今夏最療癒！茨城「常陸海濱公園」萬株小綠掃帚草成長中
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】日本超夯的茨城掃帚草打卡點「常陸海濱公園」今年6月中再度於見晴之丘開種3.3萬株左右的小綠掃帚草，遍布1.9公頃。根據8月16日官網公告情報，近期掃帚草的大小約在50～60公分，正一點一滴地長大中，預計8月底會變成70公分大的渾圓掃帚草，萌翻眾人。如果還沒朝聖過，不妨先把掃帚草的4色觀賞期記下來，之後一起來感受它的魅力。
■ 小綠掃帚草：7月中旬～9月下旬
■ 漸層色掃帚草：10月上旬
■ 火紅色掃帚草：10月中旬
■ 茶色／黃金色掃帚草：10月下旬
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