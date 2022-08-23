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不讓新宿3D貓專美於前！超可愛立體「3D秋田犬」廣告牌登陸澀谷街頭為行人報時

聯合新聞網／ 窩日本
圖片來源 : prtimes.jp
圖片來源 : prtimes.jp

【撰文:Shinon/ 窩日本】

隨著科技愈來愈進步，現在不需要戴上3D眼鏡，屏幕也可呈現出充滿立體感的影像，很會做生意的日本商人馬上想到用來製作廣告牌，在街頭上吸引路人的目光。去年，3D貓在新宿登場後成功引發話題，成為當地新地標，今年澀谷(涉谷)街頭也進來了可愛的3D秋田犬，讓我們來看看在哪裡可以看到它吧！

新宿3D貓招牌

在2021年7月，Cross新宿大廈設置了一個L字的彎曲屏幕播放清晰又逼真的4K 3D影像，而第一彈的內容採用了萌萌的貓咪，巨型的貓咪就像從大廈探出頭來，非常引人注目，在設置初期也吸引很多人去拍照打卡。

現在，這裡仍然繼續有播放貓咪的影像，但也加插了其他廣告，平均要等5~10分鐘才看到貓咪。不過也可看到更多不同的立體影像，像早前就有著名遊戲魔物獵人系列的廣告，經過這裡時總會忍不著想抬頭看看有什麼有趣的廣告。

全新澀谷(涉谷)3D秋田犬

除了到訪新宿，現在於澀谷街頭也可看到特別的3D影象啦！在2022年7月29日，3D秋田犬悄悄登陸澀谷，而且還加碼共有8面屏幕同時播放！

這個由日本大型戶外廣告公司「ヒット」(Hit)所進行的「シンクロ7シブヤヒットビジョン」(Synchro 7 Shibuya Hit Vision)及「シブハチヒットビジョン」(Shibu Hachi Hit Vision)計畫，採用了與澀谷很有淵源的忠犬八公的品種秋田犬為映象主角。

而這個超特別的3D秋田犬廣告牌設置在哪裡呢？8面屏幕分別設於澀谷車站宮益坂口側(Shibuya Scramble Square對面)的三所大廈上方，以及澀谷十字路口的一所大廈上方，面積合共約1,235㎡。每天早上7點至晚上12點(晚上7點除外)，在每小時整點，這8面屏幕會同步播放出約30秒的秋田犬影象為路人報時。

每一面屏幕會播放不同內容，只見影象中會先顯示當時的時間，然後可愛的秋田犬從時鐘探頭，接著一個寫著Hit字樣的飛盤拋出去，由另一所大廈的秋田犬再用口把飛盤接著。另外，秋田犬還會從一所大廈「跳到」另一所大廈，或是進行搖頭、伸舌等動作融化路人的心。不只立體效果厲害，一連串流暢的屏幕連動也還讓人嘆為觀止。

在晚上結合澀谷街頭五光十色的霓虹燈，秋田犬為漂亮的夜景增添了可愛與活潑。大家日後來澀谷千萬不要錯過欣賞全新名物3D秋田犬囉！

圖片來源 : prtimes.jp

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