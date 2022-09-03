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預訂30年後的可樂餅是什麼味道？ 等候數年也甘願的日本「超人氣絕品美食」3選

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本人很愛排隊，而且排超久都很有耐性，不只在主題公園願意為設施排上數小時，為了美食更是可以等候數年！換個角度來看，這些讓人等數年都甘願的美食會是什麼滋味呢？這次就來介紹3款人氣美食，想要試試的話可要快點去預約了！

1.等候2年以上的香川縣TAREYA餃子

TAREYA的餃子又名「可頌餃子」(クロワッサン餃子)，但可不是用酥皮製造，只是餃子皮香脆、Q彈，吃起來就像名店出品的可頌麵包一樣，所以又有此暱稱。

餃子皮經過非常嚴密的計算，以0.01毫米去調整，才有這上乘的口感。除此以外，還使用千葉縣產的豚王豬肉及北海道產的十勝野豬肉、糖度高達8-10度的高麗菜、高級蒜頭、讃岐產青蔥等優質食材，這樣一盒餃子50個才2,650日幣也算實惠，所以即使要等上1-2年還是很多人預約。

想要購買的話可以在官網預約，或是星期一早上到香川縣店舖購買，不過每次只限4000個餃子，開店30分鐘便會完售喔！

TAREYA官網

2.等候3年以上的京都十文堂糰子串

京都十文堂是位於祇園附近的傳統日式甜點店，相比起其他店舖，這裡的糰子特別小顆，每一串都精心烤制，配上不同口味的醬汁，包括黑芝麻醬油、御手洗醬汁、京風白味噌、海苔醬油及紅豆蓉。由於店舖規模很小，不能大量製作，想要網購糰子串可是要等上3年以上。但是，直接光臨店舖的話，只要排隊一下便能入店品嚐，還可以吃到現烤的糰子串呢！

十文堂官網

3. 等候30年的兵庫縣旭屋可樂餅

等候三五七年也不夠厲害，這個可樂餅可是等候約30年才吃到！旭屋是一家高級和牛專門店，提供優質的神戶牛肉及但馬牛肉，而這個名為「極み」(頂點)的可樂餅，正是用上100%A5神戶和牛，而且不是弄成絞肉，可是切成肉塊。加上糖度極高的男爵馬鈴薯，一製作好馬上冷凍而保存鮮味。因為用上特選的牛肉，所以每天只能製作約200個。

在2016年時，可樂餅的預約已排到13~14年，所以曾一時中止販售，但因為很多顧客表示不惜等候及加價也想要買到，所以現在重新接受預約，但要等約30年才吃到。

如果想快點品嚐到，可以選擇次一等的神戶牛Premium可樂餅(神戸ビーフプレミアコロッケ)，只要等8個月左右便可吃到了！

旭屋官網

先不說值不值得，還真難以想像到時候自己會變成怎樣呢！你會願意為美食等上十年八載嗎？

窩日本推薦閱讀：日本求職面試時自我介紹、優點缺點怎麼回答？附上OK與NG範例，幫你突破面試難關！　

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京都 和牛 可頌

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