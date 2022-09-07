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荷蘭超萌miffy米飛兔現身日本關西！miffy米飛兔主題電車新登場 太可愛太好拍啦

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

日本電車聯名新角色登場！這次的主人公是誰呢？掌聲歡迎來自荷蘭的可愛miffy米飛兔～

由荷蘭插畫家迪克布魯納所創作的米飛兔將與關西地區的「阪急電鐵」合作，從2022年8月3日開始推出三輛特別版的「miffy米飛兔主題電車」

米飛兔驚喜現身關西阪急電鐵！

米飛兔主題電車的車身彩繪著miffy和她的朋友們，車頭駕駛艙還有穿著車掌造型的米飛兔，將安全帶領大家抵達目的地。車廂內無論是車門或窗戶上也都有可愛的米飛兔身影，療癒萌萌的造型不論是大小朋友都一定會喜歡！

限定彩繪電車，你最想搭哪一輛！

阪急全線一日券

想一天自由乘坐miffy電車嗎？搭配miffy造型一日券自在搭乘吧～不僅如此，阪急全線上也設置了6處集章點，蒐集到四個印章就能參加限量的米飛兔原創餐盤抽獎活動，將非賣商品抽回家！

一日券販售期間：2022年8月10日～2022年11月6日

一日券使用期間：2022年8月10日～2023年1月31日

價格：大人1,300日幣、小孩650日幣

阪急電鐵×miffy米飛兔 獨家周邊商品

特別活動絕對少不了限定的周邊商品，這一次miffy米飛兔共推出了23件商品，要讓大家買好買滿、荷包大失血～商品有miffy車掌玩偶、吊飾、手帕、馬克杯、托特包、票卡夾、便條紙等應有盡有！

為了方便關西地區以外的人購買，8月24日開始也能透過阪急電車官網、部分LAWSON與Loft門市購入，非常貼心。有喜歡的商品嗎？快尋找代購店家幫你通通寄回台灣吧

三輛特別版電車將不定時出現在阪急電鐵神戶線、寶塚線與京都線上，每一條線的彩繪會有些許不同，且會運行至明年3月底，隨著台日旅遊政策逐漸鬆綁，期待大家有機會親自搭乘米飛兔電車，再與窩日本分享！

阪急電鐵×miffy米飛兔 主題電車

運行時間：2022年8月3日～2023年3月30日

行駛路線：神戶線、寶塚線、京都線

周邊商品開賣日期：2022年8月24日起

周邊商品販售地：阪急電車官網、部分LAWSON、部分Loft門市

官網：https://www.hankyu.co.jp/area_info/miffy_and_Hankyu2022/

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