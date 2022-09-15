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漲聲連連！疫後玩東京迪士尼度假區、日本環球影城先準備好錢錢

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圖：東京迪士尼度假區、USJ LLC.／來源
圖：東京迪士尼度假區、USJ LLC.／來源

美女與野獸「城堡奇緣」能夠乘坐搖擺律動的魔法茶杯，遊歷迪士尼電影《美女與野獸》世界！　圖：東京迪士尼度假區／來源
美女與野獸「城堡奇緣」能夠乘坐搖擺律動的魔法茶杯，遊歷迪士尼電影《美女與野獸》世界！　圖：東京迪士尼度假區／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】疫情期間，東京迪士尼度假區、日本環球影城接連推出美女與野獸「城堡奇緣」、超級任天堂世界等新遊樂設施＆新園區，是否也讓你看得心癢癢，等不及想衝一波？

不過現在可能要稍微惦惦荷包了！為了有效分流淡旺季來客量、提升入園體驗，兩大樂園近日宣布將調漲票價，快來看看調整後的價格為何？

東京迪士尼度假區

東京迪士尼度假區去年起推行浮動式票價，目前成人1日券票價幅度落在7,900～9,400日圓。而隨著明年度東京迪士尼海洋的新園區「夢幻泉鄉」開幕，預計最高票價將會調漲，最低價則維持在7,900日圓。

★2023年度「夢幻泉鄉」開幕後調整為7,900～9,400+？日圓。

▲疫後暢遊東京迪士尼度假區，推薦避開假日前往，省荷包玩得更盡興！　圖：東京迪士尼度假區／來源
▲疫後暢遊東京迪士尼度假區，推薦避開假日前往，省荷包玩得更盡興！　圖：東京迪士尼度假區／來源

▊日本環球影城

同樣採浮動票價機制的「日本環球影城」，目前成人1日券為8,400～9,400日圓，但也將於10月下旬起將調高至8,900～9,800日圓，之後票價是否維持則未有定論。

★2022/10起調整為8,900～9,800日圓

▲日本環球影城「超級任天堂世界」設施一景。　圖：USJ LLC.／來源
▲日本環球影城「超級任天堂世界」設施一景。　圖：USJ LLC.／來源

▲入口處設計為超級瑪利歐系列經典的水管造型，彷彿身歷其境！　圖：USJ LLC.／來源
▲入口處設計為超級瑪利歐系列經典的水管造型，彷彿身歷其境！　圖：USJ LLC.／來源

雖然2大樂園的旺季票價變貴，但日圓匯率也來到低點。如果想省荷包，首先就是避開假日前往，例如東京迪士尼度假區最低票價通常落在周二至周四。另外也可選購「星光票」等，用約6～7折的超值價開心玩！

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迪士尼 東京 環球影城

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