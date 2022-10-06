疫後遊日！南熱海推出「包棟溫泉別墅」 獨佔相模灣美景

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】疫後旅行不考慮住人多的飯店或旅館？那就嘗試包棟別墅！由日本不動產公司RESOL經營的別墅型住宿品牌「Suite Villa」現於日本有超過20棟分館，官網就能簡單預約，還有長住優惠方案可選。

▲獨棟別墅具備溫泉浴池，讓疫後旅行更安全、不用擔心人擠人。 圖：リソルホールディングス株式会社／來源

可眺望相模灣的溫泉別墅「Suite Villa Oceanview南熱海」今年6月開幕，距離熱海溫泉街車程約30分鐘，具備引流而來的硫酸鹽泉，據說對高血壓、動脈硬化等都有功效。

▲館內具備獨立外陽台，能夠感受不同時間點的相模灣美景變化。 圖：リソルホールディングス株式会社／來源

約50坪的空間規劃出二大床房、和室、客廳、廚房與外陽台，最多可容納12人同住，每人每晚10,000日圓起；若是4人同住則每人15,000日圓起。

靜岡縣 Suite Villa Oceanview南熱海

交通：JR網代站車程約10分鐘。

地址：靜岡縣熱海市下多賀1702-429

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