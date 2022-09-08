下次到沖繩旅遊別忘了帶上一張台灣悠遊卡！小額支付、免手續費 帶你一次看

【撰文:Natalie / 窩日本】

為了讓大家更方便的在海外消費付款，台灣悠遊卡公司宣布將和沖繩的琉球銀行合作，推出使用悠遊卡就能進行小額支付的便利服務！

在國外旅遊時你習慣使用現金、信用卡還是電子支付呢？使用現金不僅會擔心匯差問題，旅途中帶著大筆現金在身上也會沒有安全感。而信用卡則擔心刷卡手續費，一筆筆累積下來也會成為負擔。

因此台灣悠遊卡公司取得台灣金管會跨境支付業務認可，未來到沖繩旅遊可使用悠遊卡進行小額消費支付囉。

轉自悠遊卡公司官網

只要年滿20歲並在悠遊卡上登錄完個人資料，就能與台灣國內享同樣消費方式，單筆上限台幣$1500元，一天最高消費額度台幣$3,000元，是台灣第一張可以跨境消費的儲值卡。

在日本合作店家消費時金額將自動轉換成台幣扣款，且省去匯差與手續費的不便。小編覺得很適合在餐廳吃飯時使用！就能減少結帳找零錢的各種不便～

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只要是經過實名認證的一般悠遊卡、悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、悠遊金融卡都符合使用範圍。目前預計開放沖繩部分餐飲店、觀光設施、計程車等合作商家。

未來將視旅遊開放的程度，調整服務內容，擴大合作商家夥伴，甚至是開放日本其他區域的使用！讓我們一同倒數日本開放自由行的到來吧～

被喻為日本第一的美麗海水族館，有著巨型水槽展示不同海洋生物，看著長達12米的鯨鯊在你面前游過，超級震撼！

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台灣悠遊卡官網介紹：https://www.easycard.com.tw/new?cls=1&id=1657503664

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