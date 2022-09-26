願再次改名鮭魚！東京3間鮭魚控夢幻名單：鮭魚拉麵、雙色鮭魚丼、豪氣鮭魚便當

還記得不少人為了享優惠品嚐免費鮭魚料理，為此改名的新聞事件嗎，到底鮭魚有什麼魅力？其實鮭魚不僅富含多種營養成分，其豐富油脂、入口即化的美味還真讓人垂涎三尺，無法抗拒！

這次特別推薦有「美食天堂」之譽的東京，精緻又令人驚艷的鮭魚料理，包括融合法式料理手法的奢華鮭魚拉麵、多種產地口味一次品嚐的肥美鮭魚丼、厚切豪氣鮭魚便當，讓鮭魚控來一趟滿足口腹之慾的美食踩線之旅！

白鮭魚法式拉麵 顛覆所有想像

人氣招牌菜色「白鮭魚拉麵（白サーモンラーメン）」鮭魚的適中鹹度搭配蘿蔔泡沫的自然甜味，堪稱絕配！圖片來源：Ⓒ鮭魚noodle3.0

鮭魚拉麵專賣店「鮭魚noodle3.0」總料理長坂祥太，擁有豐富的法式料理背景，他在日本人所熟悉的國民美食拉麵中，匯入日式料理少見的新穎烹飪技法，巧妙打造拉麵新樣貌，讓品嚐的食客輕鬆地享用看似門檻很高的法式料理。

使用的鮭魚來自日本知名的養殖場「林養魚場」，店家以整隻購入的方式來增添料理的多元性。圖片來源：Ⓒ鮭魚noodle3.0

店家以整隻鮭魚購入方式，採買日本境內著名魚類養殖場「林養魚場」所培育的優質鮭魚，取其主要的魚肉之外，連內臟、魚皮等部位，也不浪費使用地淋漓盡致；從食材的選用至烹煮的流程，足見店家的巧思與堅持。

「牛肝菌鮭魚拉麵（ポルチーニサーモンラーメン）」 味道濃郁，搭配麵裡的法式長棍麵包一起吃剛剛好。圖片來源：Ⓒ鮭魚noodle3.0

為了保有極致的口感，在處理食材的技法上，「鮭魚noodle3.0」是使用分子調理器來抑制水分流失以保留食材本身的湯汁，還利用一氧化二氮將食材打成泡沫狀以帶出法式料理的高級口感。

人氣招牌菜色「白鮭魚拉麵」受到許多饕客的推崇，軟嫩多汁的鮭魚保有的適中鹹度，搭配帶有自然甜味的蘿蔔泡沫，層次豐富的嶄新吃法顛覆了所有人對於拉麵的既有概念。

【原宿】鮭魚丼專賣店 熊DA東京罕見的鮭魚丼專賣店

位於年輕人時下購物聖地－原宿的「熊DA」，是東京罕見的鮭魚丼專賣店，其最大特色就是使用肉質細膩的日本各地國產鮭魚之外，也採用體型較大的挪威產、加拿大產的海外鮭魚，讓到訪東京的旅客可以享受通吃多種產地的美味鮭魚。

「鮭魚三種評比丼（サーモン三種食べ比べ丼）」一碗即可吃下三種口感不同的鮭魚，適合想要品嘗多種鮭魚的遊客。圖片來源：Ⓒ熊DA

若是想要一次品嚐多種鮭魚，建議可以點選店家招牌的「鮭魚三種評比丼（サーモン三種食べ比べ丼）」，即有機會可以品嚐到來自長野縣肉質細嫩的信州鮭魚或肉身亮白口感高雅的衰白鮭，以及來自宮崎縣脂質肥美的西米良鮭魚。（店家會依照各產地的配送狀況來調整使用的鮭魚品種）

數量限定的「黃金魚卵與國產鮭魚卵丼（黄金いくらと国産いくら丼）」，是許多鮭魚迷心中的夢幻菜單！圖片來源：Ⓒ熊DA

另外，由櫻鱒黃金魚卵搭配紅色鮭魚卵所組成的雙色丼，它可是每日數量限定的夢幻菜色，想吃還得靠運氣才行！而使用瓦斯噴槍微燒鮭魚表面的「炙燒鮭魚丼（炙りサーモン丼）」也是不容錯過的美味佳餚，鮭魚炙燒後所滿盈的焦香味與肉汁，使鮭魚的香氣與口感直接升等。

【銀座】冷凍鮭魚製品專賣店 王子鮭魚人氣鮭魚便當 滿足厚切口感

王子製紙副社長的一趟倫敦出差促成了王子鮭魚的誕生。圖片來源：Ⓒ王子鮭魚

「王子鮭魚」是由王子製紙副社長熊澤貞夫所創設的鮭魚產品公司，創設由來是有一年倫敦出差行，他意外品嚐一道感動至極的燻製鮭魚，回到日本之後才發現當時餐廳所使用的鮭魚來自北海道。而後他在日本便致力研究燻製鮭魚的製造方式，乃至前往北海道設立鮭魚產品公司。

冷凍鮭魚製品專賣店「王子鮭魚」主要販售燻製鮭魚、鮭魚卵、鮭魚可樂餅等，使用的鮭魚品種則涵蓋了白鮭、大西洋鮭、帝王鮭、紅鮭等。

「王子鮭魚」銀座店則是「王子鮭魚」店舖當中，唯一一間除了販售上述商品之外，還兼提供鮭魚便當的門市。（鮭魚便當每日數量限定）

「王子的鮭魚便當（王子の鮭弁当）」所使用的鮭魚品種，依漁獲狀況來調整，不變的是鮭魚切片的霸氣厚度。圖片來源：Ⓒ王子鮭魚

鮭魚便當使用厚切的鮭魚切片，選擇鮭魚品種會依當季的漁獲狀況進行調整。米飯則使用滋賀縣的品牌米「秋之詩」，這款米飯與鮭魚的油脂非常搭，冷掉也不易結塊。配菜則有燻製牡蠣、鱈魚子昆布捲、高湯蛋捲、燒製海苔等，讓人每一口都能吃下多重美味。（配菜依季節而異）

【INFO】

鮭魚noodle3.0（サーモンnoodle3.0）地址：東京都新宿区神楽坂 6-26 カーサイオキ3 102營業時間：11:00 ~ 15:30 ( 15:10最後點餐 ) 、17:00 ~ 21:00 ( 20:40最後點餐)電話：03-3528-9992

熊DA（熊だ）地址：東京都渋谷区神宮前3-20-10 すきがらビルB1營業時間：11:30〜22:00（最後點餐）電話：03-6804-6338

王子鮭魚 銀座店（王子サーモン 銀座店）地址：東京都中央区銀座3-7-12營業時間： 平日10:30～20:00、土日假日10:30～19:00電話：03-3567-6759

Editor／Sasa

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