙管褲、穿起來超顯瘦的SKINNY、時下流行的寬褲，小編選擇的是寬褲。從腰圍28~30的尺寸皆有。如果習慣穿得更寬鬆或想要在造型上更男孩風一些的話也可以選擇男款牛仔褲。

在這裡一切規則都能打破，全部都能依自己的喜好決定。

所需時間：10分鐘

2.試穿牛仔褲，決定款式與長度

女性最煩惱的就是梨型身材讓屁股顯大、看起來腿粗，師傅只是用目測就先拿了S號讓小編試穿，但是平常褲子都要穿M號以上的小編對自己沒什麼信心，硬要師傅也拿M號給我。

沒想到S號不但穿進去了，還有縮小腹和屁股的效果，雖然是寬褲但是腿顯得很長，Betty Smith不愧是女性牛仔褲界第一把交椅，完全很懂女性的身體！

試穿完後由師傅來量長度與評做看有沒有其它需調整之處。

所需時間：10分鐘

3.挑選鈕扣、鉚釘、皮革標籤

要讓牛仔褲看起來更顯獨一無二，當然要在裝飾上花一點功夫。這個階段可說是體驗的重頭戲，因為從鈕扣、鉚釘到皮革標籤都可以自己選！

鈕扣基本款有24種，加上HELLO KITTY特殊版2款可以選（HELLO KITTY需另外加價400日圓），樣式超級多！

除了有品牌象徵Betty Smith娃娃頭，並細分為有無拋光、銀色金色、鏽面處理等6種，還有日本特色十足的富士山、手裏劍，以及象徵職人的縫紉機等等。

多種顏色可挑，可釘在任意處

固定於口袋邊的鉚釘則是有各種顏色、花紋可選，甚至還有花形，以及裡面鑲有狗狗肉球的樣式，超級可愛。基本可選6個，如果想要再增加鉚釘，則每個加收200日圓。

鉚釘不一定要釘在口袋上，也可以釘在褲腳或任何地方，總之發揮你的創意吧！

縫在背面的標籤更是多到眼花繚亂，讓人選擇困難症發作！有招牌Betty Smith、象徵日本倉敷製造的「KURASHIKI DEMIN JAPAN」各色皮標籤，也有美國復古漫畫風十足的布標籤。師傅說有人甚至會選縫二個以上標籤在左右腰或是褲袋上，每次他都為客人的創意十足感到佩服不已。

所需時間：10分鐘

4.以專用機器自己固定鈕扣、釘上鉚釘

告知師傅你想要釘鉚釘的地方後牛仔褲上會被做上標記。接著就利用專用機器來為牛仔褲釘上扣子和鉚釘吧！

步驟1:將鈕扣和釘子嵌入機器中

步驟2:對準記號

步驟3:用力踩踏機器後就會牢牢固定住了

大台的機器是用來固定褲頭鈕扣的。將固定端投入洞中，自己選好的鈕扣扣到機器上端，接著再使出吃奶力氣用力踩踏到底就固定了！

鉚釘則是用較小台的機器去固定，原理一樣，在較多層的口袋交界處需要花比較多力氣，但釘著釘著好像越來越上手，甚至有種上癮的感覺想多釘一些在褲子上呢！

所需時間：10分鐘

5.由師傅修改褲管與縫製皮革標籤

釘好扣子之後已經差不多完成了！最後由師傅幫忙縫上標籤和修改褲子。師傅非常地細心，他會和你確認要四邊縫上還是要保留洞讓皮帶也能穿過，在縫製過程中也很小心。

小編選了白色的皮標後，師傅也會提醒我說穿久了邊緣可能會被染色，但這也是牛仔褲穿久染上屬於自己風格的醍醐味。

所需時間：20分鐘

6.選擇手提袋、完成

參加完全部的體驗活動後，還會附上裝牛仔褲的提袋作為贈禮，每個季節還會有不同款式、不同材質的袋子，這次是可以從綠色的棉袋或是白色的絨布袋中二擇一。

體驗感想

雖然看似動手體驗的部份只有在鈕扣和鉚釘，但實際上從選褲型、選扣子上更花心思，在選的同時一邊想像著成品的樣子是最大的樂趣所在，而實際完成穿上後更是有種莫名的感動和欣喜，很想要去路上瘋狂展示自己精心設計的褲子。

除了做牛仔褲之外，其實在Betty Smith還能做各種大大小小的體驗活動，像是打造牛仔外套、牛仔背心，量身訂作一套牛仔西服，小學生還可以參與吊飾、筆袋，化妝包，托特包製作。下次到日本旅遊時，就來體驗製作原創牛仔商品的樂趣吧。

BettySmith惠比壽工房

150-0021 東京都澀谷區惠比壽西2丁目4−7NN States 大樓 5樓

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