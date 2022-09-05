橫濱港未來新港早晚都好玩 看海散步美食購物一日遊

橫濱是日本著名的港口城市之一，亦是關東一帶港都之首，其繁華獨樹一格，全然不亞於東京。1859年因美日修好通商條約而開港的橫濱，無疑是日本近代西化的領先地區，境內不僅能見到許多西式洋房史跡，其中包含了已成了地標的紅磚倉庫，且做為現代海港城市，同時擁有許多足以成為城市意象的摩天大樓，裡面包括了不少日本品牌企業的最新科技展廳。當然更少不了橫濱的經典夜景景點大棧橋一帶。

去年，橫濱境內開通了日本首座都市型循環纜車YOKOHAMA AIR CABIN，從櫻木町站出發，通往新港區的運河公園站，為橫濱境內的交通移動及觀光，提供了新選擇。趁此機會，和我們一起溫習一下循環纜車所抵達的新港一帶，有什麼好玩的吧。

搭乘纜車YOKOHAMA AIR CABIN到達新港的運河公園站，便能見到港未來21一帶的經典綜合性娛樂購物中心「橫濱World Porters（横浜ワールドポーターズ）」。這裡面包括日本重量級電玩遊戲發行商萬代南夢宮娛樂（BANDAI NAMCO）的首間官方門市，能見到多種動漫遊戲作品的周邊遊戲及商品等，還有許多美食餐廳及各大品牌、電玩中心及電影院進駐，幾乎可說能在裡面玩一整天。

值得一提的是，面海的橫濱World Porters的夜景晚餐可具有高人氣，尤其是聖誕節期間，這一帶會有大規模的街道電燈，格外有冬天的浪漫氣氛。而作為纜車在新港的終始站，橫濱World Porters前往新港其他著名景點如Cosmo World、橫濱紅磚倉庫、萬葉俱樂部等地也頗方便。

橫濱World Porters（横浜ワールドポーターズ）

地址：神奈川県横浜市中区新港2-2-1

大眾交通：

JR櫻木町站轉搭YOKOHAMA AIR CABIN纜車到運河公園站 下車直達

港未來線 港未來站 皇后廣場連絡口出來 步行約5分鐘

港未來線 馬車道站 4號出口出來 步行約5分鐘

※具體可參考官方網站資訊（繁體中文）

營業時間：

商店 10:30～21:00

餐飲樓層 11:00～23:00

5F電影院 9:00～終場結束

※終場結束時間依所播映的電影作品長度變動。

※電影院開場時間可能有臨時變動，請以官方網站公告為主。

官方網站

作為近代化的先驅港都，橫濱境內保留不少近代古蹟，而幾乎成為橫濱地標的紅磚倉庫則是其中之一。主要建於明治末期到大正初期，是當時日本的國家模範紅磚倉庫，亦可說是橫濱這座港都進化的見證者。當時間推移到21世紀，這些老倉庫依然保持了當年的樣貌，轉型成為文化展館、商業設施，通年會有許多大大小小的展覽或市集活動，並有不少品牌、店家和餐廳進駐。紅磚倉庫園區內，有大片廣場和草坪，亦是橫濱或是東京度過假日好去處。

橫濱紅磚倉庫（横浜赤レンガ倉庫）

地址：神奈川県横浜市中区新港1丁目1

大眾交通：港未來線 馬車道站、日本大通站 步行約6分鐘

官方網站

※目前紅磚倉庫1號館及2號館臨時休業中，具體開放時間請關注官方網站。

被稱作「象之鼻」的這一帶地區，也叫「象之鼻公園」，是橫濱港最早開放的貿易區。2009年夏天，為了慶祝橫濱開港150週年，境內打造了頗有藝文氣息的空間設施「ZOU-NO-HANA Terrace（象之鼻陽台）」，不定期舉辦各種展覽、表演及音樂等藝文活動。與此同時，館內亦能見到一隻「穿越時空的象」之長毛象藝術雕塑，象徵著這一帶所代表的橫濱港與不同時代的人們持續對話的活力。在公園內散步累了，亦可到附設的ZOU-NO-HANA Cafe歇腳，享受愜意的象之鼻午後。

ZOU-NO-HANA Terrace（象の鼻テラス）

地址：神奈川県横浜市中区海岸通1丁目

營業時間：10:00～18:00

大眾交通：港未來線 日本大通站 1號出口出來 徒步約3分鐘；2號出口出來 徒步約5分鐘

官方網站

就在新港區河岸正對面的「APA度假飯店 橫濱灣塔」，或許來過橫濱的你並不陌生。日本最大的獨棟飯店，APA度假飯店 橫濱灣塔樓高135公尺，擁有35層樓高樓層及絕佳的地理位置。距離港未來線的馬車道站僅3分鐘腳程，前往無論是橫濱紅磚倉庫、象之鼻公園、橫濱World Porters，還是著名的元町商店街和橫濱中華街，都只要步行就可以到達。

APA度假飯店 橫濱灣塔飯店內備有多樣且舒適的房型，包括單人房、標準雙人房、雙人床房、三人房等，更因位於河邊而備有可眺望橫濱華麗夜景的景觀房。除此之外館內亦備有大浴場、露天浴池、泳池、伴手禮、便利商店及能見到50公尺飛瀑的大廣場等，頂樓更有氣氛絕佳的景觀餐廳，可說是橫濱浪漫約會的好選擇。

APA度假飯店 橫濱灣塔（APAホテル横浜ベータワー）

地址：神奈川県横浜市中区海岸通5丁目25番3

CHECK IN：14:00〜

CHECK OUT：〜11:00

預約電話：0570-055-111

大眾交通：港未來線 馬車道站 步行約3分鐘

官方網站

※ 受新冠肺炎影響，飯店的營業狀況可能有變動，最新消息請關注官方網站公告。

感受橫濱的歷史與未來感，新港散步是少不了的。這次主要和大家分享的新港區一帶，還有著名的日清杯麵博物館也是非常經典的景點。當然，作為日本一大港都城市，橫濱亦是持續進化中，並等待著你來到訪的那一天，帶給你或許熟悉又或許新奇的旅遊體驗。

從東京前往橫濱旅遊，可以善用SUICA及JR各線前往，同時也推薦搭配東京廣域周遊券規劃大東京地區的旅遊行程。

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