少女心大爆發！鳥取粉色「戀山形站」 心形繪馬、鑰匙圈、風景郵戳浪漫百分百
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】鳥取郊區的無人車站「戀山形站」，為西日本唯一一座站名含有戀字的車站。站內洋溢粉紅泡泡，從候車亭牆面、候車椅到站牌，甚至是垃圾桶都是粉色調，周邊還有心形繪馬牆、粉色戀愛郵筒、附有心形桌的候車室，絕對能讓你拍個過癮。
旅人不但能在自動販賣機購買心形繪馬、心形鑰匙圈等紀念品留念，若將明信片投入車站旁的戀愛郵筒，還會被蓋上特別的心形風景郵戳，浪漫指數百分百。
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